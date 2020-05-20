Общество

Плюс один +1Плюс один +1Число зараженных коронавирусом в России превысило 300 тыс. человек

Как сообщают в оперативном штабе, на данный момент в России 220341 человек заражен коронавирусом.
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В России число выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число заразившихся

Rambler News Service03:46

Число заразившихся коронавирусом в России превысило отметку в 300 тыс. человек

ИА Новороссия03:59

В России число выздоровевших превысило число новых заражений COVID-19

ИА Красная Весна03:53

В России число заразившихся коронавирусом превысило 300 тыс. человек

Bash.News03:53

Число зараженных коронавирусом в России превысило 300 тысяч

АМИТЕЛ04:20

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 300 тысяч

ТВ Центр03:43

В России впервые за сутки заболели COVID меньше людей, чем выздоровели

Телеканал RTVI03:36
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
Политика

Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимостью прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
News.ru 05:41
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Общество

Голикова рассказала о планах по выходу из коронавирусного кризиса

План по выводу страны из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, будет включать в себя некоторые мероприятия, предусмотренные в рамках национальных проектов, 20 мая заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации.
ИА Красная Весна 05:04
Происшествия

В Балакове годовалая девочка захлебнулась в ванной

По предварительным данным, девочка захлебнулась во время купания.
КП - Саратов 05:42
Финансы

Курс доллара впервые с 11 марта опустился до 72 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов 20 мая опустился до отметки 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 11:48 мск.
Известия 05:19
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Общество

Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
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Политика

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
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Происшествия

Вертолет Ми-8 из Тверской области потерпел крушение в Подмосковье

Трагедия произошла вечером во вторник, 19 мая. Под Клином во время жесткой посадки экипаж вертолета, состоящий из трех человек, погиб.
ГТРК Тверь 02:29
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Политика

Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании

Совет Федерации одобрил на заседании 20 мая закон, разрешающий гражданам голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно и осуществлять сбор подписей избирателей с использованием портала Госуслуг.
Газета.Ru 05:57
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Политика

Против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко было возбуждено уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Злоупотребление властью или служебным положением".
РЕН ТВ вчера в 19:23
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Культура

Павел Деревянко рассказал Дудю, как плакал на мультфильмах Pixar

Героем выпуска стал актер Павел Деревянко, известный по фильму «Брестская крепость» и сериалу «Домашний арест».
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Общество

Венесуэла через суд требует от Банка Англии вернуть ей золото

Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд с целью добиться от Банка Англии продажи хранящейся у него части золотых резервов Венесуэлы на сумму около $1 млрд.
Коммерсантъ 06:01
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Кино

Церемонию вручения премии «Оскар» в 2021 году могут перенести

Кубань 24 02:47
Общество

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 06:04
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Игры

Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа

Релиз ремейка состоится 28 августа 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.
REGNUM 03:09
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Здоровье

Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку

Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 18 мая в 09:05
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Политика

Глава ЛНР заявил о готовности «отодвинуть линию фронта»

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что республика готова отодвинуть линию соприкосновения с Украиной.
Новостной фронт вчера в 15:41
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Экономика

Всемирный банк: 60 млн человек могут стать нищими из-за пандемии

До 60 млн человек могут обнищать из-за пандемии коронавируса, сказал глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.
Коммерсантъ 03:15
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Экономика

Сокращение бюджета города утвердили в первом чтении

Депутаты приняли в первом чтении закон о внесении изменений в документ о бюджете города на 2020 год.
Петербургский формат 05:33
Политика

Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников

Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
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Гаджеты

Бизнес Apple в Китае вряд ли станет жертвой мести за Huawei

Ответные меры, которыми успели пригрозить китайские СМИ после усиления санкций США против Huawei, вряд ли затронут интересы Apple в Китае, поскольку бизнес компании важен для местной экономики.
3DNews 03:29
Общество

Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм

К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
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Музыка

Okko покажет концерт HammAli & Navai

Мультимедийный сервис Okko проведет трансляцию записи сольного концерта музыкального тандема HammAli Navai, прошедшего в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве.
ИА InterMedia 05:02
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Коммерсантъ 18 мая в 08:31
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Общество

В России могут смягчить пенсионное законодательство

По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
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Здоровье

898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье

За все время в Подмосковье было выявлено 3 165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Городские вести (Лосино-Петровский) вчера в 11:31
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Здоровье

Минздрав дал важные советы переболевшим коронавирусом в легкой форме

Главный специалист Минздрава России по медицинской реабилитации Галина Иванова дала ряд рекомендаций людям, которые переболели коронавирусом COVID-19 в легкой форме.
Дни.ру 05:29
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Энергетика

Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»

Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru вчера в 05:23
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Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
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Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
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Армия и оружие

Опубликовано видео полёта бомбардировщиков Ту-22М3 над Чёрным морем

В сети появилось видео планового полёта двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Чёрного моря, передаёт телеканал «Звезда».
Аргументы и Факты 01:30
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