Общество

ЗакC.РуЗакC.РуЧисло зараженных коронавирусом в России выросло до 493 тысяч человек

В России за последние сутки зафиксировано 8404 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 493 657 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России за сутки коронавирусом заразилось 8987 человек, отмечено 183 летальных исхода

Чемпионат03:47

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 493 тысяч человек

ЗакC.Ру10 июня в 03:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
Общество

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и граде в Москве

RT на русском вчера в 04:22
65
Здоровье

Ученые назвали новый симптом коронавируса

Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита у пациента.
Известия 02:49
Кино

Названа дата премьеры «Грейхаунда» с Томом Хэнксом

Военная драма выйдет на AppleTV+ 10 июля. В центре событий — морской офицер Эрнст Краузе, который управляет эсминцем ВМС США «Грейхаунд».
FoxTime.ru 04:54
Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
4
Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru 10 июня в 10:48
197
Футбол

Экс-зенитовец Маурисио может стать россиянином

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:33
Происшествия

Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 09:41
75
Авто

Peugeot 308 получил незначительное обновление

Как информирует в четверг, 11 июня, пресс-центр Peugeot, изменения во внешнем виде ограничиваются пополнением палитры оттенков новым цветом Bleu Vertigo, а ещё появлением других вариантов дизайна колёсных дисков и набора Black Pack, состоящего глянцево-чёрных элементов.
CarsWeek.ru вчера в 03:16
Гаджеты

Apple рассказала о графике онлайн-конференции WWDC 2020

Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.
3DNews вчера в 15:05
Общество

В Ростовской области от коронавируса скончался 12-летний ребенок

В Ростовской области за сутки зарегистрировали пять погибших из-за коронавируса, в то числе 12-летний ребенок.
Городской репортер 04:40
Игры

Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village

REGNUM вчера в 17:50
1
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
213
Политика

В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 10 июня в 14:28
2,1K
Шоу-бизнес

Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком

Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.
NewInform вчера в 23:56
Кино

Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»

В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 10 июня в 01:11
17
Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели еще 198 человек

На 12 июня в Ростовской области у 7152 человек выявлено заражение коронавирусом COVID-19. Показатель заболевших — 170 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 05:16
1,2K
Путешествия

Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян

Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:21
Общество

В России выявлено 8 987 новых заболевших коронавирусом

За сутки число зараженных коронавирусом в РФ выросло на 8 987, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:47
Спорт

65% спонсоров Олимпиады в Токио могут отказаться от ее финансирования

Сомнения в целесообразности финансирования летних Олимпийских игр в Токио выразили 65% спонсоров Олимпиады, 12 июня сообщает японский телеканал NHK.
ИА Красная Весна 03:55
Политика

«Газпром» ответит на новые санкции США против «Северного потока-2»

«Газпром» ответит на новые американские санкции против «Северного потока-2».
Evo-rus.com вчера в 09:42
67
Здоровье

Ещё 312 заражений коронавирусом выявлено в Свердловской области

На 11 июня в Свердловской области у 8506 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:44
1K
Общество

Воробьев объявил о новом этапе отмены ограничений в Подмосковье

В Подмосковье с 25 июня откроются торгово-развлекательные центры.
BFM.ru вчера в 15:05
41
Политика

Путин освободил от должности замглавы Минюста и СК

Замглава Минюста РФ Денис Новак и замглава Следственного комитета России Ильи Лазутова указом президента России Владимира Путина освобождены от занимаемых должностей.
ТК Звезда вчера в 14:50
113
Политика

Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости вчера в 10:31
12
Общество

В Армении продлили режим ЧП из-за коронавируса

Правительство Армении в пятницу, 12 июня, продлило до 13 июля режим чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:25
1
Общество

Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 04:41
Футбол

Форлан оценил дебют Смолова в «Сельте»

Матчи испанской Ла Лиги стартовали. «Сельта», за которую выступает форвард Фёдор Смолов, пока идёт на 17 месте.
HotGeo 03:27
Кино

Величайшим киногероем в истории признали ученого Индиану Джонса

Простой парень, ученый-археолог Генри Индиана Джонс-младший, выдуманный Джорджем Лукасом в 1973 году, возглавил рейтинг 50 величайших киногероев.
МИР 24 вчера в 19:37
21
Армия и оружие

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

Российская газета вчера в 02:11
1,6K
Армия и оружие

США продолжат выводить военных из Ирака

«Страны признали, что в свете значительного прогресса по устранению угрозы ИГ на протяжении последующих месяцев США продолжат сокращать силы в Ираке и обсуждать с правительством Ирака статус остающихся сил»,— говорится в заявлении.
Коммерсантъ вчера в 22:23
ещё по теме
Архангельская область
Область в России
Субъект Российской Федерации на севере Европейской части России, входящая в Северо-Западный федеральный округ. Архангельская область является 8-м по территории субъектом Российской Федерации, а также крупнейшим регионом в европейской части России и крупнейшей областью в Европе, превосходя по территории такие крупные государства, как Франция и Испания.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мурманская область
Область в России
Субъект Российской Федерации, расположена на северо-западе России, образована 28 мая 1938 года. На юге граничит с Карелией, на западе - с Финляндией, на северо-западе - с Норвегией.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное