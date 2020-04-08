Общество

Магсити74Магсити74В России зафиксировано уже более восьми тысяч заболевших коронавирусом

За последние сутки погибло пять человек. Новую статистику заболевших приводит Роспотребнадзор. Так, за день в России подтверждено 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах.
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В России зафиксировано уже более восьми тысяч заболевших коронавирусом

Магсити74вчера в 09:05

Число зараженных коронавирусом в Подмосковье превысило 500

Lenta.ruвчера в 04:47
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Финансы

Курс доллара упал ниже 74 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Профиль 03:39
Здоровье

В одной из свердловских больниц врачам снизили зарплаты до минимума на фоне пандемии

Главврач областной специализированной больницы медицинской реабилитации «Липовка» в Режевском районе Свердловской области решил снизить зарплаты врачей до минимальных на фоне пандемии.
Новая газета 06:39
Общество

Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:28
Происшествия

В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

ТАСС 07:12
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Газета.Ru вчера в 20:31
Общество

В двух районах Якутии ввели режим полной самоизоляции

Ранее указом Николаева режим полной самоизоляции был введен в Якутске, пригородном поселке Жатай, а также в Мирнинском и Нерюнгринском районах.
РИА Новости 07:09
Энергетика

Россия может согласиться на сокращение добычи нефти

Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
RT на русском 07:30
Общество

В России временно упростят регистрацию безработных

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
RT на русском 06:23
Интернет

Google запретил сотрудникам использовать Zoom для работы

По данным издания, Google разослал сотрудникам письмо, в котором предупредил о прекращении работы Zoom на всех рабочих компьютерах.
Компания 07:19
Общество

Суд в Лондоне отменил арест недвижимости семьи Нурсултана Назарбаева

Два дома и квартира общей стоимостью более 100 миллионов долларов были арестованы в прошлом году из-за подозрения, что они были приобретены на преступные доходы бывшего мужа дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой.
Эхо Москвы 07:30
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
RT на русском вчера в 09:11
Здоровье

Проценко: в большинстве случаев пневмония сейчас вызвана коронавирусом

Подавляющее большинство случаев пневмонии вызываны на сегодняшний день коронавирусом, заявил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Газета.Ru 06:16
Происшествия

В ВОЗ рассказали о самом пожилом человеке, пережившим COVID-19

Женщина в возрасте 107 лет из Нидерландов стала самым пожилым человеком в мире, пережившим коронавирус нового типа, сообщает местное издание NL Times со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости 07:16
Политика

Песков объяснил функции своего блокатора вирусов

Телеграм-канал Life пишет о том, что пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о своем блокаторе вируса.
ФедералПресс 06:17
Авто

Детские врачи Петербурга получили 18 новых машин

Автомобили Hyunday Solaris получили сегодня все 18 районов города.
Телеканал Санкт-Петербург 04:25
Происшествия

Замначальника полиции Орехово-Зуева попался на взятке

Вести.Ru 05:24
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru 04:50
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Общество

Выпускников школ не станут призывать в армию в этом году

С учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса родители опасаются, что юноши окажутся в армии раньше, чем получат аттестат и поступят в вузы.
Известия 06:46
Общество

Коронавирус признали сезонным заболеванием

Как сообщает ToDay News Ufa источник, известные медикам коронавирусные инфекции передаются человеку также как и грипп и поражают свои жертвы в период с декабря по май.
ToDay News Ufa 07:13
Происшествия

В Евпатории за взятку арестованы чиновники Службы стройнадзора

Чиновники обвиняются в получении взятки за общее покровительство по службе в пользу взяткодателя в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (пункты "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ).
Российская газета 07:25
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей

Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
РБК вчера в 10:24
Шоу-бизнес

Молодой муж Бабкиной прервал молчание

После затянувшей паузы Евгений Гор опубликовал в Instagram туманное послание, судя по которому, он очень недоволен шумихой вокруг его супруги.
News.ru 07 апреля в 23:06
Транспорт

Аэропорт Петербурга сокращает режим работы с 10 апреля

Петербургский аэропорт Пулково с 10 апреля сокращает режим работы на фоне ситуации с коронавирусом и прекращает обслуживать пассажиров в ночное время.
ТАСС 06:27
Политика

Живущая в Италии украинка создала петицию против вирусологов из России

Автором петиции стала Наталья Гебрич, она требует сообщить о целях российских военных медиков, которые прибыли в Италию для борьбы с новым коронавирусом.
Народные новости 02:57
Хоккей

Ласьков: к Береглазову есть претензии, ему нужно «снимать корону»

Защитник Алексей Береглазов получил адекватное предложение о новом контракте с "Металлургом", клуб ждет ответа от хоккеиста, заявил РИА Новости первый вице-президент магнитогорского клуба Сергей Ласьков.
РИА Новости 06:54
Политика

Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
РБК 06:17
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
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