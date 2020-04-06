Общество
Lenta.ruЧисло зараженных коронавирусом в России превысило шесть тысяч
Число пациентов, у которых подтвержден коронавирус, превысило в России шесть тысяч. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале. С начала эпидемии в России подтверждено 6343 случая заражения коронавирусом в 80 регионах.
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Общество
Роспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус
Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов
Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах.
Общество
В Китае у 20 человек, прилетевших из Москвы, выявили коронавирус
Коронавирус подтвердили у 20 граждан Китая, которые прилетели домой из Москвы через Владивосток.
Общество
В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса
Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Экономика
Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России
В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Общество
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Энергетика
Названо препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти
Bloomberg называет ситуацию «битвой воли» между президентом РФ Владимиром Путиным, саудовским принцем Мохаммедом бин Салманом и главой США.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Общество
В ВОЗ назвали «явный симптом» коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, об этом стало известно от Маргарет Харрис, представителя ВОЗ.
Общество
В Британии жгут вышки сотовой связи 5G из-за коронавируса
Неизвестные злоумышленники осуществили поджог мобильных вышек 5G в Бирмингеме, Ливерпуле и Белфасте, связав появление коронавируса с новым стандартом сотовой связи, сообщает The Verge.
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Экономика
Власти России приготовились к нефти по 10 долларов за баррель
Цена нефти заложена как 20 долларов за баррель, а курс американской валюты — 80 рублей.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Происшествия
Среди заразившихся коронавирусом в Барнауле есть ребенок
Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок.
Общество
Супруги умерли от коронавируса с разницей в шесть минут в США
Прожившие в браке 51 год супруги Стюарт и Эдриан Бейкер скончались в один день от осложнений из-за коронавирусной инфекции в США.
Общество
Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Общество
В России зарегистрирован первый экспресс-тест на коронавирус
В России зарегистрирован первый отечественный экспресс-тест, позволяющий определить коронавирусную инфекцию за 40 минут.
Энергетика
«Транснефть» начала поставки нефти на НПЗ Белоруссии
На прошлой неделе представитель "Транснефти" сообщил, что четыре нефтяных компании РФ начали оформлять маршрутные поручения по поставкам нефти на белорусские НПЗ в апреле.
Общество
Правительство отменяет пени за неуплату по ЖКХ
Мишустин приостановил начисление пеней за неуплату коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
Общество
Как здоровый сон повысит иммунитет и поможет сохранить здоровье
Правильный режим сна позволяет не только отдохнуть и получить заряд бодрости, но и укрепляет иммунитет.
Общество
Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом
В Москве режим самоизоляции введен для горожан всех возрастов.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.
Спорт
Mafia II: Definitive Edition получила корейский рейтинг
Корейский комитет по рейтингу и администрированию игр опубликовал рейтинги игр Mafia II: Definitive Edition и SNK Gals’ Fighters.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Здоровье
Ученые назвали три дополнительных симптома коронавируса
Существует ряд дополнительных симптомов, которые обнаруживаются при распространении вируса.