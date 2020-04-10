В Бурятии зарегистрировали ещё девять случаев заражения коронавирусом. Всего на утро 13 апреля в регионе выявлено 86 случаев заболевания COVID-2019, сообщает пресс-служба правительства республики.

Число заражённых коронавирусом в Бурятии выросло до 86 человек

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