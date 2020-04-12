Как писал «Рамблер», за прошлые сутки прирост зараженных составлял 2 186 человек, за день до этого — 1 667 человека. За последние 24 часа в России умерли 18 человек с коронавирусом, 179 пациентов выздоровели. За все время в стране умерли 148 человек, излечились от коронавируса 1 470 пациентов.

Число зараженных коронавирусом в России превысило 18 тысяч

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