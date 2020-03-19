Коронавирус

ИзвестияИзвестияЧисло зараженных коронавирусом в РФ возросло до 199

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 52, то есть до 199. Об этом сообщили в оперативном штабе в четверг, 19 марта. Среди заболевших — 188 россиян, 11 человек являются гражданами других стран.
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Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 52 — до 199 человек

Говорит Москва09:17

В России еще 52 человека заразились коронавирусом

Lenta.ru08:57

В России число заразившихся коронавирусом составило 199

Интерфакс09:03

Число больных коронавирусом в России выросло до 199 человек

Взгляд.ру09:02

Число больных коронавирусом в РФ выросло на 52 человека за сутки

News.ru09:02

Число зараженных коронавирусом в РФ возросло до 199

Известия09:14

В России число зараженных коронавирусом достигло 199

Коммерсантъ08:57
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Происшествия

Адвокат сообщил о возможной компенсации семье убитой Соколовым девушки

RT на русском 08:22
Общество

Мантуров анонсировал спад дефицита антисептиков в аптеках

Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
РБК 09:19
Музыка

Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»

REGNUM 01:14
Происшествия

В Турции 15 человек погибли из-за «профилактики» COVID-19 алкоголем

Пятнадцать человек скончались и 60 находятся в реанимации после отравления поддельным алкоголем в Стамбуле, люди намеревались обезопасить себя от коронавируса, сообщает газета Hurriyet в четверг.
РИА Новости 07:54
Шоу-бизнес

Еще одна звезда «Игры престолов» заразилась коронавирусом

Британская актриса, сыгравшая роль Элларии Санд в популярном сериале «Игра престолов», Индира Варма сообщила в своем Instagram-аккаунте о том, что она заразилась коронавирусом.
Live24 09:03
Общество

Шереметьево закроет два терминала

Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Rambler News Service 08:40
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек

По состоянию на 19 марта в России насчитывается 199 выявленных носителей коронавирусной инфекции, из них 188 — граждане России, 11 — иностранцы.
РБК 09:01
Происшествия

В Воронежской области у восьми человек заподозрили коронавирус

Врачи в Воронежской области за сутки госпитализировали с подозрением на коронавирус восемь человек, вернувшихся из-за рубежа, сообщает облправительство.
РИА Новости 06:34
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:33
Общество

В каналах Венеции появились рыбы и лебеди

Газета.Ru вчера в 10:16
Наука

В России расшифровали геном коронавируса

РИА Новости 07:17
Финансы

Курс доллара превысил 81 рубль, евро – 89 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара преодолел отметку в 81 руб. и обновил максимум с 2016 года, евро – в 89 руб.
Право.ру 04:56
Футбол

FA: приостановка сезона АПЛ продлена как минимум до 30 апреля

Приостановка чемпионата Англии по футболу продлена как минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
РИА Новости 09:19
Здоровье

Еще один случай заболевания коронавирусом зарегистрировали в Тверской области

19 марта в Тверской области выявили еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил федеральный Роспотребнадзор.
Московский Комсомолец 09:23
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Энергетика

Российская нефть подешевела до 19 долларов

Цена поставляемой в Северо-Западную Европу российской нефти Urals снизилась до 18,64 доллара за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media.
РИА Новости 08:45
Общество

Крупнейший ретейлер России заявил о снижении спроса на крупы и консервы

В конце прошлой недели ретейлеры и сервисы по доставке продуктов зафиксировали рост спроса на продукты, в том числе на крупы и консервы.
РБК 09:23
Происшествия

Собянин подтвердил смерть пациентки с коронавирусом

Глава российской столицы подтвердил смерть 79-летней пациентки с коронавирусом и выразил свои соболезнования ее семье в Twitter.
Российская газета 06:12
Здоровье

Первой заболевшей коронавирусом в Саратове стала женщина

Губернатор Саратовской области 19 марта выступил с официальным обращением в связи с первым зарегистрированным случаем заболевания коронавирусом в регионе.
Регион 64 09:22
Технологии

В России разработали способ измерения температуры с помощью смартфона

Термометр-наклейка, который позволяет измерять температуру прямо через смартфон, представят в России в сентябре 2020 года.
АМИТЕЛ 01:42
Футбол

УЕФА на месяц перенес срок отчета клубов по финансовому фэйр-плей

УЕФА в в качестве первой меры по реагированию на ситуацию с приостановкой европейских чемпионатов перенес срок отчета европейских футбольных клубов с доказательствами об отсутствии кредиторской задолженности на месяц – с 31 марта на 30 апреля 2020 года.
Metaratings 08:57
Общество

У коров и куриц нет кнопки вкл. и выкл

В результате сложившейся ситуации глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев поручил производителям обеспечить двухмесячные запасы основных видов продовольствия, а также распорядился создать во всех регионах штаб для мониторинга ситуации на продовольственных рынках.
MarketMedia 09:15
Общество

На Ставрополье выявлено первое подозрение на заражение коронавирусом

Ставрополь, 19 марта 2020, 15:22 — REGNUM Первое подозрение на заболевание новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано на Ставрополье.
REGNUM 08:22
Футбол

Европейские чемпионаты потеряют около 4 миллиардов евро из-за паузы

Ведующие чемпионаты Европы могут потерять от 3,4 от 3,9 миллиарда евро из-за паузы в сезоне в связи с пандемией коронавируса, сообщает AFP со ссылкой на исследование агентства KPMG.
Спорт-Экспресс вчера в 20:13
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Общество

Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в Россию

Все вернувшиеся из-за границы граждане обязаны провести две недели в изоляции в домашних условиях или в больнице.
Говорит Москва 06:47
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда, экс-футболист недоволен суммой алиментов, которые он должен выплачивать Барановской на содержание их общих несовершеннолетних детей.
Известия вчера в 11:28
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Газета.Ru 05:44
Авто

В России появится новый документ на автомобиль

31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Автоновости дня 01:15
Экономика

Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира

Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
REGNUM 00:20
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