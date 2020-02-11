Здоровье
РИА НовостиЧисло зараженных коронавирусом в Хубэе выросло более чем на треть
Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человека, скончались 1310, сообщает региональный комитет здравоохранения. Как сообщается, в провинции подтверждено 14 840 новых случаев заболевания.
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Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй приблизилось к тысяче
ФАН10 февраля в 17:59
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Политика
Совбез ООН принял резолюцию по Ливии
Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии, передает «РИА Новости».
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Олимпийская чемпионка Столбова объявила о завершении карьеры
"Не исключаю, что Ксения может возобновить карьеру" Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры.
Наука
В Китае вакцину против коронавируса начали испытывать на мышах
Китайские ученые приступили к тестированию мРНК-вакцины против коронавируса нового типа на мышах.
Происшествия
Таксист рассказал, почему фитнес-тренер устроила истерику
Водитель такси, который заснял на видео устроившую истерику фитнес-тренера Яну Данькову из-за отказа ее везти, рассказал о причинах такого поведения девушки.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Политика
Сандерс выиграл праймериз демократов в Нью-Гэмпшире
Сенатор Берни Сандерс победил на праймериз Демократической партии США в Нью-Гемпшире, сообщил телеканал CNN.
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Политика
Посол рассказал о последствиях отказа россиянам во въезде в Израиль
Посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью РБК предупредил о последствиях отказов россиянам во въезде в эту страну.
Экономика
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Политика
Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Шоу-бизнес
Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович 3 февраля стала мамой в третий раз и сразу в соцсетях познакомила поклонников с новорожденной дочерью.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Энергетика
В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС
Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападениях на женщин в Хабаровске
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Общество
Всемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса
Организатор Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC) GSMA (Объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи) принял решение отменить мобильный всемирный конгресс в связи с эпидемией коронавируса.
Политика
Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева восстанавливается после операции
Анастасия Макеева перенесла операцию.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Происшествия
Жительница Кубани пожаловалась Бастрыкину, что после гибели ее мужа при обвале грунта не хотели возбуждать дело
Глава Следственного комитета РФ поручил провести проверку в Краснодарском крае, где долгое время не возбуждали уголовное дело после гибели мужчины-горняка Глава ведомства 12 февраля провел в Москве личный прием граждан.
Политика
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Ночь переговоров с Владимиром Путиным, Франсуа Олландом и Ангелой Меркель Порошенко назвал одной из самых ужасных в своей жизни.
Шоу-бизнес
Степаненко получила от Петросяна миллиард рублей
Политика
На Украине предложили продать земли США для «защиты» от России
Украинский эксперт Зиновий Свереда предложил для защиты от "российской агрессии" продать компаниям из США земли на востоке Украины.
Здоровье
В Новокузнецке могут закрыть все школы на карантин
В Новокузнецке на сегодняшний день полностью закрыты на карантин 3 школы: №20, №93 и лицей №34.
Происшествия
Под Псковом в ДТП погибли восемь человек
На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Общество
112-летний житель Японии признан старейшим мужчиной на планете
112-летний японец Титэцу Ватанабэ попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина на планете, пишет агентство Kyodo.