Коронавирус
Smolnarod.ruЧисло зараженных коронавирусом превысило в России 32 тысячи
В Смоленской области на 17 апреля число зараженных коронавирусом выросло до 139 человек В мире выявили боле 2,181 млн случаев заболевания COVID-19. Из них свыше 145 тысяч пациентов умерли, более 547 тысяч выздоровели.
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Оперштаб: число зараженных коронавирусом в Москве превысило 18,1 тыс. человек
Будущее России. Национальные проекты04:34
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 04:25
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Общество
Еще 123 пациента вылечились от коронавируса в Москве
За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 123 человека.
Агентство Москва 02:33
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском вчера в 11:16
Здоровье
37 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области
17 апреля стало известно о том, что в Верхневолжье подтверждено еще 37 случаев заражения COVID-19.
КП - Тверь 04:30
Экономика
Краудфандинговые платформы временно остановили работу из-за кризиса
Краудфандинговые платформы приостановили прием заявок на кредитование малого и среднего бизнеса в связи с обострением экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса и режима всеобщей самоизоляции, передает РБК.
Долг.рф 03:23
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Происшествия
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Карелии
Петрозаводск, 17 апреля 2020, 09:59 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки, 16 апреля, выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:59
Происшествия
Нарушителя карантина задержали под Липецком
Нарушителя домашнего карантина задержали. Сведения о мужчине переданы в Роспотребнадзор для привлечения его к ответственности.
Gorod48 03:33
Происшествия
В Липецкой области коронавирус подтвердился еще у 11 человек
В Липецкой области коронавирус подтвердился у 11 человек, сообщили в пресс-службе областной администрации.
АиФ - Черноземье вчера в 05:28
Религия
Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Общество
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
Экономика
Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
Общество
В Иркутске собаку отправили на карантин без права выгула
РИА Новости 04:38
Происшествия
В Башкирии сотрудники полиции силой увели двоих детей в участок
На просторах Сети появилась видеозапись, как полицейские Нефтекамска ведут за руки двоих детей и сажают в служебную машину.
Горобзор.ру 01:52
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии
«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на осень
Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
Ведомости 03:44
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Происшествия
Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре
РИА Новости 03:24
Общество
Десятки кадетов и преподавателей Нахимовского училища заразились коронавирусом
Вечерняя Москва 02:42
Футбол
В Италии зрителям запретят посещать стадионы до марта 2021 года
Итальянские фанаты не смогут посещать игры до марта 2021 года.
Vprognoze.ru 04:03
Общество
МЧС посоветовало не носить маски на улице
В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
Здоровье
В Петербурге выросла стоимость лечения коронавируса по ОМС
Как говорится в сообщении ведомства, стоимость лечения пациента с каждым из перечисленных случаев в средней форме подняли примерно на 30 тысяч рублей, а в тяжелой — на 100 тысяч.
Gazeta.SPb 00:46
Общество
В Ершове введут карантин из-за взрывного распространения коронавируса
Сегодня, 17 апреля, в Ершове Саратовской области будет введен карантин.
FreeNews-Volga 04:09
Технологии
Sony ограничит производство PlayStation 5 из-за высокой стоимости
Компания Sony в первый год релиза PlayStation 5 снизит объемы производства игровых консолей.
Вести.Ru вчера в 10:52
Общество
Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги полутора месяцев работы
Главврач больницы Денис Проценко рассказал, чего удалось добиться его коллегам за 45 дней работы.
NewInform вчера в 01:41
Здоровье
На Кубани за сутки коронавирус нашли у 30 человек
По данным кубанского оперштаба по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса, 17 апреля в регионе за сутки COVID-19 нашли у 30 человек, все контактировали с ранее заболевшими.
Юга.ру 04:38
Технологии
Сбербанк предложил меры против использующих социальную инженерию хакеров
Из материалов рабочей группы следует, что Сбербанк уже разработал «проект плана мероприятий по снижению киберпреступности и кибератак», который будет включать меры по противодействию мошенничеству в отношении граждан и бизнеса с использованием социальной инженерии, фишинга и вредоносного программного обеспечения.
РБК 00:00
Кино
Умерла звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде
Культуромания 01:27
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11