Коронавирус

Аргументы и Факты - БурятияАргументы и Факты - БурятияЧисло заражённых коронавирусом в Бурятии выросло до 86 человек

В Бурятии зарегистрировали ещё девять случаев заражения коронавирусом. Всего на утро 13 апреля в регионе выявлено 86 случаев заболевания COVID-2019, сообщает пресс-служба правительства республики.
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В Бурятии 68 человек с коронавирусной инфекцией проходят лечение

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13 апреля: 86 случаев коронавируса в Бурятии, 8 - новых пациентов, 17 человек излечились

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Ариг Усвчера в 21:27
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Общество

В Приамурье появилось 11 «лишних» больных коронавирусом

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Общество

В Китае выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

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На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
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Экономика

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Энергетика

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Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны.
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