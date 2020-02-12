Гражданство новых инфицированных не называется. 10 февраля общее количество инфицированных на борту пассажиров достигло 130. 5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии после того, как на его борту обнаружились люди с симптомами коронавируса.

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере снова увеличилось

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