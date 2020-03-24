Общество
РидусЧисло зараженных коронавирусом в России приблизилось к 500
Оперативный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19 сообщил 24 марта, что за сутки в 14 регионах России медики выявили 57 новых случаев заражения. Общее число инфицированных россиян теперь составило 495 человек.
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Армия и оружие
Украина испытала новейший БТР «Отаман 6x6»
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Здоровье
Главврач в Коммунарке призвал отработать итальянский сценарий эпидемии
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту РФ Владимиру Путину, что важно отработать "итальянский" сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по "китайскому" или "корейскому" пути.
Экономика
Открытое письмо Михаила Гончарова, основателя и управляющего сети ресторанов «Теремок»
В связи с эпидемиологической ситуацией и влиянием пандемии коронавируса на экономику считаю необходимым сделать заявление (как для широкой публики, так и для тех, кто принимает решения на самом высоком уровне) о последствиях, которыми грозит промедление в обнародовании и реализации мер поддержки бизнеса в чрезвычайных обстоятельствах.
Политика
Путин созвал совещание по коронавирусу
Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Модель Эмили Ратаковски опубликовала обнаженные фото
Известная во всем мире американская модель Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками в Instagram несколькими «горячими» снимками.
Общество
Премьер Индии объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день
Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны.
Общество
Власти поручили регионам закрыть ночные клубы и развлекательные центры
Правительство России поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры.
Энергетика
Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ
Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний.
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили беспилотник у авиабазы Хмеймим
Общество
В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
«Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
Общество
В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса
Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Армия и оружие
Назван город в Италии для работы военных вирусологов из России
Назван город в Италии для работы военных вирусологов из России.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек
Видео нелепого облачения модели попало в Сеть На Неделе моды в Париже Ким Кардашьян блистала сразу в нескольких обтягивающих латексных костюмах от своего любимого бренда Balmain.
Финансы
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам
Ряд банков — Росбанк, Райффайзенбанк — начали повышать ставки по ипотеке еще до пятничного решения ЦБ.
Происшествия
Три петербуржца заразились коронавирусом после контакта с заболевшей
Еще три пациента заразились в результате контакта с больной с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли сбежавших из-под карантина жителей Кубани
Двух мужчин, нарушивших режим карантина и улетевших из Краснодарского края на Средний Урал, нашли с помощью правоохранительных органов.
Происшествия
В Волгограде после убийства полицейского на КПП завели дело
В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.
Происшествия
ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт
Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Армия и оружие
В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии
Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Здоровье
В Чечне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Грозный, 24 марта 2020, 17:55 — REGNUM На территории Чеченской Республики зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Здоровье
Коронавирус: последние новости на 23 марта. Пожилым москвичам запретили выходить на улицу, когда коронавирус пойдет на спад, уголовное дело из-за вируса
Из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса десятки тысяч мигрантов не могут покинуть Россию.
Авто
«Антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот» поступил в продажу
Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition комплектуется 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. Пару ему составляют 5-ступенчатая «механика» и полный привод с раздаточной коробкой.
Армия и оружие
Военные корабли НАТО появились в Черном море
Корабли НАТО появились в Черном море. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Политика
В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело
Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина
В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Гаджеты
Xiaomi представила гигантский телевизор Redmi TV MAX
Кроме флагманского смартфона Redmi K30 Pro, Xiaomi анонсировала гигантский смарт-телевизор Redmi TV Max.