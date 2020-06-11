Коронавирус

Журналистская правдаЖурналистская правдаЧисло зараженных коронавирусом в России превысило полмиллиона

Общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России, добавили в штабе. Число выписанных за сутки пациентов составило 8367 человек, общее число выздоровевших достигло 261 150 человек.
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Количество зараженных коронавирусом в России превысило полмиллиона человек

Эхо Москвы07:09

Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило полмиллиона

Российская газета04:57

Число выявленных случаев CoViD-19 в России достигло полумиллиона

Life.ru03:35

Число заражений коронавирусом в России перешло за отметку в полмиллиона

Комсомольская правда03:45

Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона человек

Ведомости03:56

В России число выявленных заражений COVID-19 превысило полмиллиона

Новая газета03:35

Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона

Интерфакс03:56
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Погибшего в ДТП с участием Ефремова Захарова похоронили под Рязанью

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Политика

Навальный оказался популярнее Путина у россиян 40–54 лет

Для людей в возрасте 40–54 лет более интересным общественным деятелем оказался Алексей Навальный.
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Телеведущая Ксения Бородина поздравила старшую дочь с 11-летием

Ксения Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 11-летием.
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Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
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Общество

В Москве работодателям оплатят тестирование сотрудников на коронавирус

Московские организации с 11 июня могут выбрать клинику для тестирования сотрудников на коронавирус, исследования будут оплачены из городского бюджета, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 08:05
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Футбол

«Оренбург» расторг контракт с Рогичем

«Оренбург» расторг контракт с полузащитником Филипом Рогичем, сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.
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Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews вчера в 03:01
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Происшествия

Дело о сбыте наркотиков возбуждено после ДТП Ефремова

Московский Комсомолец вчера в 14:27
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Здоровье

Доктор Мясников поспорил с ВОЗ о смертности россиян от коронавируса

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, поспорил с заявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о «сложной для понимания» статистике смертности россиян от коронавируса.
Lenta.ru 05:41
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Происшествия

У бывших руководителей Аграрного университета проводятся обыски

Обыски проводятся у проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Алексея Люлина и бывшего начальника коммерческого управления университета Александра Урванцева.
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Происшествия

В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси

Российская газета 09:09
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Политика

Вакарчук решил сложить депутатские полномочия

Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий.
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Экономика

Петербургская ГК «Галактика» привлекла крупного инвестора

Московская компания «Латео» стала совладельцем петербургской группы компаний «Галактика» (один из крупнейших производителей молочных продуктов в стране).
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Игры

Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam

Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру вчера в 08:33
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Шоу-бизнес

Анна Калашникова попала в больницу

Paparazzi.ru 01:47
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Здоровье

В Пензе первому пациенту перелили плазму с антителами к коронавирусу

В Пензе начали производство плазмы от доноров, которые переболели коронавирусом и имеют антитела.
ПензаИнформ 07:50
Происшествия

Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram

РИА Новости 08:30
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Происшествия

Защита историка Соколова попросила суд проверить SMS от Ещенко

Защита историка Олега Соколова просит суд приобщить к материалам дела запрос в петербургский главк СК РФ о получении доступа к SMS-переписке обвиняемого с убитой Анастасией Ищенко, сообщил адвокат Александр Почуев.
РИА Новости 08:39
Шоу-бизнес

Разин вспомнил встречу с пьяным Ефремовым

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Общество

В Нижегородской области отменят QR-коды

QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 08:43
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Политика

Путин поддержал планы Белозерцева пойти на выборы в Пензенской области

Президент пожелал Ивану Белозерцеву успехов на выборах губернатора Пензенской области.
Российская газета 08:42
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Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
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Энергетика

Мировые цены на нефть ускорили падение

Москва, 11 июня 2020, 10:08 — REGNUM Мировые цены на нефть в ходе торгов 11 июня снижаются, свидетельствуют данные торгов.
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Происшествия

Росгвардия наказала сотрудника за видео про подброс наркотиков

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Армия и оружие

В России описали «выпустивший соплю» Су-24

В апреле заместитель командира эскадрильи Герой России майор Андрей Дьяченко в беседе с «Российской газетой» поделился впечатлениями от воздушной дозаправки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 заправщиком Ил-78, при которой «ладошки все равно потеют».
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Происшествия

СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

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Елена Жукова рассказала о страданиях Юлии Норкиной перед смертью

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