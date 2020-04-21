Коронавирус
ИзвестияЧисло зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 153
Количество выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 28 человек и достигло 153. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает минздрав республики. Отмечается, что из общего числа инфицированных 43 человека завершили лечение и выписались из больницы, два пациента умерли.
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21 апреля: 153 случая заболевания коронавирусом в Бурятии, 85 - на лечении, 43 - выписались
Байкал Медиа Консалтингвчера в 21:20
За сутки количество больных коронавирусом в Бурятии возросло на 28 человек
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 21:24
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Цена на нефть марки WTI упала до 1 доллара за баррель
Цена на нефть марки WTI упала на 94,66%, до 1 доллара за баррель по состоянию на 20:34 мск, передает РБК со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.
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