Коронавирус
РамблерЧисло зараженных коронавирусом в России превысило 18 тысяч
Как писал «Рамблер», за прошлые сутки прирост зараженных составлял 2 186 человек, за день до этого — 1 667 человека. За последние 24 часа в России умерли 18 человек с коронавирусом, 179 пациентов выздоровели. За все время в стране умерли 148 человек, излечились от коронавируса 1 470 пациентов.
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Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 13,5 тыс
Будущее России. Национальные проекты11 апреля в 04:27
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Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Общество
ВОЗ назвала причину роста заболеваемости коронавирусом в Москве
В Москве быстро стало расти число заболевших коронавирусом из-за расслабленного поведения жителей города в последние 10 дней.
Росбалт вчера в 18:05
Энергетика
В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти
Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:54
Общество
Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом
Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат.
РБК 07:10
Транспорт
В ГИБДД предупредили о появлении блок-постов на въезде в Москву
"С 15 апреля сотрудники ГИБДД на въездах в Москву и на территории столицы будут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта", - сообщили в пресс-службе.
Газета.Ru 06:39
Общество
Назван срок начала тестирования на иммунитет к коронавирусу в России
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила журналистам о сроках начала тестирования на иммунитет к коронавирусу.
Live24 06:53
Религия
В Греции завели дела против проводивших богослужения священников
Сообщается, что службы были проведены вопреки запрету на участие верующих в литургиях, введенному как греческими властями, так и Священным синодом Элладской православной церкви.
REGNUM 04:55
Биатлон
Лариса Куклина: «Буду надеяться, что Норицын останется»
В минувшем сезоне Куклина осталась без личных медалей в Кубке мира.
Матч ТВ 05:19
Происшествия
На Кубани выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом
На территории Краснодарского края выявлен 41 подтвержденный новый случай COVID-2019, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:20
Общество
Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса
Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 07:17
Общество
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина.
Комсомольская правда вчера в 09:24
Здоровье
Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус
Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ведомости 06:09
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса.
ТАСС 06:51
Общество
Система пропусков в Москве и области заработает в среду
Цифровые пропуска для поездок на любом транспорте в Москве вводятся с 15 апреля, пешком можно передвигаться пока без пропусков, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Вести.Ru 11 апреля в 13:35
Здоровье
Об источнике иммунитета к коронавирусу рассказала Малышева
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Малышева раскрыла источник иммунитета к коронавирусу.
Live24 03:00
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Общество
Спецрейс «Аэрофлота» покинул сегодня РФ с 70 жителями Германии
Посольство Германии в Российской Федерации сообщила о вылете спецрейсах «Аэрофдлота» из Москвы в Мадрид на котором находились 50 граждан республики, и 20 жителей, которые имею гражданство РФ.
SM News 07:14
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала романтический подарок от нового возлюбленного
Модель Алена Шишкова показала поклонникам видео с подарком от таинственного возлюбленного.
Народные новости 11 апреля в 13:30
Общество
В Ростовской области выявлено 26 новых больных коронавирусом
По данным сайта стопкоронавирус.рф (13.04.2020 в 10.45) за прошедшие сутки 13 апреля в Ростовской области вирус COVID-19 выявлен еще у 26 человек.
Батайское время 04:00
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
Шоу-бизнес
Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
Наука
Летучие голландцы XXI-го века: беспилотники против пиратов
Популярная механика 06:17
Здоровье
Южнокорейские ученые выявили 38 антител, нейтрализующих коронавирус
Ученые Центра контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Южной Кореи выделили из крови пациентов с коронавирусом 38 антител, которые могут нейтрализовать коронавирус нового типа, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.
Инфорос 06:27
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Происшествия
Оренбургские медики борются за жизнь мужчины с коронавирусом
Вестирама.ру 06:22
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40