Коронавирус
Газета.RuЧисло зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве (857), наименьшее - в Карачаево-Черкесской Республике (1), Республике Марий Эл (1) и Тюменской области (1). Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
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с чего всё началось
За последние сутки в России подтверждено 1459 новых случаев заражения коронавирусом в 50 регионах и 13 летальных исходов, сообщил в своем Telegram-канале оперативный штаб Москвы по борьбе с заболеванием.Forbes03:49
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Оперштаб: число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 8,6 тыс. человек
Будущее России. Национальные проектывчера в 03:49
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Энергетика
Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти
Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Гаджеты
LG показала новый дизайн смартфона
В качестве ещё одного нового элемента дизайна LG называет концепцию 3D Arc Design, где края дисплея и задней части изогнуты симметрично для «более естественного ощущения» в руке.
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина расплакалась во время последнего интервью
Лидия Николаевна устала от внимания прессы, поэтому приняла решение о том, что это интервью будет последним.
Общество
Свердловский губернатор анонсировал смягчение режима «самоизоляции»
Екатеринбург, 9 апреля 2020, 17:22 — REGNUM В Свердловской области будет смягчён режим самоизоляции.
Политика
В США считают, что коронавирус поможет Украине вернуть Крым
Три экс-посла США в Киеве высказали предположение, что пандемия коронавируса может сыграть на руку Украине и помочь вернуть Крымский полуостров, пишет «РИА Новости» со ссылкой на издание NPR.
Общество
Школьники Хабаровска уйдут на летние каникулы с апреля
По словам заместителя мэра города по социальным вопросам Елены Лагошиной, хабаровские школьники 1–3 классов отправятся на летние каникулы уже 13 апреля, а ученики 4–6 классов уйдут на отдых 20 апреля, после того как заочно сдадут всероссийские проверочные работы.
Общество
В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Общество
Сергей Собянин рассказал о начале выплаты пособий по безработице
Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей — федеральное пособие, 7370 рублей — доплата из бюджета Москвы.
Финансы
Курс евро опустился ниже 80 рублей, доллар — до 72,9 рубля
В последний раз за доллар давали меньше 73 рублей 13 марта, а курс евро опускался ниже 80 рублей 6 марта.
Гаджеты
Какие смартфоны Xiaomi обновятся до MIUI 12
В сеть слили список смартфонов Xiaomi, которые получат новую оболочку MIUI 12.
Армия и оружие
Американские истребители перехватили российские Ил-38
Американские истребители F-22 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Берингова моря.
Общество
Стас Михайлов мог переболеть коронавирусом
Вчера, как сообщал «Рамблер», Михайлов рассказал, что некоторое время назад почувствовал недомогание, принял его за бронхит, а позже был госпитализирован с диагнозом двухсторонняя пневмония.
Происшествия
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Происшествия
Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу
В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
Гаджеты
Китайские интернет-магазины предлагают скидки на iPhone 11
REUTERS / Aly Song Например, популярный интернет-магазин Suning предлагает 64-гигабайт версию iPhone 11 за 4999 юаней ($707,54), что на 500 юаней ниже цены, указанной на официальном веб-сайте Apple в Китае.
Общество
Россия отправила первую партию пшеницы в Саудовскую Аравию
Россия отправила в Саудовскую Аравию первую партию пшеницы объемом более 60 тыс. тонн, говорится в сообщении Россельхознадзора.
Общество
Московские кладбища закрыли для посещения
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что практика посещения кладбищ на Пасху сложилась в советское время и не относится к церковным традициям.
Общество
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус новым способом
В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
Общество
Собянин пообещал жестко наказывать нарушающих карантин автомобилистов
Нарушителей карантина по коронавирусу, передвигающихся по городу на личных автомобилях, начнут жестко штрафовать в Москве с пятницы, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Общество
Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Общество
В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции
Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Здоровье
В Пермском крае выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом
За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом.
Общество
В Болгарии вандалы осквернили памятник Красной Армии
Армия и оружие
Коронавирус поразил четвертый американский авианосец
Вслед за вспышкой коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт», эпидемия продолжает распространяться по другим кораблям ВМС США.