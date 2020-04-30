Новые 5948 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 68 тыс. 606 зараженных.

Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 68 тыс. человек

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