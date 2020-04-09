Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЧисло зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве (857), наименьшее - в Карачаево-Черкесской Республике (1), Республике Марий Эл (1) и Тюменской области (1). Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
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с чего всё началось
За последние сутки в России подтверждено 1459 новых случаев заражения коронавирусом в 50 регионах и 13 летальных исходов, сообщил
 в своем Telegram-канале оперативный штаб Москвы по борьбе с заболеванием.
Forbes03:49

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Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек

Эхо Москвы08:31

Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Спорт-Экспресс04:25

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тыс. человек

РБК03:52

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек

Московский Комсомолец03:48

Число заболевших коронавирусом в России превысило десять тысяч

Life.ru03:47

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч

ТАСС03:46

Оперштаб: число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 8,6 тыс. человек

Будущее России. Национальные проектывчера в 03:49
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Энергетика

Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM 10:42
Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости вчера в 08:57
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Гаджеты

LG показала новый дизайн смартфона

В качестве ещё одного нового элемента дизайна LG называет концепцию 3D Arc Design, где края дисплея и задней части изогнуты симметрично для «более естественного ощущения» в руке.
News.ru 04:05
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина расплакалась во время последнего интервью

Лидия Николаевна устала от внимания прессы, поэтому приняла решение о том, что это интервью будет последним.
StarHit.ru вчера в 22:00
Общество

Свердловский губернатор анонсировал смягчение режима «самоизоляции»

Екатеринбург, 9 апреля 2020, 17:22 — REGNUM В Свердловской области будет смягчён режим самоизоляции.
REGNUM 10:22
Политика

В США считают, что коронавирус поможет Украине вернуть Крым

Три экс-посла США в Киеве высказали предположение, что пандемия коронавируса может сыграть на руку Украине и помочь вернуть Крымский полуостров, пишет «РИА Новости» со ссылкой на издание NPR.
Примечания вчера в 02:27
Общество

Школьники Хабаровска уйдут на летние каникулы с апреля

По словам заместителя мэра города по социальным вопросам Елены Лагошиной, хабаровские школьники 1–3 классов отправятся на летние каникулы уже 13 апреля, а ученики 4–6 классов уйдут на отдых 20 апреля, после того как заочно сдадут всероссийские проверочные работы.
Ведомости 05:19
Культура

Сергей Шнуров проведет экскурсию по Третьяковской галерее

Gazeta.SPb 11:49
Общество

В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 11:38
Общество

Сергей Собянин рассказал о начале выплаты пособий по безработице

Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей — федеральное пособие, 7370 рублей — доплата из бюджета Москвы.
Вечерняя Москва 08:47
Финансы

Курс евро опустился ниже 80 рублей, доллар — до 72,9 рубля

В последний раз за доллар давали меньше 73 рублей 13 марта, а курс евро опускался ниже 80 рублей 6 марта.
Клопс 11:56
Гаджеты

Какие смартфоны Xiaomi обновятся до MIUI 12

В сеть слили список смартфонов Xiaomi, которые получат новую оболочку MIUI 12.
The GEEK вчера в 12:57
Армия и оружие

Американские истребители перехватили российские Ил-38

Американские истребители F-22 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Берингова моря.
Lenta.ru 09:20
Футбол

В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя

Soccer.ru 06:19
Общество

Стас Михайлов мог переболеть коронавирусом

Вчера, как сообщал «Рамблер», Михайлов рассказал, что некоторое время назад почувствовал недомогание, принял его за бронхит, а позже был госпитализирован с диагнозом двухсторонняя пневмония.
Рамблер 06:24
Происшествия

В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Российская газета 10:57
Происшествия

Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу

В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
BFM.ru 11:21
Гаджеты

Китайские интернет-магазины предлагают скидки на iPhone 11

REUTERS / Aly Song Например, популярный интернет-магазин Suning предлагает 64-гигабайт версию iPhone 11 за 4999 юаней ($707,54), что на 500 юаней ниже цены, указанной на официальном веб-сайте Apple в Китае.
3DNews 05:03
Общество

Россия отправила первую партию пшеницы в Саудовскую Аравию

Россия отправила в Саудовскую Аравию первую партию пшеницы объемом более 60 тыс. тонн, говорится в сообщении Россельхознадзора.
ТАСС 07:58
Общество

Московские кладбища закрыли для посещения

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что практика посещения кладбищ на Пасху сложилась в советское время и не относится к церковным традициям.
РИА Новости 12:04
Общество

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Здоровье

В России начали лечить коронавирус новым способом

В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
РИА Новости 06:00
Общество

Собянин пообещал жестко наказывать нарушающих карантин автомобилистов

Нарушителей карантина по коронавирусу, передвигающихся по городу на личных автомобилях, начнут жестко штрафовать в Москве с пятницы, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:04
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
ТАСС 07 апреля в 08:24
Общество

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Инфорос 04:00
Общество

В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Известия 05:49
Здоровье

В Пермском крае выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом.
Рифей-Пермь 03:58
Общество

В Болгарии вандалы осквернили памятник Красной Армии

Российская газета 03:13
Армия и оружие

Коронавирус поразил четвертый американский авианосец

Вслед за вспышкой коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт», эпидемия продолжает распространяться по другим кораблям ВМС США.
Московский Комсомолец 07:17
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