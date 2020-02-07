Общество

РБКРБКЧисло зараженных коронавирусом на судне в Японии увеличилось до 20

По информации российского посольства в Японии, на лайнере находятся 24 гражданина России. В дипведомстве также сообщили, что среди россиян зараженных нет. Лайнер Diamond Princess вышел из порта Йокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля.
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