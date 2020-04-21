Количество выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 28 человек и достигло 153. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает минздрав республики. Отмечается, что из общего числа инфицированных 43 человека завершили лечение и выписались из больницы, два пациента умерли.

Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 153

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов. 3,5K

Экономика С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ). 7

Общество Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. 160

Политика В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН. 28

Общество Вернувшихся из Турции туристов закроют в обсерваторах Челябинск, 21 апреля 2020, 07:23 — REGNUM Вернувшиеся из Турции на Урал туристы будут на две недели размещены в обсерваторах. 6

Общество Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники. 14

Финансы Курс рубля снизился после падения цен на нефть Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб. 3

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 868

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,2K

Наука В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса В результате было подтверждено существование агрессивных штаммов возбудителя, обладающих в 270 раз большей вирусной нагрузкой, чем у самых слабых штаммов. 53

Экономика Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям. 38

Политика В Канаде планируют ужесточить закон об оружии после массовой стрельбы Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ужесточить закон о владении огнестрельным оружием после массовой стрельбы в провинции Новая Шотландия, в результате которой погибли 18 человек, сообщает телеканал CTV.

Общество Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса. 64

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,5K

Шоу-бизнес Мать Юлии Началовой поделилась фотографиями с 13-летней дочерью певицы Дочь Юлии Началовой 13-летняя Вера Алдонина Стоит отметить, что дочь Юлии Началовой не отказалась от встреч со своим отцом – Евгением Алдониным.

Энергетика Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель. 17

Шоу-бизнес Стало известно необычное имя дочери Данилы Козловского Звёздная пара Ольги Зуевой и Данилы Козловского рассекретили имя новорождённой дочки. Малышка родилась в начале марта. 14

Общество Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств. 318