Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЧисло зараженных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80

Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста Челябинской области выросло до 83, за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 28 человек. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
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В Челябинской области количество заболевших выросло на 72 за сутки

31 канал Челябинска03:41

Заболевших всё больше. На Южном Урале за сутки выявили COVID-19 ещё у 72 жителей

Верстов.Инфо03:21

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске и Челябинской области на 24 апреля 2020 года увеличилось на 72 за сутки

КП - Челябинск03:04

На Южном Урале после вспышки COVID-19 в больнице резко подскочила суточная статистика заражённых

74.ru03:04

Распространение коронавируса в Златоусте стало возможным из-за несоблюдения медиками санитарных норм

Первый областной03:40

Златоуст может быть закрыт на карантин без возможности въезда и выезда

Polit74.ru03:34

За сутки в Челябинской области выявили коронавирус у 72 человек

АиФ Челябинск03:16
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Происшествия

Выступивших против режима самоизоляции красноярцев задержала полиция

Красноярск, 24 апреля 2020, 10:05 — REGNUM В центре Красноярска во время акции против режима общей самоизоляции сегодня, 24 апреля, полиция задержала не менее четырёх человек, сообщает ряд СМИ.
REGNUM 03:05
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Общество

Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости вчера в 09:19
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Космос

Первая китайская миссия на Марс получила название «Тяньвэнь-1»

РИА Новости вчера в 22:58
Происшествия

В Кемерово произошел пожар в кадетском корпусе

Газета.Ru 02:07
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Политика

Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
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Общество

В Москве скончались 37 человек с коронавирусом

У всех умерших была пневмония и положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Умершие - пациенты от 37 до 86 лет.
Российская газета вчера в 17:26
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Здоровье

В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:36
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Экономика

Центробанк допустил отток вкладов

Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости вчера в 08:11
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Общество

ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными

Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
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Политика

Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером.
РИА Новости 04:48
7
Общество

В России нашли причину для смягчения ограничений из-за коронавируса

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) нашел ряд причин для смягчения ограничений, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом, и планирует направить правительству соответствующие предложения.
Lenta.ru 04:26
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Шоу-бизнес

Собчак назвала Боню тупой за ее посты о коронавирусе

Телеведущая Ксения Собчак высеяла свою коллегу Викторию Боню за посты в соцсетях, в которых приводится конспирологическая теория о коронавирусе.
Московский Комсомолец 01:40
8
Футбол

Парфенов: «Урал» слетал на чартере в самый дорогой спортзал в истории

Главный тренер екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфенов в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову рассказал о новых реалиях работы из дома, поражении от петербургского "Зенита" со счетом 1:7 и разговорах о странном характере матча, проблемах при возобновлении чемпионата России, своем спартаковском прошлом и отъезде российских игроков в Европу.
РИА Новости 02:00
Здоровье

Минздрав назвал опасные для беременных препараты от коронавируса

Опасные препараты названы в новых рекомендациях Минздрава России, передает ТАСС в пятницу, 24 апреля.
Lenta.ru 04:16
Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
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Происшествия

В Туле умер пациент с коронавирусом

По данным на 24 апреля, в Тульской области зарегистрировано 44 новых случая заражения COVID-19.
Российская газета 04:36
3
Здоровье

Лечение пациентов от коронавируса в Москве оплатят только в случае их госпитализации на скорой

В реестре счетов медучреждение, которое прИняло больного коронавирусом, пневмонией и дыхательной недостаточностью на лечение, должно указать номер наряда вызова бригад скорой.
Эхо Москвы вчера в 01:01
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
2,6K
Политика

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
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Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
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Музыка

Группа «Мумий Тролль» выпустила новый клип

Группа «Мумий Тролль» выпустила клип на сингл «Лира», действие разворачивается в лесу со светящимися грибами.
Inc-news.ru 04:24
Общество

Во Владивостоке умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко»

Ведомости 03:04
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Экономика

Больше половины российских предпринимателей имеют просрочки по арендным платежам

Большинство (60%) российских предпринимателей из-за эпидемии коронавируса не справляются с арендными платежами и пытаются договориться с арендодателями о пересмотре договоров.
Ведомости 02:14
Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
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Политика

В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете

В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
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Общество

Rambler Group исполнила решения совета директоров в отношении NGinx

В следственные органы менеджментом Rambler Group было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении программного обеспечения Nginx.
Lenta.ru 03:07
Общество

Цифровые пропуска для водителей появятся в 21 регионе РФ

В связи с распространением коронавируса, в 21 регионе нашей страны в скором времени начнёт действовать система цифровых пропусков.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
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Армия и оружие

Минобороны России получило два модернизированных в Казани Ту-160

Министерство обороны РФ получило два прошедших модернизацию в Казани стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Татар-информ вчера в 13:50
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Политика

Дмитрия Овсянникова уволили с поста замглавы Минпромторга

Дмитрий Овсянников освобожден от должности замминистра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности.
РИА Новости 04:23
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