Коронавирус
Газета.RuЧисло зараженных коронавирусом в России достигло 11 917
Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва - шесть заболевших. Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.
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Происшествия
В Москве поймали первого нарушившего домашний карантин водителя
Московские полицейские поймали первого нарушившего обязательный домашний карантин водителя.
Общество
Назван возраст новых заболевших коронавирусом в Москве
Указывается, что 35% пациентов — в возрасте от 46 до 65 лет. При этом 11% заболевших — это люди 66—80 лет, а 4% — старше 80 лет.
Общество
Новые случаи коронавируса выявлены в 57 регионах России за сутки
Москва, 10 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Подтвердившиеся случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксированы в 57 регионах РФ в течение суток 9 апреля.
Кино
«Это будет детектив»: Мэтт Ривз намекнул на сюжет нового «Бэтмена»
Журналисты издания Deadline пообщались с Мэттом Ривзом, создателем нового «Бэтмена», и выяснили, как обстоят дела с картиной.
Политика
Путин распорядился создать Инфоцентр по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил использовать единый ресурс Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
Армия и оружие
Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео
Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Общество
В школах не завершат учебный год досрочно
Руководство ведомства Министерства просвещения России отреагировало на идею с досрочным прекращением учебного года в школах.
Общество
Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой
Некоторые россияне посчитали издевкой рекомендации не летать за границу из-за коронавируса, а потом они удивлялись, что заражены, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян перестали гулять из-за коронавируса
Подавляющее большинство россиян из-за коронавируса COVID-19 стали реже выходить из дома, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
Транспорт
Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем
Как ранее писали «Известия», неправильная установка камер приводит к искажению показаний приборов.
Политика
США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»
США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс.
Общество
СМИ сообщили об ограничении продажи пива в ряде регионов России
Москва, 10 апреля 2020, 11:19 — REGNUM В ряде российских регионов в рамках борьбы с коронавирусом ограничили продажу разливного пива, сообщает 10 апреля «Коммерсантъ».
Финансы
Рубль умеренно вырос к доллару на старте торгов
Доллар немного снизился, евро вырос на старте торгов на Московской бирже.
Происшествия
Продавцы поддельных тестов на коронавирус задержаны в Москве
Трое жителей Подмосковья задержаны в столице при попытке продать поддельные тесты на коронавирус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Политика
Посол заявил о задержке Евросоюза с помощью Италии в борьбе с пандемией
Европейский союз проявил задержку с предоставлением помощи Италии в борьбе с пандемией коронавируса, однако позже страны ЕС предприняли конкретные действия.
Космос
Российская разработка защищает данные аппарата «Глонасс-М»
Аппарат был запущен с космодрома Плесецк в марте 2020 года Концерн "Автоматика" госкорпорации Ростех оснастил комический аппарат "Глонасс-М" устройство для защиты данных.
Общество
Испанская медсестра лишилась жилья из-за заражения коронавирусом
В Испании медсестра потеряла крышу над головой после того, как ее выселили из-за заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Происшествия
В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ
Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
Здоровье
В Свердловской области подтверждено три новых случая коронавируса
В Свердловской области за последние сутки подтверждено три новых случая коронавируса.
Космос
С Байконура на МКС стартовал Союз-МС16
Сегодня, 9 апреля, в 11:05 по московскому времени с космодрома Байконур состоялся запуск пилотируемого корабля Союз-МС16.
Энергетика
Нефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти
После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей
Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Экономика
Руспродсоюз назвал продукты, которые подорожают через 2 недели
Эксперты выяснили, какие продукты на территории России рискуют подорожать до конца апреля.
Футбол
В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя
Здоровье
Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе
Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Общество
В Тульской области еще 5 человек заболели коронавирусом
Сегодня, 10 апреля, стало известно о 5 новых случаях заболевания коронавирусом в Тульской области.