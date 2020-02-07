Общество
REGNUMЕще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом
Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава. Таким образом общее число инфицированных выросло до 64 человек.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:37, Ашберн
Происшествия
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Здоровье
Диетолог назвала главный симптом жировой болезни печени
Испанский диетолог Айтор Санчес рассказала о главном симптоме жировой болезни печени, а также объяснила, как правильно питаться человеку с таким диагнозом.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Экономика
Хуснуллин рассказал о важности снижения ставки по ипотеке
Хуснуллин напомнил, что одна из главных задач нацпроекта — снижение ставки к 2024 году до 8% годовых.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
Компания Samsung начала блокировать «умные» телевизоры, которые используются в России, однако выпущены для других регионов или государств.
Общество
Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане
Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
Политика
Посол России пообещал, что Москва ответит Латвии на травлю журналистов
Москва не оставит без ответа травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов.
Политика
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников
Как пишет издание, недавно Россия запустила небольшой спутник, который "наблюдает за американским разведывательным аппаратом".
Общество
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Армия и оружие
Армия США закажет боевую машину за полтора бюджета Минобороны РФ
Политика
Встреча Путина и Лукашенко началась в Сочи
Планы Путина и Лукашенко провести переговоры подтверждал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Как пояснили «РИА Новости», Михаил Старшинов — сопредседатель Правозащитного центра «Единой России», предлагает, в первую очередь, обращать внимание на поведение водителя.
Авто
Представили Hyundai Creta второго поколения
Hyundai Creta второго поколения оснащена 1,5-литровым дизельным мотором. Коробки передач - шестиступенчатые автоматические и механические.
Происшествия
Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево
Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.
Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Игры
Релиз новой Call of Duty состоится осенью 2020 года
Общество
Охрана Минэнерго отменила госзакупку с наклейкой «Обама ЧМО»
Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго отменил тендер на заключение контракта, по условиям которого наклейка «Обама ЧМО» вошла в число запчастей, которые могут быть использованы для ремонта служебных автомобилей.
Шоу-бизнес
52-летняя Ольга Кабо показала точеную фигуру в купальнике
В своём Instagram Ольга Кабо выложила снимок, сделанный в бассейне. Перед камерой Ольга предстала в ярко-красном купальнике.
Здоровье
Все эвакуированные из Китая в Тюмень чувствуют себя хорошо
Директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова сообщила, что ночь прошла спокойно, все чувствуют себя хорошо.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз назвала причину развода с Богомоловым
Российская актриса театра и кино Дарья Мороз в интервью журналу "ОК!" рассказала о разводе с режиссером Константином Богомоловым.
Авто
Составлен рейтинг лучших трёхдверных внедорожников
В список лучших трёхдверных внедорожников, которые можно приобрести в России, по версии «Автоновостей дня» при поддержке специалистов вошли Jeep Wrangler, Suzuki Jimny и Lada 4х4.
Армия и оружие
В Пентагоне раскрыли цели ядерных зарядов малой мощности на подлодках
В США объяснили, зачем американские подводные лодки вооружаются ядерными боеголовками малой мощности.
Космос
Обнаружена необычная массивная галактика в ранней Вселенной
Общество
В Крыму увеличились запасы в водохранилищах за счет осадков
Наполнение водохранилищ Крыма продолжается, однако крымчанам стоит бережно относиться к водным ресурсам, заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
Фигурное катание
Валиева передала привет Лью. И превзошла Медведеву, Загитову и Трусову
В 2017-м Алина Загитова набрала уже 216,82. Затем дважды выигрывала Александра Трусова — 212,09 и сумасшедшие 233,89 в прошлом году.
Здоровье
От злоупотребления виагрой побочным эффектом может стать дальтонизм
Медики из больницы Дунягоз Адана пришли к выводу, что прием Виагры может привести к дальтонизму.
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 562 человек
От нового коронавируса 2019-nCoV в Китае умерло уже 562 зараженных жителя.
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет
Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны.
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».