Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыЧисло зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 30 человек

Оперативный штаб уточняет, что большинство новых случаев зафиксировано в Москве, остальные заболевшие за последние сутки в Петербурге, Самарской области, Подмосковье, Кировской области, пермском крае и республике Коми.
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Две трети новых случаев коронавируса в России были выявлены в Москве

РБК09:54

В Петербурге обнаружены еще трое заболевших коронавирусом

Фонтанка.Ру09:36

20 новых случаев коронавируса из 30 зарегистрированы в Москве

Московский Комсомолец09:38

Названы затронутые коронавирусом регионы России

Lenta.ru09:37

Из 30 новых случаев коронавируса 20 обнаружены в Москве

Интерфакс09:38

Штаб: 30 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в РФ за сутки

Агентство Москва09:22

Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 30 человек

Эхо Москвы10:03
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Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек

Поправились за последние сутки 369 пациентов, отметил Боррелли. За предыдущие сутки в Италии от коронавируса погибли 175 человек.
РБК вчера в 15:31
Происшествия

Новые случаи коронавируса в Петербург «завезли» из Италии и Франции

Коронавирус Sakhalin.gov.ru 30-летняя женщина 9 марта вернулась из Франции, а 13 марта с симптомами ОРВИ была госпитализирована в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина.
REGNUM 11:26
Общество

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
РИА Новости 02:05
Политика

Арбитраж в Гааге отказал Киеву в признании Крыма частью Украины

В постановлении указано, что арбитраж не обладает юрисдикцией для признания суверенитета одной из сторон над Крымом, поэтому не может быть принято решение по претензиям Украины.
МонаВиста 13:17
Политика

Суд в США прекратил дело против «Конкорда»

Суд в США удовлетворил просьбу прокуроров закрыть дело против российской компании "Конкорд Менеджмент", следует из решения суда.
РИА Новости 22:26
Общество

За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
ТАСС 19:23
Финансы

Доллар и евро снова поднялись в цене за неделю

Снова прдолжается падение российской валюты на мировом рынке.
ПензаСМИ 09:45
Политика

Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев

Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 14:42
Политика

Кремль ответил на слова Лукашенко после закрытия границы Россией

В Погранкомитете Белоруссии заявили, что пока решения о закрытии границы с Россией Минском не принималось.
РБК 07:55
Экономика

Российские власти подготовили план поддержки бизнеса и населения

Помимо поддержки бизнеса и населения планируется предоставить помощь регионам, госкомпаниям, "но в первую очередь – населению", сообщили "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.
Вести.Ru 02:18
Футбол

Фанаты «Сельты» просят Смолова остаться в Испании

"Пожалуйста, оставайся ещё на сезон", написали болельщики в комментариях.
Sport.ru 18:43
Общество

Ракета «Союз» со спутником «Глонасс-М» запущена с космодрома Плесецк

Разгонный блок «Фрегат» отделился от ракеты и приступил к выведению спутника на расчётную орбиту.
Эхо Москвы 15:04
Общество

Школы Южно-Сахалинска уходят на каникулы из-за коронавируса

Южно-Сахалинск, 17 марта 2020, 03:57 — REGNUM В школах Южно-Сахалинска в связи с ситуацией с коронавирусом с 18 марта вводятся каникулы.
REGNUM 20:57
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Коммерсантъ 22:58
Шоу-бизнес

Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом

Замана 17:00
Политика

Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны

Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.
РИА Новости 15:27
Здоровье

Врачи назвали причину быстрого распространения коронавируса в Китае

Американские врачи выяснили, по какой причине новый тип коронавируса так стремительно распространился по всему Китаю.
iReactor 23:10
Общество

В России предложили давать больничный родителям из-за закрытия школ

Национальный родительский комитет (НКР) выступил с инициативой обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами для присмотра за детьми, которые вынуждены остаться дома из-за введения карантина.
RT на русском 23:01
Армия и оружие

В ДНР заявили о 30 нарушениях со стороны силовиков за сутки

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило – 30 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
РИА Новости 14 марта в 06:33
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Технологии

Microsoft создала собственный ресурс с данными о коронавирусе

В домене поисковой системы Microsoft Bing появилась еще одна интерактивная карта с данными о заболевших коронавирусом нового типа Covid-19.
Пульс Хакасии 03:55
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз

В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Gazeta.SPb 05:04
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Транспорт

На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
РИА Новости 18:04
Политика

Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Газета.Ru 05:03
Транспорт

РЖД с 17 марта приостанавливает сообщение с Казахстаном

Ранее РЖД сообщили о временном ограничении сообщения с Францией, Германией, Чехией, Молдавией, Польшей, Монголией, Украиной, с 17 марта приостановят движение поездов в Латвию.
ТАСС 14:21
Общество

В Екатеринбурге закроют на карантин школы и детсады

В Екатеринбурге с 17 марта на карантин закрываются все школы и детские сады. Конкретной даты окончания режима пока нет.
Деловое.ТВ 04:38
Общество

С 2021 года пенсии россиянам смогут назначать автоматически

Отмечается, что законопроект под названием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий в целях создания удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение» поступит на рассмотрение в парламент уже в ближайшее время.
Newvz.ru 03:33
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В Final Fantasy 7 Remake появится персонаж из побочного романа по миру игры

REGNUM 20:38
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Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом

Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
МонаВиста 15:57
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