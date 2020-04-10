Коронавирус
Тайга.инфоЧисло зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 86
Число зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 86, за сутки врачи диагностировали семь новых случаев. По данным республиканского минздрава, сейчас продолжают лечение 68 человек, 17 уже выписались из больниц, но 7 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию ждут результатов своих анализов.
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13 апреля: 86 случаев коронавируса в Бурятии, 8 - новых пациентов, 17 человек излечились
Байкал Медиа Консалтингвчера в 21:19
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Общество
Бизнес предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам
Комиссия по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на законопроект Минкомсвязи о бесплатном доступе к социально значимым сайтам предупредила, что предложенный документ заставит операторов связи платить в бюджет НДС с реальной стоимости услуги, которую они будут оказывать безвозмездно.
РБК 01:21
Происшествия
Правозащитники попросили ООН расследовать бунт в иркутской колонии
Директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова направила обращение в ООН с просьбой вмешаться в ситуацию с бунтом в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области.
РБК вчера в 16:51
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса
Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Общество
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина.
Комсомольская правда вчера в 09:24
Здоровье
Всплеск COVID-19 на Украине: за день выявили рекордное количество заболевших
За минувшие сутки у 311 человек подтвердился опасный диагноз В Минздраве Украины сообщили о выявлении новых случаев заражения коронавирусной инфекций – побит рекорд, установленный 27 марта, когда число заболевших за сутки выросло вдвое.
Российский Диалог 10 апреля в 03:53
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 150 человек
За последние сутки в Москве вылечились и выписаны из больниц 150 человек, ранее заразившихся вирусом COVID-19, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 03:03
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
Здоровье
В Саратовской области 7 детей и 9 взрослых пострадали от укусов клещей
На территории Саратовской области в этом году 16 человек пострадали в результате укусов клещей, в том числе к медикам попали 7 детей.
Четвертая Власть 02:57
Космос
Лишь бы мимо. Ученые сообщили летящем к Земле «гигантском астероиде»
Астрономы предупредили о приближении к Земле очередного астероида огромных размеров, сообщил портал "Планета новости".
Радио Sputnik 10 апреля в 05:08
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, почему в Алтайском крае не разрешают работу салонов красоты и парикмахерских
Салоны красоты и парикмахерские относятся к среднему риску.
Катунь 24 02:17
Общество
В КНР выявили коронавирус еще у 27 человек, въехавших из России
Заражение новым типом коронавируса выявлено в китайском автономном районе Внутренняя Монголия еще у 27 человек, которые въехали в Китай из России через КПП Забайкальск – Маньчжурия, говорится в заявлении комитета по здравоохранению автономного района.
РИА Новости 10 апреля в 23:58
Здоровье
Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
Коммерсантъ 02:49
Религия
У православных христиан началась страстная неделя
У православных христиан сегодня началась страстная неделя. Это самое строгое и эмоционально напряжённое время всего богослужебного года.
ОГТРК Ямал-Регион 01:41
Общество
Генпрокуратура выявила фейки о сотнях погибших от коронавируса
Генеральная прокуратура России обнаружила ложные сообщения о "сотнях погибших от коронавируса в ряде регионов и госперевороте" и потребовала заблокировать к ним доступ.
Газета.Ru 02:48
Экономика
Россия увеличила выпуск антисептиков в 6 раз с начала весны
Российские производители антисептических средств с начала марта нарастили объем продукции в шесть раз на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 02:30
Технологии
Microsoft продлила поддержку браузера Edge для Windows 7
Вашингтон, 12 апреля 2020, 08:54 — REGNUM Браузер Edge компании Microsoft будет поддерживаться на операционных системах Windows 7 и Windows Server 2008 R2 до июля 2021 года, сообщает служба технической поддержки Microsoft.
REGNUM вчера в 01:54
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В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
РИА Новости вчера в 01:00
Здоровье
Китай сообщает о росте числа случаев заражения коронавирусом
Ранее ГЛАС сообщал о том, что в России за сутки снова выросло число больных коронавирусом.
ГЛАС.RU 11 апреля в 05:31
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
РЖД приостанавливают бесплатные перевозки ветеранов
Из сообщения РЖД: «В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией, с 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих в поездах дальнего следования».
НТВ 02:53
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Общество
В Челябинской области введение пропускного режима отложили на неделю
Решение о введении пропускного режима будет принято в зависимости от развития эпидемиологической ситуации и не раньше, чем через неделю, сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге в правительстве региона.
Российская газета 02:57
Общество
В ВОЗ рассказали о риске заражения COVID при использовании масок
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности использования масок для людей.
Газета.Ru 00:32
Космос
Володин: 108 минут полета Гагарина навсегда изменили мир
ИА Красная Весна вчера в 05:07
Общество
Эксперт рассказала о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России перестала развиваться по оптимистической траектории, позитивной динамики не наблюдается.
Известия 02:16
Происшествия
В бельгийском Андерлехте произошли массовые беспорядки
Несмотря на запрет массовых мероприятий в условиях пандемии вируса COVID-19, в брюссельской коммуне Андерлехт произошли массовые беспорядки.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Общество
Новый главред «Ведомостей» снял с сайта колонку о Сечине
Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров после публикации снял с сайта колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине.
Медиазона вчера в 18:32
Общество
В Москве умерли еще десять пациентов с коронавирусом
Еще десять пациентов с подтвержденными случаями заражения новой коронавирусной инфекцией умерли в Москве, об этом в воскресенье сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
ТАСС вчера в 14:51