Коронавирус

РБКРБКЧисло зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек

Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса. Число умерших от COVID-19 выросло до 499,1 тыс.
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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 10 миллионов

Российская газета06:48

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило десять миллионов

РИА Новости05:59

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона

Вечерняя Москвавчера в 21:08

Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило десять миллионов

Lenta.ruвчера в 22:03

Университет Хопкинса: в мире число зараженных SARS-CoV-2 превысило 10 млн

ИА Красная Весна07:26

Количество случаев КОВИД в Штатах превысило отметку в 2,5 миллиона

Невские Новостивчера в 19:54

Число случаев коронавируса в мире превысило 9,5 миллиона

Life.ru25 июня в 21:21
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Политика

Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен

Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
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Политика

В Германии не исключили повторное закрытие границ внутри ЕС

Границы ЕС пришлось закрыть в марте этого года. С первого июля они постепенно открываются.
Evo-rus.com 06:19
25
Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru 09:51
18
Общество

У северных границ России засекли повышенную радиацию

Газета.Ru 09:30
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Происшествия

Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУСК РФ.
РИА Новости 09:23
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Автоспорт

Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме

Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» и фактически создатель самой престижной гоночной серии мира в ее нынешнем виде Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме, обрушившиеся на него после того, как он заявил, что «многие черные — большие расисты, чем белые».
Коммерсантъ 09:52
Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
345
Игры

Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077

Изначально студия хотела презентовать видеоигру на конференции, но через некоторое время авторам проекта пришлось разделить релиз на несколько эпизодов.
Evo-rus.com 05:39
70
Общество

ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
1,2K
Общество

На Аляске хотят снести памятник главе русских поселений Баранову

Neva.Today 26 июня в 14:10
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Происшествия

Полицейский ранен в ходе обстрела автомобиля в Ингушетии

Российская газета 08:46
Футбол

Экс-игрок «Ливерпуля»: Клопп мог возглавить «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru 09:30
Здоровье

С погибшей от COVID-19 медсестрой ЦГБ Ириной Антюхиной простились родные и коллеги в Искитиме

27 июня родные и коллеги простились с Ириной Антюхиной. Она работала медсестрой и в пандемию брала мазки у зараженных коронавирусом.
Курьер. Среда. Бердск 08:33
1
Политика

Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
ТАСС 08:25
146
Культура

Netflix выпустил комедию «Евровидение: История огненной саги»

Главные герои комедии сыграли роли уроженцев Ирландии.
Evo-rus.com 09:40
1
Общество

Голикова рассказала о страшном периоде пандемии коронавируса в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова в воскресенье, 28 июня, рассказала о страшных первых полутора месяцах пандемии коронавирусной инфекции в стране.
Известия 10:02
347
Игры

Появился список игр, оптимизированных для Xbox Series X

В случае Xbox Series X речь идёт о полной совместимости почти со всеми играми для всех поколений Xbox.
iXBT.com 26 июня в 12:16
Общество

Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах.
РБК вчера в 17:02
5
Происшествия

На Кубани тракторист сжег поле, пытаясь потушить загоревшийся прицеп

РИА Новости 09:35
2
Здоровье

О первом признаке сахарного диабета сообщила врач-эндокринолог

Любовь к «пузырящейся сладости» может привести к развитию инсулинорезистентности и сахарного диабета.
Live24 26 июня в 16:08
25
Политика

Путин объяснил проблемы с выплатами медикам словами «мы все люди»

Президент России Владимир Путин объяснил возникшие проблемы с выплатами медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, фразой «мы все люди» и призвал не драматизировать ситуацию.
РБК 09:01
Политика

Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
560
Политика

Путин оценил глобальные последствия коронавируса

Коронавирус в глобальном плане ничего не изменит, но даст толчок развитию, заявил президент России Владимир Путин в эфире «России 1».
Взгляд.ру 06:57
Происшествия

Пожилых супругов убили в Тамбовской области

Пожилую супружескую пару убили в селе Вольная Вершина Уваровского района Тамбовской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Газета.Ru 05:16
7
Общество

Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле

Крупные отечественные туроператоры объявили об отмене зарубежных туров в июле, соответствующую информацию компании размещают на своих сайтах, сообщает "Вестник Ассоциации туроператоров России".
Российская газета вчера в 13:06
1,2K
Политика

Путин объяснил происхождение денег на поддержку россиян в кризис

Владимир Путин объяснил, откуда поступают деньги на оказание финансовой поддержки россиянам в условиях спровоцированного пандемией коронавируса кризиса.
Актуальные Новости 08:13
4
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
139
Общество

В аэропорту Норильска объяснили запрет на вывоз проб воды и грунта

Ранее «Новая газета» сообщила, что в аэропорту города Норильска депутат Мосгордумы Сергей Митрохин был остановлен сотрудниками службы авиационной безопасности при посадке на рейс в Новосибирск.
Rambler News Service вчера в 10:27
141
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
8,3K
Армия и оружие

ВСУ не справляются с лечением коронавируса на Донбассе

Среди ВСУ на Донбассе растет количество заболевших коронавирусом.
Новостной фронт 08:59
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