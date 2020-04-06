Число пациентов, у которых подтвержден коронавирус, превысило в России шесть тысяч. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале. С начала эпидемии в России подтверждено 6343 случая заражения коронавирусом в 80 регионах.

Число зараженных коронавирусом в России превысило шесть тысяч

Общество Роспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.

Политика Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах.

Общество В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Экономика Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».

Общество Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

Экономика В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.

Общество В Британии жгут вышки сотовой связи 5G из-за коронавируса Неизвестные злоумышленники осуществили поджог мобильных вышек 5G в Бирмингеме, Ливерпуле и Белфасте, связав появление коронавируса с новым стандартом сотовой связи, сообщает The Verge.

Общество В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения "С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.

Общество Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Энергетика «Транснефть» начала поставки нефти на НПЗ Белоруссии На прошлой неделе представитель "Транснефти" сообщил, что четыре нефтяных компании РФ начали оформлять маршрутные поручения по поставкам нефти на белорусские НПЗ в апреле.

Общество Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.