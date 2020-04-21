Количество выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 28 человек и достигло 153. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает минздрав республики. Отмечается, что из общего числа инфицированных 43 человека завершили лечение и выписались из больницы, два пациента умерли.

Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 153

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