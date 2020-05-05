Коронавирус
REGNUMВ Москве выявлено 5,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Москва, 5 мая 2020, 11:04 — REGNUM В Москве за сутки 4 мая выявлено 5 714 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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В России выявлено более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
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Почти 2 тысячи человек заражены коронавирусом в Дагестане
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Помирились они, или же Джиган "пришел в гости" точно сказать нельзя. Однако факт остается фактом - на развод Оксана таки подала.
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Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
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NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
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РИА Новости вчера в 18:02
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В Роспотребнадзоре назвали причину низкой смертности от COVID-19 в РФ
«Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране», — отметил он.
Известия 05:49
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Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
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Во Владимирской области выявили 48 новых случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 5 мая лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы.
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По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
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Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
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Первый в Забайкалье тяжёлый больной коронавирусом подключен к ИВЛ
Число заболевших новой инфекцией в Забайкалье продолжает увеличиваться. За последние сутки в регионе зафиксировано 23 новых случая.
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Умер автор песен «Ласкового мая»
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Доктор Мясников призвал не ложиться в больницу с температурой
Если вы стоите или сидите — вам в больнице делать нечего.
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Экономика
Регионы получат два млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Регионы РФ получат два млрд рублей субсидий на поддержку субъектов МСП из-за коронавируса.
Гудвилл.онлайн вчера в 09:50