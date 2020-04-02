Коронавирус

Вести.RuВести.RuЧисло зараженных коронавирусом в мире перевалило за миллион

Количество заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило отметку в один миллион человек. Об этом мировую общественность проинформировал статистический сайт Worldometer.
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Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 1 млн

Национальная служба новостей15:56

Число зараженных коронавирусом в мире перевалило за миллион

Вести.Ru15:10

Коронавирусом в мире заразились свыше 1 млн человек

Взгляд.ру14:43

В мире насчитали миллион заболевших новым коронавирусом. У ВОЗ таких данных пока нет

Фонтанка.Ру14:32

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион

РЕН ТВ14:27

Число случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн

Интерфакс14:26

Worldometer: число жертв коронавируса в США превысило 5000 человек

Комсомольская правдавчера в 21:51
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Общество

Для пассажиров из Москвы продлили карантин на Сахалине

В Сахалинской области из-за угрозы распространения коронавируса прибывших 19 марта пассажиров из Москвы оставят на карантине дольше обычного.
EastRussia 20:56
Общество

Вассерман предсказал «полный кошмар» для США

Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
REGNUM 20:59
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.
Известия 16:36
Религия

В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху

Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Газета.Ru 14:55
Политика

Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о решении продлить выходные до 30 апреля с сохранением выплаты заработной платы в связи с эпидемиологической обстановкой.
Ярновости 10:00
Гаджеты

Сразу 36 устройств получат обновление EMUI 10.1 в ближайшее время

Сегодня производитель опубликовал список смартфонов, которые получат обновление EMUI 10.1.
ITZine.ru 31 марта в 23:30
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 20:19
Политика

За сутки в России ушли в отставку 3 губернатора

В России за последние сутки в отставку ушли 3 губернатора.
Весьма 20:54
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери

Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Слово и Дело 09:38
Экономика

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту.
RT на русском 01:37
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 16:59
Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия 15:00
Происшествия

В Бурятии принудительно госпитализировали заболевшего коронавирусом

Октябрьским районным судом Улан-Удэ вынесено решение о принудительной госпитализации человека в «инфекционку».
Первое альтернативное телевидение 08:35
Кино

Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

KudaGo вчера в 08:14
Политика

Путин о коронавирусе: пик эпидемии в мире еще не пройден

Президент озвучил во время второго обращения по коронавирусу мнение вирусологов.
Юг Сибири 10:28
Общество

Защита просит США освободить летчика Ярошенко из-за коронавируса

Защита российского летчика Константина Ярошенко направила прошение о его освобождении из тюрьмы в Данбери, штат Коннектикут, в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова.
Газета.Ru 20:35
Здоровье

В Минздраве рассказали, как пережить стресс из-за изоляции

Кекелидзе добавил, что самая острая реакция на стресс длится три-пять дней. В России до 30 апреля продлены вынужденные выходные.
Росбалт 15:37
Происшествия

Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести

Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Российская газета 01:48
Энергетика

Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +

Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Московский Комсомолец 11:01
Происшествия

Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус

Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
ТАСС 20:50
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Здоровье

Режим самоизоляции в Хакасии: кто работает, а кому нельзя

В четверг, 2 апреля, управление пресс-службы и информации главы РХ опубликовало разъяснения: кому можно и нельзя работать.
Хакасия 06:56
Происшествия

Несколько пассажиров из Таиланда сбежали из аэропорта во Владивостоке

Пассажиры международного рейса самовольно покинули аэропорт, чтобы избежать двухнедельного карантина.
ТВ Центр 04:53
Здоровье

Названа наибольшая опасность для распространения коронавируса в России

Наибольшую опасность для распространения нового коронавируса в России представляют «бессимптомники».
Lenta.ru 18:02
Игры

Сетевой режим Call of Duty: Modern Warfare временно станет бесплатным

С 3 по 6 апреля пользователи смогут безвозмездно сыграть в сетевом режиме шутера.
CyberSport.ru 16:16
Футбол

Тренер вратарей «Спартака» — о первой встрече с Черчесовым: «Пропустили по пиву»

Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчик рассказал о знакомстве с главным тренером России Станиславом Черчесовым.
Sport24.ru 02:49
Общество

Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
Газета.Ru 16:31
Авто

В Европе продается Lada Vesta за 60 тысяч евро

Автомобиль находится в рабочем состоянии, а силовой агрегат обладает ещё остаточным ресурсом в 3000 км (турбодвигатель Oreca следует перебирать через каждые 6 тыс. км). За 60 000 евро предлагают лишь саму машину – примерно столько же стоят авто с пробегом класса TCR.
CarsWeek.ru 09:16
Политика

Трамп воспользовался оборонным законом для производства аппаратов ИВЛ

Президент США Дональд Трамп воспользовался законом об оборонном производстве от 1950 года, чтобы обеспечить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средств индивидуальной защиты из-за пандемии коронавируса.
РБК 20:32
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