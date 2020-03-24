Общество

РидусРидусЧисло зараженных коронавирусом в России приблизилось к 500

Оперативный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19 сообщил 24 марта, что за сутки в 14 регионах России медики выявили 57 новых случаев заражения. Общее число инфицированных россиян теперь составило 495 человек.
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Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 500

Ридус08:50

Коронавирус за пределами Калуги: число зараженных в России приблизилось к 500

Калужские новости08:30

В России количество инфицированных коронавирусом приблизилось к 500

Наша версия08:09

Новые случаи коронавируса в России: число зараженных приближается к 500

Российский Диалог08:40

В России число заразившихся коронавирусом приблизилось к 500

Югополис07:37

Число зараженных в России приближается к половине тысячи

Канал 7+07:45
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Украина испытала новейший БТР «Отаман 6x6»

Lenta.ru 07:45
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
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Главврач в Коммунарке призвал отработать итальянский сценарий эпидемии

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту РФ Владимиру Путину, что важно отработать "итальянский" сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по "китайскому" или "корейскому" пути.
РИА Новости 10:21
Экономика

Открытое письмо Михаила Гончарова, основателя и управляющего сети ресторанов «Теремок»

В связи с эпидемиологической ситуацией и влиянием пандемии коронавируса на экономику считаю необходимым сделать заявление (как для широкой публики, так и для тех, кто принимает решения на самом высоком уровне) о последствиях, которыми грозит промедление в обнародовании и реализации мер поддержки бизнеса в чрезвычайных обстоятельствах.
ADVIS.ru 04:17
Политика

Путин созвал совещание по коронавирусу

Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:31
Шоу-бизнес

Модель Эмили Ратаковски опубликовала обнаженные фото

Известная во всем мире американская модель Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками в Instagram несколькими «горячими» снимками.
Live24 05:51
Общество

Премьер Индии объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день

Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны.
ТАСС 11:00
Общество

Власти поручили регионам закрыть ночные клубы и развлекательные центры

Правительство России поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры.
РБК 11:34
Энергетика

Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ

Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний.
REGNUM 08:23
Армия и оружие

ПВО Сирии сбили беспилотник у авиабазы Хмеймим

РЕН ТВ вчера в 19:30
Общество

В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

«Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:00
Общество

В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса

Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:08
Армия и оружие

Назван город в Италии для работы военных вирусологов из России

Назван город в Италии для работы военных вирусологов из России.
Piter.tv 10:46
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек

Видео нелепого облачения модели попало в Сеть На Неделе моды в Париже Ким Кардашьян блистала сразу в нескольких обтягивающих латексных костюмах от своего любимого бренда Balmain.
WomanHit.ru вчера в 12:05
Финансы

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Ряд банков — Росбанк, Райффайзенбанк — начали повышать ставки по ипотеке еще до пятничного решения ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:19
Происшествия

Три петербуржца заразились коронавирусом после контакта с заболевшей

Еще три пациента заразились в результате контакта с больной с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Телеканал Санкт-Петербург 11:10
Происшествия

В Екатеринбурге нашли сбежавших из-под карантина жителей Кубани

Двух мужчин, нарушивших режим карантина и улетевших из Краснодарского края на Средний Урал, нашли с помощью правоохранительных органов.
Российская газета 08:11
Происшествия

В Волгограде после убийства полицейского на КПП завели дело

В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.
РБК вчера в 10:06
Происшествия

ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Ведомости 03:58
Армия и оружие

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Военное обозрение 10:34
Общество

Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией

Газета.Ru 10:32
Здоровье

В Чечне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Грозный, 24 марта 2020, 17:55 — REGNUM На территории Чеченской Республики зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 10:55
Здоровье

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Здоровье

Коронавирус: последние новости на 23 марта. Пожилым москвичам запретили выходить на улицу, когда коронавирус пойдет на спад, уголовное дело из-за вируса

Из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса десятки тысяч мигрантов не могут покинуть Россию.
URA.Ru вчера в 13:06
Авто

«Антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот» поступил в продажу

Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition комплектуется 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. Пару ему составляют 5-ступенчатая «механика» и полный привод с раздаточной коробкой.
Автоновости дня 03:46
Армия и оружие

Военные корабли НАТО появились в Черном море

Корабли НАТО появились в Черном море. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Деловое.ТВ вчера в 15:10
Политика

В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело

Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Газета.Ru вчера в 11:18
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина

В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
RT на русском 09:50
Футбол

Кокорин принял участие в благотворительном аукционе Джикии

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Xiaomi представила гигантский телевизор Redmi TV MAX

Кроме флагманского смартфона Redmi K30 Pro, Xiaomi анонсировала гигантский смарт-телевизор Redmi TV Max.
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