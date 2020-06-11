Коронавирус
Журналистская правдаЧисло зараженных коронавирусом в России превысило полмиллиона
Общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России, добавили в штабе. Число выписанных за сутки пациентов составило 8367 человек, общее число выздоровевших достигло 261 150 человек.
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Политика
Навальный оказался популярнее Путина у россиян 40–54 лет
Для людей в возрасте 40–54 лет более интересным общественным деятелем оказался Алексей Навальный.
Ведомости 06:29
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Бородина поздравила старшую дочь с 11-летием
Ксения Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 11-летием.
Дни24 вчера в 07:55
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Общество
В Москве работодателям оплатят тестирование сотрудников на коронавирус
Московские организации с 11 июня могут выбрать клинику для тестирования сотрудников на коронавирус, исследования будут оплачены из городского бюджета, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 08:05
Футбол
«Оренбург» расторг контракт с Рогичем
«Оренбург» расторг контракт с полузащитником Филипом Рогичем, сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.
Спорт-Экспресс 06:37
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи
DixiNews вчера в 03:01
Происшествия
Дело о сбыте наркотиков возбуждено после ДТП Ефремова
Московский Комсомолец вчера в 14:27
Здоровье
Доктор Мясников поспорил с ВОЗ о смертности россиян от коронавируса
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, поспорил с заявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о «сложной для понимания» статистике смертности россиян от коронавируса.
Lenta.ru 05:41
Происшествия
У бывших руководителей Аграрного университета проводятся обыски
Обыски проводятся у проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Алексея Люлина и бывшего начальника коммерческого управления университета Александра Урванцева.
Мойка78 06:25
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Политика
Вакарчук решил сложить депутатские полномочия
Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий.
Интерфакс 08:03
Экономика
Петербургская ГК «Галактика» привлекла крупного инвестора
Московская компания «Латео» стала совладельцем петербургской группы компаний «Галактика» (один из крупнейших производителей молочных продуктов в стране).
РБК Санкт-Петербург 07:40
Игры
Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam
Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру вчера в 08:33
Шоу-бизнес
Анна Калашникова попала в больницу
Paparazzi.ru 01:47
Здоровье
В Пензе первому пациенту перелили плазму с антителами к коронавирусу
В Пензе начали производство плазмы от доноров, которые переболели коронавирусом и имеют антитела.
ПензаИнформ 07:50
Происшествия
Защита историка Соколова попросила суд проверить SMS от Ещенко
Защита историка Олега Соколова просит суд приобщить к материалам дела запрос в петербургский главк СК РФ о получении доступа к SMS-переписке обвиняемого с убитой Анастасией Ищенко, сообщил адвокат Александр Почуев.
РИА Новости 08:39
Шоу-бизнес
Разин вспомнил встречу с пьяным Ефремовым
Рамблер вчера в 02:38
Общество
В Нижегородской области отменят QR-коды
QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 08:43
Политика
Путин поддержал планы Белозерцева пойти на выборы в Пензенской области
Президент пожелал Ивану Белозерцеву успехов на выборах губернатора Пензенской области.
Российская газета 08:42
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Энергетика
Мировые цены на нефть ускорили падение
Москва, 11 июня 2020, 10:08 — REGNUM Мировые цены на нефть в ходе торгов 11 июня снижаются, свидетельствуют данные торгов.
REGNUM 03:08
Происшествия
Росгвардия наказала сотрудника за видео про подброс наркотиков
"Привлечен к строгой дисциплинарной ответственности"- так отреагировало начальство столичного главка Росгвардии на угрозы своего сотрудника гражданину, подбросить наркотики.
Российская газета 07:23
Армия и оружие
В России описали «выпустивший соплю» Су-24
В апреле заместитель командира эскадрильи Герой России майор Андрей Дьяченко в беседе с «Российской газетой» поделился впечатлениями от воздушной дозаправки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 заправщиком Ил-78, при которой «ладошки все равно потеют».
Lenta.ru 08:53