Оперативный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19 сообщил 24 марта, что за сутки в 14 регионах России медики выявили 57 новых случаев заражения. Общее число инфицированных россиян теперь составило 495 человек.

Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 500

Здоровье Главврач в Коммунарке призвал отработать итальянский сценарий эпидемии Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту РФ Владимиру Путину, что важно отработать "итальянский" сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по "китайскому" или "корейскому" пути.

Экономика Открытое письмо Михаила Гончарова, основателя и управляющего сети ресторанов «Теремок» В связи с эпидемиологической ситуацией и влиянием пандемии коронавируса на экономику считаю необходимым сделать заявление (как для широкой публики, так и для тех, кто принимает решения на самом высоком уровне) о последствиях, которыми грозит промедление в обнародовании и реализации мер поддержки бизнеса в чрезвычайных обстоятельствах.

Политика Путин созвал совещание по коронавирусу Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Модель Эмили Ратаковски опубликовала обнаженные фото Известная во всем мире американская модель Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками в Instagram несколькими «горячими» снимками.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек Видео нелепого облачения модели попало в Сеть На Неделе моды в Париже Ким Кардашьян блистала сразу в нескольких обтягивающих латексных костюмах от своего любимого бренда Balmain.