Коронавирус
Lenta.ruЧисло зараженных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80
Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста Челябинской области выросло до 83, за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 28 человек. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
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Происшествия
Выступивших против режима самоизоляции красноярцев задержала полиция
Красноярск, 24 апреля 2020, 10:05 — REGNUM В центре Красноярска во время акции против режима общей самоизоляции сегодня, 24 апреля, полиция задержала не менее четырёх человек, сообщает ряд СМИ.
REGNUM 03:05
Общество
Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости вчера в 09:19
Космос
Первая китайская миссия на Марс получила название «Тяньвэнь-1»
РИА Новости вчера в 22:58
Происшествия
В Кемерово произошел пожар в кадетском корпусе
Газета.Ru 02:07
Политика
Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
Общество
В Москве скончались 37 человек с коронавирусом
У всех умерших была пневмония и положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Умершие - пациенты от 37 до 86 лет.
Российская газета вчера в 17:26
Здоровье
В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:36
Экономика
Центробанк допустил отток вкладов
Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости вчера в 08:11
Общество
ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными
Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Политика
Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером.
РИА Новости 04:48
Общество
В России нашли причину для смягчения ограничений из-за коронавируса
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) нашел ряд причин для смягчения ограничений, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом, и планирует направить правительству соответствующие предложения.
Lenta.ru 04:26
Шоу-бизнес
Собчак назвала Боню тупой за ее посты о коронавирусе
Телеведущая Ксения Собчак высеяла свою коллегу Викторию Боню за посты в соцсетях, в которых приводится конспирологическая теория о коронавирусе.
Московский Комсомолец 01:40
Футбол
Парфенов: «Урал» слетал на чартере в самый дорогой спортзал в истории
Главный тренер екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфенов в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову рассказал о новых реалиях работы из дома, поражении от петербургского "Зенита" со счетом 1:7 и разговорах о странном характере матча, проблемах при возобновлении чемпионата России, своем спартаковском прошлом и отъезде российских игроков в Европу.
РИА Новости 02:00
Здоровье
Минздрав назвал опасные для беременных препараты от коронавируса
Опасные препараты названы в новых рекомендациях Минздрава России, передает ТАСС в пятницу, 24 апреля.
Lenta.ru 04:16
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
Происшествия
В Туле умер пациент с коронавирусом
По данным на 24 апреля, в Тульской области зарегистрировано 44 новых случая заражения COVID-19.
Российская газета 04:36
Здоровье
Лечение пациентов от коронавируса в Москве оплатят только в случае их госпитализации на скорой
В реестре счетов медучреждение, которое прИняло больного коронавирусом, пневмонией и дыхательной недостаточностью на лечение, должно указать номер наряда вызова бригад скорой.
Эхо Москвы вчера в 01:01
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Музыка
Группа «Мумий Тролль» выпустила новый клип
Группа «Мумий Тролль» выпустила клип на сингл «Лира», действие разворачивается в лесу со светящимися грибами.
Inc-news.ru 04:24
Экономика
Больше половины российских предпринимателей имеют просрочки по арендным платежам
Большинство (60%) российских предпринимателей из-за эпидемии коронавируса не справляются с арендными платежами и пытаются договориться с арендодателями о пересмотре договоров.
Ведомости 02:14
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Общество
Rambler Group исполнила решения совета директоров в отношении NGinx
В следственные органы менеджментом Rambler Group было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении программного обеспечения Nginx.
Lenta.ru 03:07
Общество
Цифровые пропуска для водителей появятся в 21 регионе РФ
В связи с распространением коронавируса, в 21 регионе нашей страны в скором времени начнёт действовать система цифровых пропусков.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
Армия и оружие
Минобороны России получило два модернизированных в Казани Ту-160
Министерство обороны РФ получило два прошедших модернизацию в Казани стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Татар-информ вчера в 13:50
Политика
Дмитрия Овсянникова уволили с поста замглавы Минпромторга
Дмитрий Овсянников освобожден от должности замминистра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности.
РИА Новости 04:23