Заболевание распространяется за пределами Китая. В Италии число случаев с заражением коронавирусом превысило 50.

Число зараженных коронавирусом в Италии людей превысило 50 человек

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