Как сообщают в оперативном штабе, на данный момент в России 220341 человек заражен коронавирусом.

Число зараженных коронавирусом в России превысило 300 тыс. человек

Общество Голикова рассказала о планах по выходу из коронавирусного кризиса План по выводу страны из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, будет включать в себя некоторые мероприятия, предусмотренные в рамках национальных проектов, 20 мая заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации.

Финансы Курс доллара впервые с 11 марта опустился до 72 рублей Курс доллара в ходе валютных торгов 20 мая опустился до отметки 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 11:48 мск. 1

Политика Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании Совет Федерации одобрил на заседании 20 мая закон, разрешающий гражданам голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно и осуществлять сбор подписей избирателей с использованием портала Госуслуг. 17

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Общество Венесуэла через суд требует от Банка Англии вернуть ей золото Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд с целью добиться от Банка Англии продажи хранящейся у него части золотых резервов Венесуэлы на сумму около $1 млрд. 39

Общество Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. 2

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