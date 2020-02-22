Общество
NewInformЧисло зараженных коронавирусом в Италии людей превысило 50 человек
Заболевание распространяется за пределами Китая. В Италии число случаев с заражением коронавирусом превысило 50.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Гаджеты
Начались предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy S20
Объявлен старт предзаказов на новую серию премиальных смартфонов Galaxy S20. В продажу новинки от компании Sumsung поступят 13 марта.
Происшествия
При землетрясении на границе Турции и Ирана погибли семь человек
В результате землетрясения на границе Турции и Ирана погибли семь человек.
Футбол
Мишель Платини: полиция искала у меня картину Пикассо от Путина
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал полным бредом попытки полиции найти у него картину Пабло Пикассо, которую ему якобы подарил президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал нападки юриста Кати Гордон на Валерию
Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.
Биатлон
Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону
Политика
Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому
Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Кино
Сервис Okko договорился об эксклюзивном онлайн-показе «Холопа»
Сервис Okko договорился об эксклюзивном онлайн-показе самой кассовой российской картины. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Кино
Крики и ярость: в Сети появилось видео со съемок фильма «Веном 2»
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Шоу-бизнес
Брак Любови Успенской и Александра Плаксина оказался фиктивным
В прошлом году браку Любови Залмановны и бизнесмена Александра Плаксина исполнилось 30 лет.
Политика
В России празднуют День защитника Отечества
В первоначальной формулировке федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 13 марта 1995 года праздник именовался День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 года) - День защитников Отечества.
Здоровье
Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ
Происшествия
На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
Общество
В МЧС рассказали, как доставляли россиян с Diamond Princess в Казань
"По поручению оперативного штаба по предупреждению и распространению в коронавируса в РФ 23 февраля самолет Ан-148 МЧС России доставил из Токио в Казань восемь граждан РФ, находившихся на круизном лайнере в японском порту Иокогама", - сказали в пресс-службе.
Энергетика
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
Казалось бы, избыток на рынке и текущие сверхнизкие цены на сжиженный газ должны охладить пыл строителей новых заводов СПГ.
Кино
В Сети появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar «Вперед»
Зрители, которым одним из первых удалось посмотреть анимационный фильм студии Pixar "Вперед", поделились впечатлениями в Твиттере.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко рассказал, когда уместно использовать мат
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с "Говорит Москва" рассказал, как относится к употреблению нецензурной лексики.
Общество
«Сложнее форсирования Днепра». Бои за Словакию шли несколько месяцев
В феврале 1945-го свой праздник Красная армия встречала в боях в Восточной Пруссии и Померании.
Футбол
Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины
Политика
Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде
Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии.
Происшествия
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
Происшествия
На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка
Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных
В ведомстве отметили, что при выборе десерта стоит читать состав продукта и следить за его сроком годности.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Футбол
«Реал» потерпел второе поражение в Примере, уступив «Леванте»
Религия
Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира после предоставления Константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии раскольничьей структуре на Украине.