Здоровье
ИА Красная ВеснаЧисло зараженных коронавирусом в Краснодарском крае превысило 1000
251 зараженных выздоровели с начала пандемии, двадцать больных умерли. Напомним, власти Краснодарского края решили использовать камеры системы «Безопасный город» для выписывания штрафов нарушителям режима самоизоляции.
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Плюс 66: количество зараженных COVID-19 превысило 1000 человек в Краснодарском крае
Новая Кубаньвчера в 03:40
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:32, Ашберн
Комментарии
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Надежда Бабкина выздоровела и выписалась из больницы
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Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе
Специалисты предполагают, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
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Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
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«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Общество
Губернатор Подмосковья ввел в области «масочный» режим
Глава Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, по которому в регионе вводится режим ношения масок, защищающих органы дыхания, при нахождении в местах общего пользования.
РБК 11:44
Общество
Главврач Проценко заявил, что заразился коронавирусом не на рабочем месте
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«Локомотив» объявил о возвращении защитника Пайгина
Двусторонний контракт с неограниченно свободным агентом рассчитан на 2 года. pic.twitter.com / uvNjuKpcBC — HC Lokomotiv (@ hclokomotiv) May 1, 2020 Пайгин играл за "Локомотив" на протяжении двух сезонов.
Metaratings 10:08
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Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
Общество
Глеб Никитин — РБК: «Меня пугают майские праздники»
Губернатор Глеб Никитин рассказал РБК, с чем связывает увеличение числа заразившихся, почему хочет разрешить прогулки около дома и как намерен бороться с увеличением безработицы.
РБК 06:01
Интернет
Microsoft опубликовала предрелизную версию майского обновления Windows 10
Сегодня Microsoft выпустила почти финальную версию грядущего крупного обновления Windows 10 с номером сборки 19041.208.
3DNews 09:25
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новые симптомы
Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции - у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на руках и животе.
ТАСС 11:10
Общество
Глава МИД Швеции объяснила отсутствие карантина в стране доверием
Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что отсутствие строгих карантинных мер в связи с пандемией коронавируса в стране объясняется доверием в обществе, которое позволяет обойтись рекомендациями населению.
Страна Советов on-line 11:48
Политика
Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Заместитель председателя Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Михаилу Мишустину, заразившемуся коронавирусом.
ТАСС 06:37
Общество
В Смольном объяснили появление мобильных моргов у больниц Петербурга
В Смольном пояснили, что в городе имеется достаточное количество мест в патологоанатомических отделениях и моргах медицинских организаций.
DP.RU 11:10
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Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Космос
NASA продолжает переговоры о покупке места на российском «Союзе»
Руководитель NASA Джим Брайденстайн заявил о том, что ведомство продолжает вести переговоры с Роскосмосом о покупке места на корабле "Союз".
Газета.Ru 11:51
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В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы
RT на русском 04:59
Происшествия
Женщина умерла в мурманском вахтовом посёлке Белокаменка
В Мурманской области в вахтовом посёлке Белокаменка, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, скончалась сотрудница подрядной организации.
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Vprognoze.ru 09:58
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Супермодель Джиджи Хадид официально подтвердила беременность. Признание было сделано в видеоинтервью Джимми Фэллону.
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Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:30
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
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Валуев ответил Навальному, который заступился за вратаря Фролова
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев ответил политику Алексею Навальному, который ранее прокомментировал осуждающее высказывание Валуева в адрес голкипера «Крыльев Советов» Евгениия Фролова и заступился за футболиста.
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Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
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Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
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Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
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Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
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