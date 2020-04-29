Коронавирус

Калужские новостиКалужские новостиЧисло зараженных коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам

Как сообщили в федеральном оперштабе по коронавирусу, по состоянию на 10:45 29 апреля в России число заболевших новым вирусом достигло 99 399 человек, плюс 5 841 за последние сутки.
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Число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам

Lenta.ru03:46

Число зараженных COVID-19 в России приблизилось к 100 тысячам

АМИТЕЛ04:37

В России число умерших пациентов с коронавирусом приблизилось к тысяче

Live2404:13

Россия приблизилась к 100 тысячам зараженных коронавирусом

Вести.Ru04:50

Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам

Реальное время03:46

Число заболевших коронавирусом в России приближается к 100 тысячам

Областная газета03:46

Число зараженных коронавирусом в Индии приближается к 30 тысячам

ИА Красная Веснавчера в 12:21
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Шоу-бизнес

Айза Анохина показала лицо после пластики

Вестник 05:06
13
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
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Общество

Минздрав: при бессимптомном протекании COVID-19 лечение не требуется

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:40
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
24
Армия и оружие

Пентагон опубликовал видео с НЛО

Пентагон официально опубликовал три видеоролика, на которых видны неопознанные летающие объекты (НЛО), сообщает CNN.
Общественное телевидение России 27 апреля в 15:11
2,1K
Политика

Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости вчера в 12:37
1,6K
Общество

Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями

Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.
Piter.tv 27 апреля в 10:00
3K
Общество

В Турции не планируют отказываться от системы «всё включено»

REGNUM 05:27
12
Политика

Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
323
Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
5
Политика

В России продлили запрет на въезд иностранцев

Москва, 29 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Запрет на въезд иностранных граждан на территорию России, введённый из-за пандемии коронавирусной инфекции, пока снят не будет.
REGNUM 06:40
17
Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
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Происшествия

В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь

Известия вчера в 19:28
11
Общество

«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
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Шоу-бизнес

Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка

Портал TMZ сообщает, что Джиджи Хадид и ее бойфренд Зейн Малик ждут ребенка.
Super.ru вчера в 17:11
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Здоровье

В Омск привезут пациентов с коронавирусом из Якутии

Сегодня в омском минздраве сообщили, что Омский регион готовится принять пациентов из Республики Саха-Якутия.
АиФ Омск 01:47
140
Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
30
Общество

Владельцев дач за пределами Ленобласти ждет карантин

В Смольном предупреждают, что выехавшим на дачи за пределы Ленинградской области петербуржцам придется провести 14 дней на самоизоляции.
АБН 06:15
Политика

Мишустин поручил подготовить план восстановления экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению экономики страны.
Коммерсантъ 05:48
6
Армия и оружие

Росгвардия потратит 167 млн рублей на 57 тысяч гранат

Сообщается, что Росгвардия планирует приобрести 57,5 тысяч наступательных противопехотных осколочных ручных гранат ударно-дистанционного действия РГН.
Военное дело 03:48
6
Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

РИА Новости 04:34
21
Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 04:09
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Происшествия

Сотрудники челябинского минздрава заболели коронавирусом

У четырех сотрудников министерства Челябинской области диагностирован коронавирус.
URA.Ru 06:53
Общество

В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19

Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
3
Происшествия

Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье

В Московской области полиция задержала продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Известия 05:30
3
Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

Известия вчера в 22:30
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Общество

Умер личный пилот Ельцина и Путина Григорий Белодед

Москва, 29 апреля 2020, 13:19 — REGNUM Личный пилот президентов России Григорий Белодед умер на 74-году жизни.
REGNUM 06:19
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Космос

К Земле приближается астероид диаметром до 4 километров

БИЗНЕС Online вчера в 08:18
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Гаджеты

Флагманский камерофон Honor 20 Pro распродают по минимальной цене

Бренд Honor, на своем официальном онлайн-магазине в Tmall запустил акцию, в рамках которой флагманский камерофон Honor 20 Pro распродают по минимальной цене.
Ferra 03:28
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Экономика

Nord Stream 2 намерена достроить «Северный поток — 2» в срок

Компания-оператор "Северного потока — 2" по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 — первом квартале 2021 года, заявил на телеконференции глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле.
РИА Новости 06:53
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