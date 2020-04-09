Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЧисло зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве (857), наименьшее - в Карачаево-Черкесской Республике (1), Республике Марий Эл (1) и Тюменской области (1). Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
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Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Спорт-Экспресс04:25

В России коронавирусом за сутки снова заразились более тысячи человек

Областная газетавчера в 04:04

Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Газета.Ru03:54

Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 тыс. человек

РЕН ТВ03:55

Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 тысяч

Трудвчера в 04:27

Число заразившихся в России превысило 10 тысяч человек

Ёлдаш04:04

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 8,5 тысячи

Life.ruвчера в 04:01
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Происшествия

СК начал проверку из-за фейка о заражении медиков коронавирусом

В Саратовской области следователи проводят проверку в связи с информацией, размещённой на одном из каналов в Telegram, о массовом заражении коронавирусом медиков.
RT на русском 07:17
Происшествия

В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

ТАСС 07:12
Экономика

Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса в $5 трлн

Пандемия коронавируса лишит мировую экономику $5,5 трлн в ближайшие два года, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков JPMorgan Chase & Co. Эта сумма превышает годовой объем производства товаров и услуг Японии.
РБК 03:59
Политика

Анонсировано новое телеобращение Путина

Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Lenta.ru вчера в 07:33
Здоровье

Более тысячи белорусов заразились коронавирусом

205 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Белоруссии. Общее число инфицированных в стране достигло 1066 человек.
Pravda.Ru вчера в 06:18
Финансы

Курс доллара упал ниже 74 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Профиль 03:39
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru 04:50
Экономика

Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам

Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
BFM.ru вчера в 04:49
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Общество

Школьники могут досрочно завершить учебный год

"Регионы имеют возможность изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате", - указывается в письме.
Газета.Ru вчера в 13:35
Политика

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс вчера в 09:01
Политика

Отчет правительства в Госдуме перенесли

Отчет правительства в Госдуме, который был запланирован на 15 апреля, решено перенести на более поздний срок, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:19
Здоровье

Радий Хабиров попросил медиков Башкирии «не побираться»

Радий Хабиров попросил главных врачей медучреждений «прекратить побираться» и просить помощи у граждан.
Уфа1.ру 04:10
Общество

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 08:00
Здоровье

Развеян миф о передаче коронавируса

Сотрудник Университета штата Огайо (США) Санджа Илич (Sanja Ilic) объяснил, как безопасно покупать и готовить пищу при пандемии коронавируса, а также развеял миф о возможности передачи инфекции через еду.
Lenta.ru 07:04
Экономика

Аксаков анонсировал увеличение кредита для каникул из-за вируса

Максимальный размер кредита, получатель которого сможет рассчитывать на каникулы при снижении доходов из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, планируется увеличить, сообщил «Интерфаксу» глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.
РБК 06:50
Транспорт

Аэропорт Петербурга сокращает режим работы с 10 апреля

Петербургский аэропорт Пулково с 10 апреля сокращает режим работы на фоне ситуации с коронавирусом и прекращает обслуживать пассажиров в ночное время.
ТАСС 06:27
Политика

Песков рассказал о позиции России на переговорах по нефти

8 апреля представитель Минэнерго России заявил, что Россия готова снизить добычу нефти в рамках возможной сделки стран ОПЕК+ и других производителей нефти на 14% от уровня I квартала 2020 года.
Известия 05:58
Здоровье

Проценко: в большинстве случаев пневмония сейчас вызвана коронавирусом

Подавляющее большинство случаев пневмонии вызываны на сегодняшний день коронавирусом, заявил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Газета.Ru 06:16
Общество

Мишустин: инвалидность продлят автоматически

Москва, 9 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Постановление об упрощении порядка оформления инвалидности в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
REGNUM 06:18
Политика

Песков объяснил функции своего блокатора вирусов

Телеграм-канал Life пишет о том, что пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о своем блокаторе вируса.
ФедералПресс 06:17
Энергетика

Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году

«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
RT на русском 06:47
Общество

Названы регионы России с лучшими способами борьбы с коронавирусом

Пермский край, Мурманская область и Республика Карелия внедрили лучшие способы борьбы с распространением коронавируса среди регионов России.
Lenta.ru 06:03
Здоровье

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.
Lenta.ru 05:32
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина дала свое последнее интервью

Разговор состоялся на шоу Леры Кудрявцевой, Секрет на миллион и самое главное, народная артистка дала понять, что это её последнее интервью и больше она не намерена общаться с прессой.
Paparazzi.ru вчера в 06:48
Здоровье

В Марий Эл скончалась женщина, заболевшая коронавирусом

В Марий Эл скончалась пациентка больницы с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:30
Общество

В США за сутки от коронавируса скончалось рекордное число человек

Рекордное количество смертей за сутки зафиксировано в США. 1736 человек скончались от коронавируса.
FlashNord вчера в 03:33
Футбол

Россия сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу занимает 38-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого обнародована в четверг.
Интерфакс-Спорт 04:49
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Происшествия

Замначальника полиции Орехово-Зуева попался на взятке

Вести.Ru 05:24
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