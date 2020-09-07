Число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 27 млн человек
Россия по количеству зараженных занимает четвертое место в мире. По данным оперштаба, на 7 сентября в стране выявлено 1 030 690 случаев COVID-19. За последние сутки в России заболели 5 185 человек, 2 828 выздоровели, 51 пациент скончался.В источнике
С чего всё началось
Число заразившихся коронавирусом по всему миру составило 27103845 человек, из них умерли 3,2% — 883342, вылечились 66,9% — 18137310 человек, сообщает
Университет Джонса Хопкинса.
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ИА Красная Веснавчера в 12:07