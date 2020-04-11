Коронавирус
Аргументы и ФактыЧисло зараженных коронавирусом в США достигло полумиллиона человек
Как сообщалось ранее, число умерших от COVID-19 в стране за сутки впервые превысило две тысячи человек. В настоящий момент Соединенные Штаты занимают первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения, а также второе место после Италии по числу смертельных случаев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Число жертв коронавируса за сутки в США впервые превысило 2 тыс. человек
Московский Комсомолецвчера в 21:15
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 03:51, Ашберн
Общество
Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
Шоу-бизнес
Игорь Николаев передвигается на инвалидной коляске после лечения
Bimru.ru 09 апреля в 04:54
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
Общество
В Красноярске ввели ограничения на въезд и выезд
Губернатор Красноярского края Александр Усс ввел новые ограничения из-за распространения коронавируса в регионе.
Sibnovosti.ru вчера в 10:10
Общество
Пропуска в Москве и Подмосковье введут поэтапно
Аналогичные меры принимают и в Подмосковье. Режим пропусков в регионе будет вводиться поэтапно.
Вести ФМ 00:00
Здоровье
Число заразившихся COVID-19 на Украине превысило 2,5 тысячи человек
Количество лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 на Украине составляет 2511. За последние сутки инфекция выявлена у 308 человек.
News.ru 03:05
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Тюмени
Интерфакс вчера в 23:28
Политика
Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя
10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия вчера в 20:59
Общество
В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом
В Ялте обнаружили новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших в Крыму выросло до 29.
RT на русском 03:31
Общество
Роспотребнадзор назвал долю россиян с иммунитетом к коронавирусу
Сегодня, 10 апреля, Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) представило две новых тест-системы, одна из которых как раз и определяет наличие в крови человека антител к коронавирусу.
Труд вчера в 11:37
Общество
Власти сообщили о 159 тыс. россиян под наблюдением из-за коронавируса
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России остаются 159 тыс. человек, сообщается в Telegram-канале федерального оперштаба по борьбе с заболеванием со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
РБК 02:41
Происшествия
Более 60 пациентов выписали из больницы в Коммунарке за сутки
В больнице в Коммунарке находятся на лечении 462 пациента, за последние сутки выписали 61 человека.
ТАСС вчера в 02:08
Музыка
Little Big даст бесплатный онлайн-концерт
Inc-news.ru 09 апреля в 09:07
Политика
В башкирском Салавате назначен новый и.о. главы администрации
Уфа, 11 апреля 2020, 10:31 — REGNUM В Салавате назначили нового и.о. главы администрации.
REGNUM 03:31
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:13
Политика
США пригрозили санкциями отказывающимся забирать своих граждан странам
На страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан из США, могут быть наложены санкции.
РЕН ТВ вчера в 20:52
Футбол
Питер Крауч: «Жалею об уходе из Ливерпуля»
Экс-нападающий "Ливерпуля" Питер Крауч признался, что сожалеет об уходе из клуба и хотел бы остаться в составе "красных" на более продолжительный срок.
Soccer.ru 01:08
Происшествия
В Ингушетии скончался первый пациент с коронавирусом
Пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Назрановской районной больнице, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Ингушети.
Интерфакс 03:29
Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:56
Общество
В Санкт-Петербурге до 30 апреля запретили посещать кладбища
В Санкт-Петербурге в субботу, 11 апреля, начинает действовать запрет на посещения кладбищ.
FlashNord вчера в 06:34
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией
Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Bimru.ru 09 апреля в 12:23
Экономика
Bloomberg: Россия выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики
Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.
Газета.Ru вчера в 18:43
Здоровье
Об опасности аппаратов ИВЛ рассказал Доктор Мясников
В эфире «СоловьевLive», уже выложенного на YouTube, врач и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал о том, почему аппараты ИВЛ могут представлять смертельную опасность для заразившихся коронавирусом.
Live24 01:59
Музыка
Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч
Рукописный текст песни Hey Jude группы The Beatles продали за 910 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей) на американском аукционе Julien's Auctions, сообщает пресс-служба торговой площадки.
Life.ru 03:36
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37