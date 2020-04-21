Коронавирус
Тайга.инфоЧисло зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 125
«Зарегистрировано 125 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — сообщил региональный оперативный штаб 20 апреля. По прежним данным федерального оперативного штаба, заболевших было 115. Из низ двое умерли, 38 выздоровели.
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За сутки количество больных коронавирусом в Бурятии возросло на 28 человек
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21 апреля: 153 случая заболевания коронавирусом в Бурятии, 85 - на лечении, 43 - выписались
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