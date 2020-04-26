Общество
Sputnik АрменияЧисло зараженных коронавирусом в Армении выросло до 1746
Число зараженных коронавирусом в Армении увеличилось до 1746, сообщает в воскресенье Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний. Для сравнения отметим, что, по состоянию на 25 апреля, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении составляло 1677.
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Коронавирус в Армении, последние новости на 27 апреля 2020: число зараженных растет каждый день
Комсомольская правдавчера в 07:54
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Вокруг ТВ 16:12
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С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
С сегодняшнего дня в Российской Федерации меняются правила наличных расчетов, выпущенные Центробанком, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:41
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«Проект „Анна Николаевна“» продлили на второй сезон. Действие продолжения развернется в Москве
Известно лишь, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжении.
КиноПоиск 04:04
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В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50
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Режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая
Режим самоизоляции продлен в Москве до 11 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Вечерняя Москва 13:20
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14 новых заражений коронавирусом выявили в Алтайском крае
Оперативный штаб сообщил во вторник, 28 апреля о 14 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае.
Kursk.com 01:59
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Происшествия
В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей
В Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 27 апреля.
Известия 01:30
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Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube
Мойка78 вчера в 08:32
Общество
Власти США проведут проверку производства Boeing 737 MAX
Проверки в отношении сборочной площадки Boeing, где собирают гражданские авиалайнеры 737 MAX, проведут Министерство юстиции США и Федеральное управление гражданской авиации (FAA), 28 апреля сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
ИА Красная Весна 16:56
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней
В начале апреля Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля.
RT на русском 10:51
Футбол
«Шахтер» Солигорск – «Динамо» Брест: прогноз на полуфинал Кубка Беларуси
"Динамо" - действующий чемпион Беларуси, а "Шахтер" - победитель Кубка, поэтому первое рандеву клубов состоялось в матче за Суперкубок Беларуси, где победу одержали "динамовцы" со счетом 2:0. С таким же результатом завершился и первый полуфинал уже нынешнего розыгрыша трофея.
Sputnik Грузия 12:12
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
Шоу-бизнес
Григорий Лепс не одобрил занятие сына
Paparazzi.ru 16:16
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 11 мая
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, продляющее срок всех установленных ограничений до 11 мая включительно.
Подмосковье Сегодня 14:06
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Происшествия
В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году
В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.
РИА Новости 03:51
Кино
Как могла выглядеть Милина в отмененном фильме по Mortal Kombat
Художник Джерад Маранц опубликовал арт Милины - персонажа для полнометражного фильма Mortal Kombat, который собирался снимать режиссер Кевин Танчароэн.
Российская газета 07:40
Происшествия
Новосибирский оперштаб сообщил о 58 новых пациентах с коронавирусом
В Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное) сегодня, 26 апреля, за сутки официально зарегистрированы 58 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 26 апреля в 01:07
Здоровье
Мэр Екатеринбурга получил предостережение от генпрокуратуры
Предостережение по поводу массового заражения персонала и пациентов больниц Екатеринбурга направлено мэру города от имени заместителя Генерального прокурора РФ Игоря Ткачева, 28 апреля сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.
ИА Красная Весна 08:53
Общество
Умер великий магистр Мальтийского ордена
Lenta.ru 19:35
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Набиуллина призвала расширить механизмы прямой господдержки
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала расширить механизмы прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства.
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Экономика
Россия решила спасти мировой рынок золота
Россия решила спасти мировой рынок золота после того, как на нем возник дефицит из-за сложностей поставки металла в условиях пандемии коронавируса, рассказал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 19:58
Хоккей
КХЛ может не распределить места по итогам сезона
Напомним, что сезон КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
ODDS.ru вчера в 09:57
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
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В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости 15:08
Политика
Российское посольство в Праге направило ноту в МИД Чехии
Обоим политикам предоставлена охрана. Тем временем в российском МИДе называют публикацию о возможном покушении ложью.
Эхо Москвы вчера в 19:03