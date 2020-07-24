Коронавирус
ВедомостиЧисло случаев заражения коронавирусом в России превысило 800 000
За сутки к 24 июля коронавирус в России был обнаружен у 5811 человек, сообщает сайт стопкоронавирус.рф по данным федерального оперативного штаба. Общее число случаев в стране составило 800 849. За сутки в стране умерли 154 больных COVID-19, всего с начала пандемии погибли 13 046 больных.
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Происшествия
Полиция запретила останавливать поезда метро на «Новокузнецкой»
В московском метро поезда не останавливаются на станции "Новокузнецкая". Об этом сообщает аккаунт столичной подземки в Twitter.
РИА Новости 07:05
Политика
Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию
Ранее, в июле, штабы Цепкало и также не допущенного до выборов Виктора Бабарико объединились со штабом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Известия 06:15
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Как сообщает МК, родители скончавшейся певицы Жанны Фриске отсудили у ее гражданского мужа - телеведущего Дмитрия Шепелева – 7 000 000 рублей.
Live24 вчера в 03:02
Экономика
Мишустин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб на кешбэк за покупку туров по России.
Rambler News Service 22 июля в 08:31
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 06:45
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
Армия и оружие
Великобритания обвинила Россию в испытаниях противоспутникового оружия
Lenta.ru вчера в 14:57
Общество
В России выделят миллиарды нуждающимся семьям с детьми
«Правительство дополнительно направит 18,5 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 от 7 лет нуждающимся семьям, это примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в зависимости от региона», — уточнил премьер-министр.
Lenta.ru 07:17
Футбол
«Алания» выступит в ФНЛ в следующем сезоне
Напомним, что в прошлом сезоне «Алания» выступала в ПФЛ в зоне «Юг», чемпионат был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.
Евро-футбол.ру 07:27
Футбол
«Краснодар» объявил об уходе из команды Мануэла Фернандеша
«Краснодар» сообщил об уходе двух игроков.
Vprognoze.ru вчера в 05:08
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
Футбол
Исполком РФС разрешил клубу «Урожай» взять название «Кубань»
Исполком Российского футбольного союза (РФС) разрешил краснодарскому "Урожаю" взять название "Кубань", но при этом новый клуб не станет правопреемником прежней "Кубани", которая была признана банкротом.
РИА Новости 08:27
Политика
Эксперт оценил запрет продажи армянских товаров в торговой сети «Твой дом»
В пятницу посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил о том, что российская сеть магазинов «Твой дом», которой владеет азербайджанский бизнесмен Араз Агаларов, отказалась продавать армянские товары.
Взгляд.ру 04:48
Политика
Памфилова предложила забыть о «нормальных условиях» проведения выборов
О нормальных условиях проведения выборов можно надолго забыть, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
РБК 07:47
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
Известия вчера в 22:41
Армия и оружие
Страх перед Россией привел НАТО к ряду военных происшествий
Страны НАТО активно наращивают военные бюджеты и проводят учения, на фоне этого они сталкиваются с большим числом аварий и ЧП.
ИнфоСМИ 06:37
Путешествия
Больше всего россияне ждут полетов в Турцию, Белоруссию и Египет
Московский Комсомолец 08:06
Общество
Власти Британии напомнили об обязательной самоизоляции приезжающих из РФ
Британские МИД и Минтранс напомнили о необходимости соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней для всех, кто прибывает на территорию королевства из России.
News.ru 08:11
Общество
48 минут: Анджей Дуда, президент Польши
В эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канала «Эхо Москвы», канала «Эхо Москвы» в «Яндекс Эфире», меня зовут Алексей Соломин, программа «48 минут».
Эхо Москвы 08:25
Кино
«Аватара 2» не будет: фильм «ушёл» с заявленной даты
Фильм Про вчера в 17:57
Экономика
Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России
Федеральный центр направил пострадавшим от коронавируса регионам триллион рублей, это на 56 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Lenta.ru 07:42
Технологии
Масштабный сбой сервисов Garmin мог быть вызван хакерской атакой
Многочасовой сбой в работе всех служб сервиса Garmin Connect может быть связан с хакерской атакой, сообщает 24 июля 3DNews.
ИА Красная Весна 01:45
Здоровье
Кому не потребуется прививка от коронавируса
Люди во всех странах с нетерпением ожидают создания вакцины от коронавируса. Эксперты рассказали, кому прививка не понадобится.
ToDay News Ufa 03:37
Общество
Сенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии
Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила на пленарном заседании Совета Федерации его коллега Людмила Нарусова.
РИА Новости 03:21
Шоу-бизнес
Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции
Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело 07:23
Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
Во время попытки просверлить искусственный материал, сверло без труда проходит верхний слой, но во внутреннем она сталкивается с керамикой, которая не только уничтожает режущую часть, но также заполняет стружкой пустоты тем самым вызывает сопротивление.
Газета DAILY 21 июля в 15:40