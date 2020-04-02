Количество заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило отметку в один миллион человек. Об этом мировую общественность проинформировал статистический сайт Worldometer.

Число зараженных коронавирусом в мире перевалило за миллион

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Авто В Европе продается Lada Vesta за 60 тысяч евро Автомобиль находится в рабочем состоянии, а силовой агрегат обладает ещё остаточным ресурсом в 3000 км (турбодвигатель Oreca следует перебирать через каждые 6 тыс. км). За 60 000 евро предлагают лишь саму машину – примерно столько же стоят авто с пробегом класса TCR.