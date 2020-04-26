Число зараженных коронавирусом в Армении увеличилось до 1746, сообщает в воскресенье Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний. Для сравнения отметим, что, по состоянию на 25 апреля, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении составляло 1677.

Число зараженных коронавирусом в Армении выросло до 1746

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 44

Общество Режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая Режим самоизоляции продлен в Москве до 11 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. 346

Здоровье 14 новых заражений коронавирусом выявили в Алтайском крае Оперативный штаб сообщил во вторник, 28 апреля о 14 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. 23

Политика Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 288

Происшествия В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей В Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 27 апреля. 2

Общество Власти США проведут проверку производства Boeing 737 MAX Проверки в отношении сборочной площадки Boeing, где собирают гражданские авиалайнеры 737 MAX, проведут Министерство юстиции США и Федеральное управление гражданской авиации (FAA), 28 апреля сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 3,6K

Политика Путин объявил о продлении нерабочих дней В начале апреля Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля. 4,4K

Футбол «Шахтер» Солигорск – «Динамо» Брест: прогноз на полуфинал Кубка Беларуси "Динамо" - действующий чемпион Беларуси, а "Шахтер" - победитель Кубка, поэтому первое рандеву клубов состоялось в матче за Суперкубок Беларуси, где победу одержали "динамовцы" со счетом 2:0. С таким же результатом завершился и первый полуфинал уже нынешнего розыгрыша трофея.

Происшествия В Казани задержали ректора технологического университета Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете. 31

Политика Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП «В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент. 493

Происшествия В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG. 2

Кино Как могла выглядеть Милина в отмененном фильме по Mortal Kombat Художник Джерад Маранц опубликовал арт Милины - персонажа для полнометражного фильма Mortal Kombat, который собирался снимать режиссер Кевин Танчароэн.

Здоровье Мэр Екатеринбурга получил предостережение от генпрокуратуры Предостережение по поводу массового заражения персонала и пациентов больниц Екатеринбурга направлено мэру города от имени заместителя Генерального прокурора РФ Игоря Ткачева, 28 апреля сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО. 63

Экономика Набиуллина призвала расширить механизмы прямой господдержки Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала расширить механизмы прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства. 7

Экономика Россия решила спасти мировой рынок золота Россия решила спасти мировой рынок золота после того, как на нем возник дефицит из-за сложностей поставки металла в условиях пандемии коронавируса, рассказал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, которого цитирует РИА Новости. 24

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 2,4K