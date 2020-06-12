В России за последние сутки зафиксировано 8404 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 493 657 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 493 тысяч человек

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