С подозрением на COVID-19 остаются 183 тысячи россиян.

с чего всё началось

Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире перевалило за три миллиона человек. 27 апреля было зарегистрировано 3 002 303 случаев заболевания смертельной инфекцией, а летальность составляла 206 887 человек или 6,92 процента.

Число больных коронавирусом в мире перевалило за три миллиона человек

Путешествия Отели Турции откажутся от «шведского стола» В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя. 204

Общество Матвиенко назвала невозможным полный переход на дистанционное обучение Ранее 27 апреля министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что к дистанционному формату обучения оказались готовы не все школы и учителя. 8

Технологии Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска Дешевизна многоразовых ракет, представленных американской организацией SpaceX, обусловлена тем, что полная стоимость изначально оплачивается NASA или ВВС США. 80

Происшествия Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини». 22

Религия Уральского священника за проклятие лишили права проповедовать «Сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — прокомментировали в Екатеринбургской епархии. 214

Общество Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддерживает предложение продлить до 12 мая режим ограничений, введённый в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 94

Здоровье Врач курской инфекционной больницы записала обращение Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции. 45

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 1,2K

Общество В МВД появится новый Кодекс этики и служебного поведения В МВД появится новый Кодекс этики и служебного поведения В МВД разработан проект Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел. 22

Экономика Пенсия автоматически увеличивается при достижении 80-летнего возраста Всем южноуральцам, которым исполнилось 80 лет, производится перерасчет страховой пенсии по старости Перерасчет происходит автоматически, а размер фиксированной выплаты увеличивается в два раза Автор: Служба новостей Фото: Сайт ПФР Дата: 27.04.2020 (CHELINDUSTRY) При достижении 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты.

Общество Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного. 310

Религия РПЦ установила ответственность служителей за нарушение мер по COVID-19 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил "ответственность священнослужителей" за несоблюдение указаний, направленных на противодействие COVID-19, сообщает в понедельник рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. 23

Технологии Японская компания объявила о разработке вакцины от COVID-19 Японская компания Shionogi & Co объявила о планах по разработке вакцины против коронавирусной инфекции путем экспрессирующей бакуловирусной векторной системы, а также о начале клинических испытаний в течение текущего года. 1

Общество Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». 437

Общество Pampers разорвал контракт с Региной Тодоренко Представители марки Pampers заявили, что против заявлений Тодоренко, которая считает жертв домашнего насилия виновными в своих бедах.

Общество Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста». 815

Общество В Госдуме оценили возможность перенести майские праздники Перенос выходных 1−5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции создаст дополнительную нагрузку на бизнес и экономику в целом. 1,2K

Общество Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий. 113

Здоровье Россиян предупредили о поражении внутренних органов из-за коронавируса Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния. 12

Общество «Союзмультфильм» отреагировал на слова японцев о правах на Чебурашку В "Союзмультфильме" сообщили "Газете.Ru", что обсуждали пересмотр сделки с компанией Cheburashka Project LLP по поводу прав на персонажа, но после встречи в 2018 году ответа не последовало.