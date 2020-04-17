Общество
Lenta.ruЧисло зараженных коронавирусом в России превысило 32 тысячи
В России общее число зараженных коронавирусом превысило 32 тысячи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя информцентра по коронавирусу. За последние сутки в стране выявлено 4069 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 286 пациентов.
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Недвижимость
Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5%
Путин добавил, что в рамках этой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья класса комфорт по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей – в Москве и Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
Профиль вчера в 10:35
Общество
Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
Общество
Кремль признал проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса
Власти видят проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса в связи с COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:48
Общество
Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
Экономика
Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые «вертолетные деньги» — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru 06:12
Политика
Путин обязал двух губернаторов отчитаться из-за коронавируса
Во Владимирской области и Республике Коми складывается сложная ситуация с коронавирусом, и губернаторы этих регионов должны отчитаться по ней, заявил президент Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах.
РБК 09:06
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
РИА Новости 06:34
Энергетика
Цена нефти WTI упала ниже $18 впервые с 2002 года
Если в начале дня, по данным торгов, майские фьючерсы WTI стоили выше $20, то по состоянию на 15:45 за баррель техасской нефти дают уже менее $18.
DP.RU 08:51
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости вчера в 06:15
Наука
Багажник на несколько дней задержал колонизацию трупа мясными мухами
Первыми на останки обычно прилетают мясные мухи Calliphora latifrons и Calliphora vomitoria — иногда спустя минуты после смерти.
N+1 вчера в 02:20
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Общество
Власти Москвы: Горожане стали реже нарушать режим самоизоляции
Чаще всего режим самоизоляции в Москве нарушают молодые люди и граждане среднего возраста.
Российская газета 08:26
Общество
В Чечне на выходные введен строгий карантин
Глава Чечни Рамзан Кадыров запретил жителям республики выходит на улицу на выходных.
Коммерсантъ 08:51
Политика
Путин провёл разговор с Макроном
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.
RT на русском 08:08
Политика
Депутаты Москвы и Петербурга попросили власти выплатить всему населению по 25 тыс. руб
Группа депутатов разных уровней из Москвы и Петербурга направила открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением начать выплаты для всех граждан на период пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов.
Интерфакс 08:30
Происшествия
В Подмосковье на сбежавшего из больницы пациента с COVID-19 завели дело
В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении больного коронавирусной инфекцией COVID-19, сбежавшего от врачей, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного ГУМВД России Татьяна Петрова.
РИА Новости 09:13
Общество
Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом
Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
Политика
Совфед одобрил закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 08:57
Политика
Посол США поддержал решение России перенести парад Победы
Москва, 17 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Соединенные Штаты полностью поддерживают решение российских властей перенести проведение парад Победы на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.
REGNUM 04:20
Общество
Салонам красоты и парикмахерским могут разрешить работать в Волгограде
Московский Комсомолец вчера в 15:59
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Армия и оружие
Российская РЭБ «Былина» самостоятельно уничтожит противника
Российская армия в ближайшее время получит комплексы радиоэлектронной борьбы РБ-109А "Былина".
Piter.tv 08:06
Армия и оружие
СМИ: Россия оборудует новую авиабазу на севере Сирии
Представители сирийской армии и российские военные побывали недавно в районе южнее города Мадан (50 км юго-восточнее административного центра провинции Ракка) и проинспектировали будущее место новой базы.
Евразия Daily 05:37
Авто
Появились изображения новой Mazda 6
Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора.
Автоновости дня 04:13
Экономика
Владимир Путин обратился к россиянам 15 апреля
Владимир Путин 15 апреля в прямом эфире федеральных каналов обратился к гражданам РФ и анонсировал новые меры поддержки населения, бизнеса и экономики в целом.
Новый мир 00:00
Армия и оружие
В США объяснили закупку космических двигателей у России
Глава компании United Launch Alliance (подрядчик NASA) Тори Бруно объяснил, почему для запусков ракет семейства Atlas на протяжении многих лет используются российские двигатели РД-180.
РБК 06:00