В России общее число зараженных коронавирусом превысило 32 тысячи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя информцентра по коронавирусу. За последние сутки в стране выявлено 4069 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 286 пациентов.

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