Коронавирус
Российская газетаЧисло больных коронавирусом в мире перевалило за три миллиона человек
Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире перевалило за три миллиона человек. 27 апреля было зарегистрировано 3 002 303 случаев заболевания смертельной инфекцией, а летальность составляла 206 887 человек или 6,92 процента.
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С подозрением на COVID-19 остаются 183 тысячи россиян.Екатеринбург Онлайн03:50
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Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Матвиенко назвала невозможным полный переход на дистанционное обучение
Ранее 27 апреля министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что к дистанционному формату обучения оказались готовы не все школы и учителя.
РБК 09:41
Общество
Попова призвала россиян готовиться к изменениям в жизни после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что привычная жизнь россиян после окончания пандемии изменится.
Аргументы и Факты 02:17
Происшествия
В Волгограде сработало взрывное устройство в машине
Известно, что в транспортном средстве сработало взрывное устройство.
Российская газета 12:40
Технологии
Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска
Дешевизна многоразовых ракет, представленных американской организацией SpaceX, обусловлена тем, что полная стоимость изначально оплачивается NASA или ВВС США.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини».
Lenta.ru 03:33
Религия
Уральского священника за проклятие лишили права проповедовать
«Сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — прокомментировали в Екатеринбургской епархии.
Уральский меридиан 05:31
Общество
Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддерживает предложение продлить до 12 мая режим ограничений, введённый в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:32
Здоровье
Врач курской инфекционной больницы записала обращение
Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
Kursk.com 08:11
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Гаджеты
Apple не будет выпускать новые iPhone
TelecomDaily 07:36
Игры
Завтра для Call of Duty: Modern Warfare и Warzone выйдет патч на 15 ГБ
Infinity Ward продолжает выпускать крупные обновления для Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone — завтра, например, выйдет патч на 15 гигабайт.
Игромания.ру 10:50
Общество
В МВД появится новый Кодекс этики и служебного поведения
В МВД появится новый Кодекс этики и служебного поведения В МВД разработан проект Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ 13:08
Экономика
Пенсия автоматически увеличивается при достижении 80-летнего возраста
Всем южноуральцам, которым исполнилось 80 лет, производится перерасчет страховой пенсии по старости Перерасчет происходит автоматически, а размер фиксированной выплаты увеличивается в два раза Автор: Служба новостей Фото: Сайт ПФР Дата: 27.04.2020 (CHELINDUSTRY) При достижении 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты.
Chelindustry.ru 06:45
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Религия
РПЦ установила ответственность служителей за нарушение мер по COVID-19
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил "ответственность священнослужителей" за несоблюдение указаний, направленных на противодействие COVID-19, сообщает в понедельник рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 11:00
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 13:05
Технологии
Японская компания объявила о разработке вакцины от COVID-19
Японская компания Shionogi & Co объявила о планах по разработке вакцины против коронавирусной инфекции путем экспрессирующей бакуловирусной векторной системы, а также о начале клинических испытаний в течение текущего года.
РИА Новости 12:46
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Общество
Pampers разорвал контракт с Региной Тодоренко
Представители марки Pampers заявили, что против заявлений Тодоренко, которая считает жертв домашнего насилия виновными в своих бедах.
StarHit.ru 13:30
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Общество
Крупнейшие авиакомпании в апреле резко подняли цены на билеты
Аналогично выросли цены на апрель – май в эти города и у S7, "Уральских авиалиний" и Utair.
Ведомости 07:26
Общество
В Госдуме оценили возможность перенести майские праздники
Перенос выходных 1−5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции создаст дополнительную нагрузку на бизнес и экономику в целом.
БИЗНЕС Online 01:42
Общество
Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
Известия 05:00
Общество
Зампред комитета Госдумы по бюджету Шурчанов подтвердил отсутствие президентских доплат младшему персоналу в регионах
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету Шурчанов подтвердил отсутствие президентских доплат младшему персоналу в регионах.
Эхо Москвы 11:01
Здоровье
Россиян предупредили о поражении внутренних органов из-за коронавируса
Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния.
Lenta.ru 10:23
Общество
«Союзмультфильм» отреагировал на слова японцев о правах на Чебурашку
В "Союзмультфильме" сообщили "Газете.Ru", что обсуждали пересмотр сделки с компанией Cheburashka Project LLP по поводу прав на персонажа, но после встречи в 2018 году ответа не последовало.
Газета.Ru 12:39
Общество
Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете
Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК 08:55