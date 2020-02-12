Общество
Lenta.ruЧисло зараженных коронавирусом на круизном лайнере снова увеличилось
Гражданство новых инфицированных не называется. 10 февраля общее количество инфицированных на борту пассажиров достигло 130. 5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии после того, как на его борту обнаружились люди с симптомами коронавируса.
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За 14-дневный карантин пассажиры лайнера Diamond Princess получат до 12,5 тысяч долларов
Комсомольская правда09:54
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Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек
Число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае за прошедшие сутки увеличилось на 108 человек и достигло 1016 человек, говорится в сообщении Государственного комитета КНР по здравоохранению.
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В случае, если испытания пройдут успешно, вакцину начнут испытывать и на людях.
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Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что идея о подаче заявки на совместное с Белоруссией проведение Олимпийских игр заслуживает изучения.
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