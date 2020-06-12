Общество
ЗакC.РуЧисло зараженных коронавирусом в России выросло до 493 тысяч человек
В России за последние сутки зафиксировано 8404 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 493 657 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
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Общество
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и граде в Москве
RT на русском вчера в 04:22
Здоровье
Ученые назвали новый симптом коронавируса
Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита у пациента.
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Названа дата премьеры «Грейхаунда» с Томом Хэнксом
Военная драма выйдет на AppleTV+ 10 июля. В центре событий — морской офицер Эрнст Краузе, который управляет эсминцем ВМС США «Грейхаунд».
FoxTime.ru 04:54
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru 10 июня в 10:48
Футбол
Экс-зенитовец Маурисио может стать россиянином
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:33
Происшествия
Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 09:41
Авто
Peugeot 308 получил незначительное обновление
Как информирует в четверг, 11 июня, пресс-центр Peugeot, изменения во внешнем виде ограничиваются пополнением палитры оттенков новым цветом Bleu Vertigo, а ещё появлением других вариантов дизайна колёсных дисков и набора Black Pack, состоящего глянцево-чёрных элементов.
CarsWeek.ru вчера в 03:16
Гаджеты
Apple рассказала о графике онлайн-конференции WWDC 2020
Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.
3DNews вчера в 15:05
Общество
В Ростовской области от коронавируса скончался 12-летний ребенок
В Ростовской области за сутки зарегистрировали пять погибших из-за коронавируса, в то числе 12-летний ребенок.
Городской репортер 04:40
Игры
Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village
REGNUM вчера в 17:50
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Политика
В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 10 июня в 14:28
Шоу-бизнес
Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком
Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.
NewInform вчера в 23:56
Кино
Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 10 июня в 01:11
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели еще 198 человек
На 12 июня в Ростовской области у 7152 человек выявлено заражение коронавирусом COVID-19. Показатель заболевших — 170 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 05:16
Путешествия
Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян
Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:21
Общество
В России выявлено 8 987 новых заболевших коронавирусом
За сутки число зараженных коронавирусом в РФ выросло на 8 987, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:47
Спорт
65% спонсоров Олимпиады в Токио могут отказаться от ее финансирования
Сомнения в целесообразности финансирования летних Олимпийских игр в Токио выразили 65% спонсоров Олимпиады, 12 июня сообщает японский телеканал NHK.
ИА Красная Весна 03:55
Политика
«Газпром» ответит на новые санкции США против «Северного потока-2»
«Газпром» ответит на новые американские санкции против «Северного потока-2».
Evo-rus.com вчера в 09:42
Здоровье
Ещё 312 заражений коронавирусом выявлено в Свердловской области
На 11 июня в Свердловской области у 8506 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:44
Общество
Воробьев объявил о новом этапе отмены ограничений в Подмосковье
В Подмосковье с 25 июня откроются торгово-развлекательные центры.
BFM.ru вчера в 15:05
Политика
Путин освободил от должности замглавы Минюста и СК
Замглава Минюста РФ Денис Новак и замглава Следственного комитета России Ильи Лазутова указом президента России Владимира Путина освобождены от занимаемых должностей.
ТК Звезда вчера в 14:50
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости вчера в 10:31
Общество
В Армении продлили режим ЧП из-за коронавируса
Правительство Армении в пятницу, 12 июня, продлило до 13 июля режим чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:25
Общество
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 04:41
Футбол
Форлан оценил дебют Смолова в «Сельте»
Матчи испанской Ла Лиги стартовали. «Сельта», за которую выступает форвард Фёдор Смолов, пока идёт на 17 месте.
HotGeo 03:27
Кино
Величайшим киногероем в истории признали ученого Индиану Джонса
Простой парень, ученый-археолог Генри Индиана Джонс-младший, выдуманный Джорджем Лукасом в 1973 году, возглавил рейтинг 50 величайших киногероев.
МИР 24 вчера в 19:37
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета вчера в 02:11
Армия и оружие
США продолжат выводить военных из Ирака
«Страны признали, что в свете значительного прогресса по устранению угрозы ИГ на протяжении последующих месяцев США продолжат сокращать силы в Ираке и обсуждать с правительством Ирака статус остающихся сил»,— говорится в заявлении.
Коммерсантъ вчера в 22:23