Коронавирус
Lenta.ruЧисло зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона
Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте проекта. По информации на 7:10 по московскому времени, в Соединенных Штатах инфицированы 2 000 464 человека.
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Происшествия
Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию
Известия вчера в 07:27
Общество
Штраф за сбор некоторых видов грибов появится в России
В новый проект КоАП предложено ввести штрафы за сбор, продажу или покупку редких видов грибов.
ZAB.RU вчера в 22:42
Наука
«Механизм» шестиугольного урагана на Сатурне показала модель
По словам ученых, самоорганизующаяся турбулентность, имеющая вид гигантских вихрей, ограничивает восточное течение и приводит к появлению шестиугольных форм.
ToDay News Ufa вчера в 04:04
Футбол
Шишкин, Дьяков и еще 7 футболистов покинули систему «Спартака»
Матч ТВ 09 июня в 11:33
Экономика
Акции Tesla рекордно подорожали
Стоимость акций автопроизводителя Tesla Илона Маска рекордно выросла 10 июня и впервые в истории поднялась выше тысячи долларов.
Lenta.ru вчера в 11:48
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ вчера в 06:48
Футбол
«Рубин» и «Сочи» поспорят за Деспотовича
Два российских клуба претендуют на бывшего нападающего "Оренбурга" Джордже Деспотовича.
Soccer.ru вчера в 18:22
Политика
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости вчера в 11:21
Здоровье
В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
Авторы документа, рабочая версия которого есть в распоряжении РИА Новости, приводят варианты дополнительного лечения, из которых врач может выбрать те рекомендации, которые соответствуют его опыту и состоянию пациента.
РИА Новости вчера в 20:37
Происшествия
В СК поступили материалы для уголовных дел из-за COVID-19 в тюрьмах
Результаты проверки могут стать основанием для возбуждения первых уголовных дел, связанных с распространением коронавирусной инфекции в тюрьмах.
РБК 00:00
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Авто
Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП
В США составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП.
Evo-rus.com вчера в 08:51
Технологии
ВКонтакте запустила распознавание голосовых сообщений
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила технологию распознавания голосовых сообщений длительностью до 30 секунд.
TatCenter 09 июня в 08:25
Энергетика
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия вчера в 04:12
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Общество
В ПФР объяснили, кому из россиян положена выплата в 1200 рублей
В Пенсионном фонде рассказали, кто сейчас может рассчитывать на получение компенсационной выплаты в размере 1200 рублей.
ФедералПресс 09 июня в 22:46
Политика
Песков заявил об отсутствии олигархов в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru вчера в 08:31
Политика
У КПП в Донбассе образовались очереди за несколько часов до возобновления их работы
Отмечается, что на КПП достаточное количество пограничных нарядов, готовых к возобновлению работы пунктов.
Украина.ру вчера в 03:52
Общество
В Республике Алтай выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
Четырнадцать новых заболевших коронавирусом выявили в Республике Алтай, число зараженных составило 204 человека, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 09 июня в 01:56
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи
DixiNews вчера в 03:01
Политика
В МИД РФ рассказали об условиях для открытия границы с Белоруссией
Руденко подчеркнул, что в закрытии границ не заинтересованы ни Минск, ни Москва, сохранять ситуацию с закрытием границ ни в интересах России, ни в интересах Белоруссии.
RuNews24.ru вчера в 23:42
Общество
Какие ограничения снимут в Хакасии с понедельника
Кроме открытия дежурных групп в детских садах, власти Хакасии планируют разрешить работу тренажерных залов.
ИА Хакасия вчера в 19:57
Общество
В Калужской области аннулируют выданные школьникам аттестаты
В Калужской области аннулируют аттестаты, выданные школами ученикам 9-х и 11-х классов, сообщает портал kaluganews.com.
Общественное телевидение России вчера в 06:02
Кино
Фильм «Унесенные ветром» убрали из каталога HBO Max
РБК вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 09 июня в 06:19
Политика
На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге
Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru вчера в 09:09
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Технологии
Белоруссия подключится к строительству космодрома Восточный
Амурская правда вчера в 21:56
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу банды главного киллера России
Адвокат Эдуард Гладилин задержан в подмосковных Мытищах по подозрению в похищении сына Константина Скрыпника, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако).
Lenta.ru вчера в 23:21