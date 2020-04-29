Коронавирус
Калужские новостиЧисло зараженных коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам
Как сообщили в федеральном оперштабе по коронавирусу, по состоянию на 10:45 29 апреля в России число заболевших новым вирусом достигло 99 399 человек, плюс 5 841 за последние сутки.
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Шоу-бизнес
Айза Анохина показала лицо после пластики
Вестник 05:06
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Общество
Минздрав: при бессимптомном протекании COVID-19 лечение не требуется
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:40
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видео с НЛО
Пентагон официально опубликовал три видеоролика, на которых видны неопознанные летающие объекты (НЛО), сообщает CNN.
Общественное телевидение России 27 апреля в 15:11
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости вчера в 12:37
Общество
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.
Piter.tv 27 апреля в 10:00
Политика
Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Политика
В России продлили запрет на въезд иностранцев
Москва, 29 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Запрет на въезд иностранных граждан на территорию России, введённый из-за пандемии коронавирусной инфекции, пока снят не будет.
REGNUM 06:40
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь
Известия вчера в 19:28
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка
Портал TMZ сообщает, что Джиджи Хадид и ее бойфренд Зейн Малик ждут ребенка.
Super.ru вчера в 17:11
Здоровье
В Омск привезут пациентов с коронавирусом из Якутии
Сегодня в омском минздраве сообщили, что Омский регион готовится принять пациентов из Республики Саха-Якутия.
АиФ Омск 01:47
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
Общество
Владельцев дач за пределами Ленобласти ждет карантин
В Смольном предупреждают, что выехавшим на дачи за пределы Ленинградской области петербуржцам придется провести 14 дней на самоизоляции.
АБН 06:15
Политика
Мишустин поручил подготовить план восстановления экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению экономики страны.
Коммерсантъ 05:48
Армия и оружие
Росгвардия потратит 167 млн рублей на 57 тысяч гранат
Сообщается, что Росгвардия планирует приобрести 57,5 тысяч наступательных противопехотных осколочных ручных гранат ударно-дистанционного действия РГН.
Военное дело 03:48
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
РИА Новости 04:34
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 04:09
Происшествия
Сотрудники челябинского минздрава заболели коронавирусом
У четырех сотрудников министерства Челябинской области диагностирован коронавирус.
URA.Ru 06:53
Общество
В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19
Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
Происшествия
Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье
В Московской области полиция задержала продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Известия 05:30
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
Известия вчера в 22:30
Общество
Умер личный пилот Ельцина и Путина Григорий Белодед
Москва, 29 апреля 2020, 13:19 — REGNUM Личный пилот президентов России Григорий Белодед умер на 74-году жизни.
REGNUM 06:19
Космос
К Земле приближается астероид диаметром до 4 километров
БИЗНЕС Online вчера в 08:18
Гаджеты
Флагманский камерофон Honor 20 Pro распродают по минимальной цене
Бренд Honor, на своем официальном онлайн-магазине в Tmall запустил акцию, в рамках которой флагманский камерофон Honor 20 Pro распродают по минимальной цене.
Ferra 03:28
Экономика
Nord Stream 2 намерена достроить «Северный поток — 2» в срок
Компания-оператор "Северного потока — 2" по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 — первом квартале 2021 года, заявил на телеконференции глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле.
РИА Новости 06:53