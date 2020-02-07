По информации российского посольства в Японии, на лайнере находятся 24 гражданина России. В дипведомстве также сообщили, что среди россиян зараженных нет. Лайнер Diamond Princess вышел из порта Йокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля.

Число зараженных коронавирусом на судне в Японии увеличилось до 20

Политика США выделят Китаю $100 млн на борьбу с коронавирусом США намерены выделить $100 млн Китаю и другим пострадавшим странам на борьбу с коронавирусом нового типа, сообщил в пятницу глава Госдепа США Майк Помпео.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

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