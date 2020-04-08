Общество
Магсити74В России зафиксировано уже более восьми тысяч заболевших коронавирусом
За последние сутки погибло пять человек. Новую статистику заболевших приводит Роспотребнадзор. Так, за день в России подтверждено 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах.
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Финансы
Курс доллара упал ниже 74 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Здоровье
В одной из свердловских больниц врачам снизили зарплаты до минимума на фоне пандемии
Главврач областной специализированной больницы медицинской реабилитации «Липовка» в Режевском районе Свердловской области решил снизить зарплаты врачей до минимальных на фоне пандемии.
Общество
Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Общество
В двух районах Якутии ввели режим полной самоизоляции
Ранее указом Николаева режим полной самоизоляции был введен в Якутске, пригородном поселке Жатай, а также в Мирнинском и Нерюнгринском районах.
Энергетика
Россия может согласиться на сокращение добычи нефти
Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
Общество
В России временно упростят регистрацию безработных
Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
Интернет
Google запретил сотрудникам использовать Zoom для работы
По данным издания, Google разослал сотрудникам письмо, в котором предупредил о прекращении работы Zoom на всех рабочих компьютерах.
Общество
Суд в Лондоне отменил арест недвижимости семьи Нурсултана Назарбаева
Два дома и квартира общей стоимостью более 100 миллионов долларов были арестованы в прошлом году из-за подозрения, что они были приобретены на преступные доходы бывшего мужа дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
Здоровье
Проценко: в большинстве случаев пневмония сейчас вызвана коронавирусом
Подавляющее большинство случаев пневмонии вызываны на сегодняшний день коронавирусом, заявил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Происшествия
В ВОЗ рассказали о самом пожилом человеке, пережившим COVID-19
Женщина в возрасте 107 лет из Нидерландов стала самым пожилым человеком в мире, пережившим коронавирус нового типа, сообщает местное издание NL Times со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения.
Политика
Песков объяснил функции своего блокатора вирусов
Телеграм-канал Life пишет о том, что пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о своем блокаторе вируса.
Авто
Детские врачи Петербурга получили 18 новых машин
Автомобили Hyunday Solaris получили сегодня все 18 районов города.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Общество
Выпускников школ не станут призывать в армию в этом году
С учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса родители опасаются, что юноши окажутся в армии раньше, чем получат аттестат и поступят в вузы.
Общество
Коронавирус признали сезонным заболеванием
Как сообщает ToDay News Ufa источник, известные медикам коронавирусные инфекции передаются человеку также как и грипп и поражают свои жертвы в период с декабря по май.
Происшествия
В Евпатории за взятку арестованы чиновники Службы стройнадзора
Чиновники обвиняются в получении взятки за общее покровительство по службе в пользу взяткодателя в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (пункты "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ).
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей
Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
Шоу-бизнес
Молодой муж Бабкиной прервал молчание
После затянувшей паузы Евгений Гор опубликовал в Instagram туманное послание, судя по которому, он очень недоволен шумихой вокруг его супруги.
Транспорт
Аэропорт Петербурга сокращает режим работы с 10 апреля
Петербургский аэропорт Пулково с 10 апреля сокращает режим работы на фоне ситуации с коронавирусом и прекращает обслуживать пассажиров в ночное время.
Политика
Живущая в Италии украинка создала петицию против вирусологов из России
Автором петиции стала Наталья Гебрич, она требует сообщить о целях российских военных медиков, которые прибыли в Италию для борьбы с новым коронавирусом.
Хоккей
Ласьков: к Береглазову есть претензии, ему нужно «снимать корону»
Защитник Алексей Береглазов получил адекватное предложение о новом контракте с "Металлургом", клуб ждет ответа от хоккеиста, заявил РИА Новости первый вице-президент магнитогорского клуба Сергей Ласьков.
Политика
Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.