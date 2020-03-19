Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 52, то есть до 199. Об этом сообщили в оперативном штабе в четверг, 19 марта. Среди заболевших — 188 россиян, 11 человек являются гражданами других стран.

Число зараженных коронавирусом в РФ возросло до 199

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