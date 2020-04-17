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Происшествия В Подмосковье на сбежавшего из больницы пациента с COVID-19 завели дело В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении больного коронавирусной инфекцией COVID-19, сбежавшего от врачей, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного ГУМВД России Татьяна Петрова.

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