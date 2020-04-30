Коронавирус
ТАССЧисло заразившихся коронавирусом в Москве превысило 57 тыс. человек
Уточняется, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Темп роста числа инфицированных коронавирусом в столице составил 6,6%. Число пациентов с коронавирусом в России увеличилось за последние сутки на 7 933, до 114 431 человека.
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Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 68 тыс. человек
Будущее России. Национальные проекты03:47
В столице зафиксировали свыше 53 тыс. случаев заражения коронавирусом
ИА Московский регион30 апреля в 06:37
Число заразившихся COVID-19 в Подмосковье превысило 11,7 тыс. человек
Интерфакс - Россия30 апреля в 05:39
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:46, Ашберн
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Двигатели для китайских истребителей J-20 оказались неисправны
Вечерний курьер вчера в 05:27
Здоровье
47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
По информации оперштаба на воскресенье, 3 мая, на территории Алтайского края за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 47 человек.
Kursk.com 03:21
Происшествия
Дочь пенсионера, брошенного с коронавирусом у подъезда, пожаловалась в СК
Пенсионера привезли к его дому и, как сообщалось, оставили у подъезда.
Говорит Москва вчера в 11:25
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Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса
Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
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Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии
РБК вчера в 21:25
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
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Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 05:33
Общество
В России за сутки выявили больше 10 тысяч зараженных коронавирусом
В России за последние сутки подтвердилось 10 633 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб Москвы.
Медиазона 03:25
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
Общество
В России подтвердились 10,6 тысячи новых случаев COVID-19
По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в России подтверждены ещё 10633 новых случая заражения COVID-19.
Национальная служба новостей 03:45
Общество
Снят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок
Запрет на вывоз из России масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня.
Вести.Ru 03:55
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Общество
Еще один вывозной рейс с туристами из Таиланда прибыл в Ростов
Блокнот Ростов-на-Дону 02:15
Армия и оружие
В США провели третье испытание тактической гиперзвуковой ракеты PrSM
Как заявили в корпорации Lockheed Martin, 30 апреля этого года на американском ракетном полигоне Уайт Сандс в штате Нью-Мексико было проведено третье испытание перспективной оперативно-тактической ракеты по программе Precision Strike Missile (PrSM).
Военное дело 04:26
Общество
В армии и вузах Минобороны заразились вирусом более 2,6 тыс. военных
В Российской армии и военных учебных заведениях с марта по 2 мая заразились коронавирусом 2,6 тыс. человек, сообщается в бюллетене Минобороны.
РБК вчера в 14:13
Экономика
В России авансы по госконтрактам увеличены до 50%
Москва, 3 мая 2020, 10:10 — REGNUM Авансы по госконтрактам увеличены в России до 50% в рамках мер поддержки экономики.
REGNUM 03:10
Общество
Правительство изменило временные правила регистрации безработных
Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать данные у министерства внутренних дел России при постановке на учет граждан в качестве безработных, соответствующее постановление о внесении изменений во временные правила регистрации безработных опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 02:52
Кино
Киновселенная Человека-паука от Sony обзавелась официальным названием
Звучит это как SPUMC — Sony Pictures Universe of Marvel Characters, или «Вселенная персонажей Marvel от Sony Pictures».
Игромания.ру 01 мая в 11:55
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Общество
Попова допустила усиление ограничительных мер после 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если жители России не будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, то не исключено, что после 12 мая его придется ужесточать.
Профиль 01 мая в 07:58
Политика
Шредер выступил за отмену санкций против России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
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Общество
Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший коронавирус, сообщил изданию Sun, что врачи собирались объявить о его смерти.
РИА Новости вчера в 22:02
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Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
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Смартфоны Realme 6 и Realme 6 Pro появятся в России
Напомним, Realme 6 получил 6,55-дюймовый экран с разрешением Full HD+. В верхней части смартфона есть отверстие под фронтальную камеру.
Astera вчера в 13:02
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Алексей Навальный поделился мнением директора турфирмы
Статья основана на обращении Вероники Бирман, директора туристической компании «Экзотик тайм», опубликованном в профессиональной группе «Трэвел Президиум».
ТурДом вчера в 16:12
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Масштабы глобальной катастрофы показали на видео
НАСА опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
РИА Новости 05:29
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок
Российская газета 01 мая в 06:33