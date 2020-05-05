Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Москве выявлено 5,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Москва, 5 мая 2020, 11:04 — REGNUM В Москве за сутки 4 мая выявлено 5 714 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 155 тысяч

Новая газета04:08

В Москве выявлено 5,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

REGNUM04:04

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 150 тыс

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За сутки в России еще 10,1 тыс. человек заболели коронавирусом

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Число заболевших COVID-19 в России превысило 155 тысяч

Телеканал 360°04:06

В России выявлено более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Будущее России. Национальные проектывчера в 05:12

Почти 2 тысячи человек заражены коронавирусом в Дагестане

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 04:37
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:42, Ашберн
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Газета.Ru 02:30
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Шоу-бизнес

Рудковская рассказала об извинениях от написавших про ее сына статью

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на своей странице в Instagram раскритиковала портал Star Hit, написавший про психическое расстройство их сына Александра.
Lenta.ru 03:45
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Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
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Происшествия

СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими

Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
RT на русском 04:38
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

Помирились они, или же Джиган "пришел в гости" точно сказать нельзя. Однако факт остается фактом - на развод Оксана таки подала.
Paparazzi.ru 03 мая в 14:15
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Политика

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
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Общество

В Петербурге скончался старший врач Городской скорой помощи

Вчера, 4 мая, по сообщению Городской станции скорой помощи, скончался старший врач Владимир Манькович.
RuNews24.ru 04:16
31
Авто

За апрель в Индии не продали ни одного автомобиля

За апрель в стране не было продано ни одного автомобиля.
Pravda.Ru вчера в 09:45
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 озвучил свою версию трагедии

РИА Новости 06:18
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Экономика

Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 02:07
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Общество

В России выросло число жалоб на домашнее насилие

Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru вчера в 20:29
13
Общество

Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы

РИА Новости 02:43
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Политика

Спецслужбы США описали возможные методы вмешательства РФ в выборы

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США и ФБР в начале года предупредили власти американских штатов о методах, которые Россия, по их версии, может применять для вмешательства в предстоящие выборы президента.
Известия 01:52
63
Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
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Общество

Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета

Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
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Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
РИА Новости вчера в 18:02
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Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали причину низкой смертности от COVID-19 в РФ

«Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране», — отметил он.
Известия 05:49
6
Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
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Общество

Во Владимирской области выявили 48 новых случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 5 мая лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 03:34
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Политика

Лукашенко пригласил глав других государств в Минск на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы.
ТАСС 05:35
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Финансы

Курс рубля значительно снизился на открытии торгов

Рубль упал в понедельник к доллару и евро на Московской бирже, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 05:17
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
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Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

ТАСС вчера в 22:21
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Кино

Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома

Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России вчера в 07:16
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Происшествия

В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи

Медсестра травматологического отделения ГБУ СПБ НИИ СП имени Джанелидзе в Петербурге скончалась после госпитализации с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщил РИА Новости главврач клиник института Антон Повзун.
РИА Новости 06:27
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Здоровье

Первый в Забайкалье тяжёлый больной коронавирусом подключен к ИВЛ

Число заболевших новой инфекцией в Забайкалье продолжает увеличиваться. За последние сутки в регионе зафиксировано 23 новых случая.
ГТРК Чита 06:00
Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос вчера в 07:52
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Здоровье

Доктор Мясников призвал не ложиться в больницу с температурой

Если вы стоите или сидите — вам в больнице делать нечего.
REGNUM вчера в 08:38
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Экономика

Регионы получат два млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Регионы РФ получат два млрд рублей субсидий на поддержку субъектов МСП из-за коронавируса.
Гудвилл.онлайн вчера в 09:50
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