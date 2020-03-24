За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью. Остальные 29 случаев заражения пришлись на 13 регионов страны.

В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Происшествия Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19 Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.

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Здоровье Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса Британские врачи определили симптом заражения коронавирусной инфекцией, диагностироввав который, необходимо сразу же без предварительных манипуляций уходить на карантин.