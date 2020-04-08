За последние сутки погибло пять человек. Новую статистику заболевших приводит Роспотребнадзор. Так, за день в России подтверждено 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах.

В России зафиксировано уже более восьми тысяч заболевших коронавирусом

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