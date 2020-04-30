Уточняется, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Темп роста числа инфицированных коронавирусом в столице составил 6,6%. Число пациентов с коронавирусом в России увеличилось за последние сутки на 7 933, до 114 431 человека.

Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 57 тыс. человек

Здоровье 47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае По информации оперштаба на воскресенье, 3 мая, на территории Алтайского края за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 47 человек. 110

Общество Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия). 962

Политика Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу". 853

Общество В России за сутки выявили больше 10 тысяч зараженных коронавирусом В России за последние сутки подтвердилось 10 633 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб Москвы.

Общество Снят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок Запрет на вывоз из России масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня. 199

Армия и оружие В США провели третье испытание тактической гиперзвуковой ракеты PrSM Как заявили в корпорации Lockheed Martin, 30 апреля этого года на американском ракетном полигоне Уайт Сандс в штате Нью-Мексико было проведено третье испытание перспективной оперативно-тактической ракеты по программе Precision Strike Missile (PrSM). 5

Общество Правительство изменило временные правила регистрации безработных Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать данные у министерства внутренних дел России при постановке на учет граждан в качестве безработных, соответствующее постановление о внесении изменений во временные правила регистрации безработных опубликовано на сайте кабмина.

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Гаджеты Смартфоны Realme 6 и Realme 6 Pro появятся в России Напомним, Realme 6 получил 6,55-дюймовый экран с разрешением Full HD+. В верхней части смартфона есть отверстие под фронтальную камеру.