Коронавирус
ИзвестияЧисло зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 153
Количество выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 28 человек и достигло 153. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает минздрав республики. Отмечается, что из общего числа инфицированных 43 человека завершили лечение и выписались из больницы, два пациента умерли.
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За сутки количество больных коронавирусом в Бурятии возросло на 28 человек
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 21:24
21 апреля: 153 случая заболевания коронавирусом в Бурятии, 85 - на лечении, 43 - выписались
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