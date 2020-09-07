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Число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 27 млн человек

Россия по количеству зараженных занимает четвертое место в мире. По данным оперштаба, на 7 сентября в стране выявлено 1 030 690 случаев COVID-19. За последние сутки в России заболели 5 185 человек, 2 828 выздоровели, 51 пациент скончался.В источнике
С чего всё началось
Число заразившихся коронавирусом по всему миру составило 27103845 человек, из них умерли 3,2% — 883342, вылечились 66,9% — 18137310 человек, сообщает
 Университет Джонса Хопкинса.
Полит.ру02:08
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ТАСС

Более 27 млн человек в мире заразились коронавирусом

ТАСС21:57
Полит.ру

В мире коронавирусом заразились более 27,1 млн человек, свыше 883 тысяч умерли

Полит.ру02:08
Российская газета

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 27 миллионов

Российская газета22:18
Псковское агентство информации

Более 27,2 млн человек в мире заразились коронавирусом

Псковское агентство информации03:05
Вести.Ru

Число заразившихся коронавирусом перевалило за 27 миллионов

Вести.Ru22:16
ИА Красная Весна

В Африке число инфицированных SARS-CoV-2 приблизилось к 1,3 млн человек

ИА Красная Веснавчера в 12:07
Псковская Лента Новостей

Более 26 млн человек в мире заразились коронавирусом

Псковская Лента Новостей4 сентября в 02:05
КП - Беларусь

В мире уже более 27 миллионов человек заразились коронавирусом

КП - Беларусь02:40

Наследники процессоров Intel Atom перейдут на 10-нм архитектуру Tremont в начале 2021 года

На кадре из августовской презентации Intel видно, что следующая по порядку архитектура Gracemont выйдет в следующем году, поэтому откладывать дебют семейства Jasper Lake у компании больше нет возможности.
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Военное дело03:56
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Коммерсантъ03:29
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Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального

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Evo-rus.comвчера в 06:24
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МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, 4 сентября опубликовал запись перехваченного разговора Берлина и Варшавы о ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным.
Ведомости04:44
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