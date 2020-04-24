Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста Челябинской области выросло до 83, за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 28 человек. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

Происшествия Выступивших против режима самоизоляции красноярцев задержала полиция Красноярск, 24 апреля 2020, 10:05 — REGNUM В центре Красноярска во время акции против режима общей самоизоляции сегодня, 24 апреля, полиция задержала не менее четырёх человек, сообщает ряд СМИ. 37

Общество Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений. 731

Политика Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света «Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп. 395

Общество В Москве скончались 37 человек с коронавирусом У всех умерших была пневмония и положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Умершие - пациенты от 37 до 86 лет. 457

Здоровье В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона. 13

Экономика Центробанк допустил отток вкладов Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%). 281

Общество ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. 134

Политика Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером. 7

Общество В России нашли причину для смягчения ограничений из-за коронавируса Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) нашел ряд причин для смягчения ограничений, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом, и планирует направить правительству соответствующие предложения. 270

Футбол Парфенов: «Урал» слетал на чартере в самый дорогой спортзал в истории Главный тренер екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфенов в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову рассказал о новых реалиях работы из дома, поражении от петербургского "Зенита" со счетом 1:7 и разговорах о странном характере матча, проблемах при возобновлении чемпионата России, своем спартаковском прошлом и отъезде российских игроков в Европу.

Здоровье Минздрав назвал опасные для беременных препараты от коронавируса Опасные препараты названы в новых рекомендациях Минздрава России, передает ТАСС в пятницу, 24 апреля.

Общество Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса «Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс». 25

Происшествия В Туле умер пациент с коронавирусом По данным на 24 апреля, в Тульской области зарегистрировано 44 новых случая заражения COVID-19. 3

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 2,6K

Политика Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19. 930

Политика США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий "В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу. 669

Музыка Группа «Мумий Тролль» выпустила новый клип Группа «Мумий Тролль» выпустила клип на сингл «Лира», действие разворачивается в лесу со светящимися грибами.

Экономика Больше половины российских предпринимателей имеют просрочки по арендным платежам Большинство (60%) российских предпринимателей из-за эпидемии коронавируса не справляются с арендными платежами и пытаются договориться с арендодателями о пересмотре договоров.

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 72

Политика В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства. 71

Общество Rambler Group исполнила решения совета директоров в отношении NGinx В следственные органы менеджментом Rambler Group было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении программного обеспечения Nginx.