Коронавирус
ИзвестияЧисло зараженных коронавирусом в РФ возросло до 199
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 52, то есть до 199. Об этом сообщили в оперативном штабе в четверг, 19 марта. Среди заболевших — 188 россиян, 11 человек являются гражданами других стран.
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Происшествия
Адвокат сообщил о возможной компенсации семье убитой Соколовым девушки
Общество
Мантуров анонсировал спад дефицита антисептиков в аптеках
Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
Происшествия
В Турции 15 человек погибли из-за «профилактики» COVID-19 алкоголем
Пятнадцать человек скончались и 60 находятся в реанимации после отравления поддельным алкоголем в Стамбуле, люди намеревались обезопасить себя от коронавируса, сообщает газета Hurriyet в четверг.
Шоу-бизнес
Еще одна звезда «Игры престолов» заразилась коронавирусом
Британская актриса, сыгравшая роль Элларии Санд в популярном сериале «Игра престолов», Индира Варма сообщила в своем Instagram-аккаунте о том, что она заразилась коронавирусом.
Общество
Шереметьево закроет два терминала
Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек
По состоянию на 19 марта в России насчитывается 199 выявленных носителей коронавирусной инфекции, из них 188 — граждане России, 11 — иностранцы.
Происшествия
В Воронежской области у восьми человек заподозрили коронавирус
Врачи в Воронежской области за сутки госпитализировали с подозрением на коронавирус восемь человек, вернувшихся из-за рубежа, сообщает облправительство.
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Общество
В каналах Венеции появились рыбы и лебеди
Наука
В России расшифровали геном коронавируса
Финансы
Курс доллара превысил 81 рубль, евро – 89 рублей
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара преодолел отметку в 81 руб. и обновил максимум с 2016 года, евро – в 89 руб.
Футбол
FA: приостановка сезона АПЛ продлена как минимум до 30 апреля
Приостановка чемпионата Англии по футболу продлена как минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
Здоровье
Еще один случай заболевания коронавирусом зарегистрировали в Тверской области
19 марта в Тверской области выявили еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил федеральный Роспотребнадзор.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Энергетика
Российская нефть подешевела до 19 долларов
Цена поставляемой в Северо-Западную Европу российской нефти Urals снизилась до 18,64 доллара за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media.
Общество
Крупнейший ретейлер России заявил о снижении спроса на крупы и консервы
В конце прошлой недели ретейлеры и сервисы по доставке продуктов зафиксировали рост спроса на продукты, в том числе на крупы и консервы.
Происшествия
Собянин подтвердил смерть пациентки с коронавирусом
Глава российской столицы подтвердил смерть 79-летней пациентки с коронавирусом и выразил свои соболезнования ее семье в Twitter.
Здоровье
Первой заболевшей коронавирусом в Саратове стала женщина
Губернатор Саратовской области 19 марта выступил с официальным обращением в связи с первым зарегистрированным случаем заболевания коронавирусом в регионе.
Технологии
В России разработали способ измерения температуры с помощью смартфона
Термометр-наклейка, который позволяет измерять температуру прямо через смартфон, представят в России в сентябре 2020 года.
Футбол
УЕФА на месяц перенес срок отчета клубов по финансовому фэйр-плей
УЕФА в в качестве первой меры по реагированию на ситуацию с приостановкой европейских чемпионатов перенес срок отчета европейских футбольных клубов с доказательствами об отсутствии кредиторской задолженности на месяц – с 31 марта на 30 апреля 2020 года.
Общество
У коров и куриц нет кнопки вкл. и выкл
В результате сложившейся ситуации глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев поручил производителям обеспечить двухмесячные запасы основных видов продовольствия, а также распорядился создать во всех регионах штаб для мониторинга ситуации на продовольственных рынках.
Общество
На Ставрополье выявлено первое подозрение на заражение коронавирусом
Ставрополь, 19 марта 2020, 15:22 — REGNUM Первое подозрение на заболевание новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано на Ставрополье.
Футбол
Европейские чемпионаты потеряют около 4 миллиардов евро из-за паузы
Ведующие чемпионаты Европы могут потерять от 3,4 от 3,9 миллиарда евро из-за паузы в сезоне в связи с пандемией коронавируса, сообщает AFP со ссылкой на исследование агентства KPMG.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в Россию
Все вернувшиеся из-за границы граждане обязаны провести две недели в изоляции в домашних условиях или в больнице.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов
Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда, экс-футболист недоволен суммой алиментов, которые он должен выплачивать Барановской на содержание их общих несовершеннолетних детей.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Авто
В России появится новый документ на автомобиль
31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Экономика
Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира
Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.