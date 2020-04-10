Коронавирус

Тайга.инфоТайга.инфоЧисло зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 86

Число зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 86, за сутки врачи диагностировали семь новых случаев. По данным республиканского минздрава, сейчас продолжают лечение 68 человек, 17 уже выписались из больниц, но 7 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию ждут результатов своих анализов.
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В Бурятии число заболевших COVID-19 за выходные выросло до 86 человек

РИА Новостивчера в 22:21

Глава Минздрава Бурятии: «Источником заражения стали молодые земляки»

Ариг Ус02:20

13 апреля: 86 случаев коронавируса в Бурятии, 8 - новых пациентов, 17 человек излечились

Байкал Медиа Консалтингвчера в 21:19

В Бурятии уже 86 случаев заражения коронавирусом

Байкал-Dailyвчера в 21:35

В Бурятии 68 человек с коронавирусной инфекцией проходят лечение

Тивикомвчера в 21:31

В Бурятии число заражённых коронавирусом перевалило за 80

Информ Полис onlineвчера в 21:28

В Бурятии общее число случаев COVID-2019 достигло 86

Номер одинвчера в 21:30
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Общество

Бизнес предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам

Комиссия по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на законопроект Минкомсвязи о бесплатном доступе к социально значимым сайтам предупредила, что предложенный документ заставит операторов связи платить в бюджет НДС с реальной стоимости услуги, которую они будут оказывать безвозмездно.
РБК 01:21
3
Происшествия

Правозащитники попросили ООН расследовать бунт в иркутской колонии

Директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова направила обращение в ООН с просьбой вмешаться в ситуацию с бунтом в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области.
РБК вчера в 16:51
144
Общество

Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса

Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
196
Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
740
Общество

В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков

В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина.
Комсомольская правда вчера в 09:24
882
Здоровье

Всплеск COVID-19 на Украине: за день выявили рекордное количество заболевших

За минувшие сутки у 311 человек подтвердился опасный диагноз В Минздраве Украины сообщили о выявлении новых случаев заражения коронавирусной инфекций – побит рекорд, установленный 27 марта, когда число заболевших за сутки выросло вдвое.
Российский Диалог 10 апреля в 03:53
1
Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 150 человек

За последние сутки в Москве вылечились и выписаны из больниц 150 человек, ранее заразившихся вирусом COVID-19, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 03:03
151
Общество

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
3,8K
Здоровье

В Саратовской области 7 детей и 9 взрослых пострадали от укусов клещей

На территории Саратовской области в этом году 16 человек пострадали в результате укусов клещей, в том числе к медикам попали 7 детей.
Четвертая Власть 02:57
5
Космос

Лишь бы мимо. Ученые сообщили летящем к Земле «гигантском астероиде»

Астрономы предупредили о приближении к Земле очередного астероида огромных размеров, сообщил портал "Планета новости".
Радио Sputnik 10 апреля в 05:08
26
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, почему в Алтайском крае не разрешают работу салонов красоты и парикмахерских

Салоны красоты и парикмахерские относятся к среднему риску.
Катунь 24 02:17
Общество

В КНР выявили коронавирус еще у 27 человек, въехавших из России

Заражение новым типом коронавируса выявлено в китайском автономном районе Внутренняя Монголия еще у 27 человек, которые въехали в Китай из России через КПП Забайкальск – Маньчжурия, говорится в заявлении комитета по здравоохранению автономного района.
РИА Новости 10 апреля в 23:58
1
Здоровье

Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
Коммерсантъ 02:49
32
Религия

У православных христиан началась страстная неделя

У православных христиан сегодня началась страстная неделя. Это самое строгое и эмоционально напряжённое время всего богослужебного года.
ОГТРК Ямал-Регион 01:41
Общество

Генпрокуратура выявила фейки о сотнях погибших от коронавируса

Генеральная прокуратура России обнаружила ложные сообщения о "сотнях погибших от коронавируса в ряде регионов и госперевороте" и потребовала заблокировать к ним доступ.
Газета.Ru 02:48
Экономика

Россия увеличила выпуск антисептиков в 6 раз с начала весны

Российские производители антисептических средств с начала марта нарастили объем продукции в шесть раз на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 02:30
Технологии

Microsoft продлила поддержку браузера Edge для Windows 7

Вашингтон, 12 апреля 2020, 08:54 — REGNUM Браузер Edge компании Microsoft будет поддерживаться на операционных системах Windows 7 и Windows Server 2008 R2 до июля 2021 года, сообщает служба технической поддержки Microsoft.
REGNUM вчера в 01:54
Политика

В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом

Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
РИА Новости вчера в 01:00
32
Здоровье

Китай сообщает о росте числа случаев заражения коронавирусом

Ранее ГЛАС сообщал о том, что в России за сутки снова выросло число больных коронавирусом.
ГЛАС.RU 11 апреля в 05:31
Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
2,8K
Общество

РЖД приостанавливают бесплатные перевозки ветеранов

Из сообщения РЖД: «В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией, с 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих в поездах дальнего следования».
НТВ 02:53
2
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,8K
Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
55
Общество

В Челябинской области введение пропускного режима отложили на неделю

Решение о введении пропускного режима будет принято в зависимости от развития эпидемиологической ситуации и не раньше, чем через неделю, сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге в правительстве региона.
Российская газета 02:57
Общество

В ВОЗ рассказали о риске заражения COVID при использовании масок

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности использования масок для людей.
Газета.Ru 00:32
504
Космос

Володин: 108 минут полета Гагарина навсегда изменили мир

ИА Красная Весна вчера в 05:07
Общество

Эксперт рассказала о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России перестала развиваться по оптимистической траектории, позитивной динамики не наблюдается.
Известия 02:16
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Происшествия

В бельгийском Андерлехте произошли массовые беспорядки

Несмотря на запрет массовых мероприятий в условиях пандемии вируса COVID-19, в брюссельской коммуне Андерлехт произошли массовые беспорядки.
Коммерсантъ вчера в 06:47
62
Общество

Новый главред «Ведомостей» снял с сайта колонку о Сечине

Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров после публикации снял с сайта колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине.
Медиазона вчера в 18:32
1
Общество

В Москве умерли еще десять пациентов с коронавирусом

Еще десять пациентов с подтвержденными случаями заражения новой коронавирусной инфекцией умерли в Москве, об этом в воскресенье сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
ТАСС вчера в 14:51
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