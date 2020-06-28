Коронавирус
РБКЧисло зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек
Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса. Число умерших от COVID-19 выросло до 499,1 тыс.
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Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 49,5%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ на 6:30 26 июня составила 49,51%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Москва 24 26 июня в 02:05
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Экономика
В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%
«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
Известия 06:14
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Происшествия
Жители Норильска остались без света из-за возгорания на подстанции
Часть жителей Норильска и обсерватор остались без электроснабжения после возгорания на подстанции, следует из сообщения Минэнерго РФ.
РИА Новости 11:24
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
Летидор 13:05
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Фигурное катание
Писеев: надо объяснить, почему Загитова не номинирована на премию ISU
Организаторы премии фигуристов Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards должны четко пояснить технологию отбора лауреатов, чтобы не возникало вопросов подобно тому, почему Алины Загитовой нет в списке номинантов, а Евгения Медведева в нем присутствует, заявил РИА Новости почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев.
РИА Новости 06:51
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
Общество
Доктор Мясников разрешил россиянам селедку по субботам
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям телеканала «Россия 1» как доктор Мясников, призвал гипертоников исключить из рациона все соленые продукты, кроме селедки по субботам.
Lenta.ru 11:30
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Ученый назвал условие разрушения сибирских городов
РИА Новости 10:42
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия вчера в 22:53
Общество
В аэропорту Норильска объяснили запрет на вывоз проб воды и грунта
Ранее «Новая газета» сообщила, что в аэропорту города Норильска депутат Мосгордумы Сергей Митрохин был остановлен сотрудниками службы авиационной безопасности при посадке на рейс в Новосибирск.
Rambler News Service вчера в 10:27
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» начался в онлайн-режиме
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 22:30 — REGNUM В Петербурге начался праздник выпускников 2020 года «Алые паруса».
REGNUM вчера в 15:30
Экономика
В 2021 году более 20% федерального бюджета уйдет в ПФР
Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна В 2021 году Пенсионный фонд России получит из федерального бюджета 4,12 трлн рублей.
REGNUM 02:14
Автоспорт
Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме
Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» и фактически создатель самой престижной гоночной серии мира в ее нынешнем виде Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме, обрушившиеся на него после того, как он заявил, что «многие черные — большие расисты, чем белые».
Коммерсантъ 09:52
Происшествия
«Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске
Решение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундровую зону было принято в нарушение правил эксплуатации хвостохранилища.
Известия 10:35
Общество
В санаториях Кубани отменили справки на коронавирус
Напомним, что ранее согласно распоряжению Роспотребнадзора при заселении в санатории обязательно требовались справки об отрицательном тесте на коронавирус.
Российская газета 04:39
Авто
Эксперты назвали пять способов открыть случайно запертый автомобиль
Россиянам рассказали о пяти способах выйти из сложной ситуации, когда двери автомобиля захлопнулись, а ключи остались в салоне.
ФАН 10:30
Армия и оружие
Военный эксперт раскрыл детали полета «роем» в боевой авиации
Экс-начальник зенитно-ракетных войск ВВС Сергей Хатылев рассказал об особенностях полета "роем" в боевой авиации.
РЕН ТВ 12:38
Футбол
«Челси» обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу
Лондонский «Челси» одержал победу над «Лестером» в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу.
RT на русском 12:57
Футбол
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
Профиль вчера в 13:41
Авто
В рейтинге качественных автомашин Tesla заняла последнее место
Evo-rus.com 26 июня в 11:06
Футбол
Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера «Крыльев Советов»
Российская газета 11:53
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына
На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru 10:01
Политика
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости 07:47
Шоу-бизнес
Николай Басков признался, что мечтает создать семью
Российский певец Николай Басков признался, мечтае создать семью.
Культуромания 08:00
Общество
Китайский блогер восхитился «самым удивительным» блюдом русской кухни
Блогер назвал этот холодный суп одним из самых удивительных блюд, которые он когда-либо встречал.
РИА Новости 12:14