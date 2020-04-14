Коронавирус

Smolnarod.ruSmolnarod.ruЧисло зараженных коронавирусом превысило в России 32 тысячи

В Смоленской области на 17 апреля число зараженных коронавирусом выросло до 139 человек В мире выявили боле 2,181 млн случаев заболевания COVID-19. Из них свыше 145 тысяч пациентов умерли, более 547 тысяч выздоровели.
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Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тыс человек

Sibnovosti.ru04:24

Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тысячи

Lenta.ru03:47

Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 18,1 тыс. человек

ТАСС04:27

Количество зараженных covid-19 в России превысило 30 тысяч

Пароход Онлайн03:49

Оперштаб: число зараженных коронавирусом в Москве превысило 18,1 тыс. человек

Будущее России. Национальные проекты04:34

Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 13 тысяч

Газета.Ru14 апреля в 03:47

Число зараженных коронавирусом в России превысило 21 тыс

Известия14 апреля в 03:32
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 04:25
1
Общество

В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
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Общество

Еще 123 пациента вылечились от коронавируса в Москве

За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 123 человека.
Агентство Москва 02:33
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Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском вчера в 11:16
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Здоровье

37 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области

17 апреля стало известно о том, что в Верхневолжье подтверждено еще 37 случаев заражения COVID-19.
КП - Тверь 04:30
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Экономика

Краудфандинговые платформы временно остановили работу из-за кризиса

Краудфандинговые платформы приостановили прием заявок на кредитование малого и среднего бизнеса в связи с обострением экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса и режима всеобщей самоизоляции, передает РБК.
Долг.рф 03:23
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
1,2K
Происшествия

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Карелии

Петрозаводск, 17 апреля 2020, 09:59 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки, 16 апреля, выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:59
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Происшествия

Нарушителя карантина задержали под Липецком

Нарушителя домашнего карантина задержали. Сведения о мужчине переданы в Роспотребнадзор для привлечения его к ответственности.
Gorod48 03:33
Происшествия

В Липецкой области коронавирус подтвердился еще у 11 человек

В Липецкой области коронавирус подтвердился у 11 человек, сообщили в пресс-службе областной администрации.
АиФ - Черноземье вчера в 05:28
Религия

Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа

У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
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Общество

Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
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Экономика

Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
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Общество

В Иркутске собаку отправили на карантин без права выгула

РИА Новости 04:38
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Происшествия

В Башкирии сотрудники полиции силой увели двоих детей в участок

На просторах Сети появилась видеозапись, как полицейские Нефтекамска ведут за руки двоих детей и сажают в служебную машину.
Горобзор.ру 01:52
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Происшествия

СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии

«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
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Общество

Всероссийские проверочные работы перенесли на осень

Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
Ведомости 03:44
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Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
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Происшествия

Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре

РИА Новости 03:24
117
Общество

Десятки кадетов и преподавателей Нахимовского училища заразились коронавирусом

Вечерняя Москва 02:42
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Футбол

В Италии зрителям запретят посещать стадионы до марта 2021 года

Итальянские фанаты не смогут посещать игры до марта 2021 года.
Vprognoze.ru 04:03
2
Общество

МЧС посоветовало не носить маски на улице

В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
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Здоровье

В Петербурге выросла стоимость лечения коронавируса по ОМС

Как говорится в сообщении ведомства, стоимость лечения пациента с каждым из перечисленных случаев в средней форме подняли примерно на 30 тысяч рублей, а в тяжелой — на 100 тысяч.
Gazeta.SPb 00:46
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Общество

В Ершове введут карантин из-за взрывного распространения коронавируса

Сегодня, 17 апреля, в Ершове Саратовской области будет введен карантин.
FreeNews-Volga 04:09
Технологии

Sony ограничит производство PlayStation 5 из-за высокой стоимости

Компания Sony в первый год релиза PlayStation 5 снизит объемы производства игровых консолей.
Вести.Ru вчера в 10:52
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги полутора месяцев работы

Главврач больницы Денис Проценко рассказал, чего удалось добиться его коллегам за 45 дней работы.
NewInform вчера в 01:41
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Здоровье

На Кубани за сутки коронавирус нашли у 30 человек

По данным кубанского оперштаба по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса, 17 апреля в регионе за сутки COVID-19 нашли у 30 человек, все контактировали с ранее заболевшими.
Юга.ру 04:38
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Технологии

Сбербанк предложил меры против использующих социальную инженерию хакеров

Из материалов рабочей группы следует, что Сбербанк уже разработал «проект плана мероприятий по снижению киберпреступности и кибератак», который будет включать меры по противодействию мошенничеству в отношении граждан и бизнеса с использованием социальной инженерии, фишинга и вредоносного программного обеспечения.
РБК 00:00
Кино

Умерла звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде

Культуромания 01:27
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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