Коронавирус
Газета.RuЧисло зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве (857), наименьшее - в Карачаево-Черкесской Республике (1), Республике Марий Эл (1) и Тюменской области (1). Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
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Происшествия
СК начал проверку из-за фейка о заражении медиков коронавирусом
В Саратовской области следователи проводят проверку в связи с информацией, размещённой на одном из каналов в Telegram, о массовом заражении коронавирусом медиков.
Экономика
Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса в $5 трлн
Пандемия коронавируса лишит мировую экономику $5,5 трлн в ближайшие два года, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков JPMorgan Chase & Co. Эта сумма превышает годовой объем производства товаров и услуг Японии.
Политика
Анонсировано новое телеобращение Путина
Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Здоровье
Более тысячи белорусов заразились коронавирусом
205 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Белоруссии. Общее число инфицированных в стране достигло 1066 человек.
Финансы
Курс доллара упал ниже 74 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Экономика
Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам
Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Общество
Школьники могут досрочно завершить учебный год
"Регионы имеют возможность изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате", - указывается в письме.
Политика
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Политика
Отчет правительства в Госдуме перенесли
Отчет правительства в Госдуме, который был запланирован на 15 апреля, решено перенести на более поздний срок, сообщает "Интерфакс".
Здоровье
Радий Хабиров попросил медиков Башкирии «не побираться»
Радий Хабиров попросил главных врачей медучреждений «прекратить побираться» и просить помощи у граждан.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Здоровье
Развеян миф о передаче коронавируса
Сотрудник Университета штата Огайо (США) Санджа Илич (Sanja Ilic) объяснил, как безопасно покупать и готовить пищу при пандемии коронавируса, а также развеял миф о возможности передачи инфекции через еду.
Экономика
Аксаков анонсировал увеличение кредита для каникул из-за вируса
Максимальный размер кредита, получатель которого сможет рассчитывать на каникулы при снижении доходов из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, планируется увеличить, сообщил «Интерфаксу» глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.
Транспорт
Аэропорт Петербурга сокращает режим работы с 10 апреля
Петербургский аэропорт Пулково с 10 апреля сокращает режим работы на фоне ситуации с коронавирусом и прекращает обслуживать пассажиров в ночное время.
Политика
Песков рассказал о позиции России на переговорах по нефти
8 апреля представитель Минэнерго России заявил, что Россия готова снизить добычу нефти в рамках возможной сделки стран ОПЕК+ и других производителей нефти на 14% от уровня I квартала 2020 года.
Здоровье
Проценко: в большинстве случаев пневмония сейчас вызвана коронавирусом
Подавляющее большинство случаев пневмонии вызываны на сегодняшний день коронавирусом, заявил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Общество
Мишустин: инвалидность продлят автоматически
Москва, 9 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Постановление об упрощении порядка оформления инвалидности в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Политика
Песков объяснил функции своего блокатора вирусов
Телеграм-канал Life пишет о том, что пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о своем блокаторе вируса.
Энергетика
Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году
«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
Общество
Названы регионы России с лучшими способами борьбы с коронавирусом
Пермский край, Мурманская область и Республика Карелия внедрили лучшие способы борьбы с распространением коронавируса среди регионов России.
Здоровье
Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса
Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина дала свое последнее интервью
Разговор состоялся на шоу Леры Кудрявцевой, Секрет на миллион и самое главное, народная артистка дала понять, что это её последнее интервью и больше она не намерена общаться с прессой.
Здоровье
В Марий Эл скончалась женщина, заболевшая коронавирусом
В Марий Эл скончалась пациентка больницы с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Общество
В США за сутки от коронавируса скончалось рекордное число человек
Рекордное количество смертей за сутки зафиксировано в США. 1736 человек скончались от коронавируса.
Футбол
Россия сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу занимает 38-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого обнародована в четверг.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.