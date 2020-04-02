Коронавирус
Вести.RuЧисло зараженных коронавирусом в мире перевалило за миллион
Количество заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило отметку в один миллион человек. Об этом мировую общественность проинформировал статистический сайт Worldometer.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 21:33, Ашберн
Общество
Для пассажиров из Москвы продлили карантин на Сахалине
В Сахалинской области из-за угрозы распространения коронавируса прибывших 19 марта пассажиров из Москвы оставят на карантине дольше обычного.
Общество
Вассерман предсказал «полный кошмар» для США
Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Шоу-бизнес
Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»
Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.
Религия
В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху
Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Политика
Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля
Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о решении продлить выходные до 30 апреля с сохранением выплаты заработной платы в связи с эпидемиологической обстановкой.
Гаджеты
Сразу 36 устройств получат обновление EMUI 10.1 в ближайшее время
Сегодня производитель опубликовал список смартфонов, которые получат обновление EMUI 10.1.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Политика
За сутки в России ушли в отставку 3 губернатора
В России за последние сутки в отставку ушли 3 губернатора.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери
Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Экономика
В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные
В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Общество
В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Происшествия
В Бурятии принудительно госпитализировали заболевшего коронавирусом
Октябрьским районным судом Улан-Удэ вынесено решение о принудительной госпитализации человека в «инфекционку».
Кино
Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине
Политика
Путин о коронавирусе: пик эпидемии в мире еще не пройден
Президент озвучил во время второго обращения по коронавирусу мнение вирусологов.
Общество
Защита просит США освободить летчика Ярошенко из-за коронавируса
Защита российского летчика Константина Ярошенко направила прошение о его освобождении из тюрьмы в Данбери, штат Коннектикут, в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова.
Здоровье
В Минздраве рассказали, как пережить стресс из-за изоляции
Кекелидзе добавил, что самая острая реакция на стресс длится три-пять дней. В России до 30 апреля продлены вынужденные выходные.
Происшествия
Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести
Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Энергетика
Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +
Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Происшествия
Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус
Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Здоровье
Режим самоизоляции в Хакасии: кто работает, а кому нельзя
В четверг, 2 апреля, управление пресс-службы и информации главы РХ опубликовало разъяснения: кому можно и нельзя работать.
Происшествия
Несколько пассажиров из Таиланда сбежали из аэропорта во Владивостоке
Пассажиры международного рейса самовольно покинули аэропорт, чтобы избежать двухнедельного карантина.
Здоровье
Названа наибольшая опасность для распространения коронавируса в России
Наибольшую опасность для распространения нового коронавируса в России представляют «бессимптомники».
Игры
Сетевой режим Call of Duty: Modern Warfare временно станет бесплатным
С 3 по 6 апреля пользователи смогут безвозмездно сыграть в сетевом режиме шутера.
Футбол
Тренер вратарей «Спартака» — о первой встрече с Черчесовым: «Пропустили по пиву»
Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчик рассказал о знакомстве с главным тренером России Станиславом Черчесовым.
Общество
Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
Авто
В Европе продается Lada Vesta за 60 тысяч евро
Автомобиль находится в рабочем состоянии, а силовой агрегат обладает ещё остаточным ресурсом в 3000 км (турбодвигатель Oreca следует перебирать через каждые 6 тыс. км). За 60 000 евро предлагают лишь саму машину – примерно столько же стоят авто с пробегом класса TCR.
Политика
Трамп воспользовался оборонным законом для производства аппаратов ИВЛ
Президент США Дональд Трамп воспользовался законом об оборонном производстве от 1950 года, чтобы обеспечить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средств индивидуальной защиты из-за пандемии коронавируса.