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Происшествия Жители Норильска остались без света из-за возгорания на подстанции Часть жителей Норильска и обсерватор остались без электроснабжения после возгорания на подстанции, следует из сообщения Минэнерго РФ.

Фигурное катание Писеев: надо объяснить, почему Загитова не номинирована на премию ISU Организаторы премии фигуристов Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards должны четко пояснить технологию отбора лауреатов, чтобы не возникало вопросов подобно тому, почему Алины Загитовой нет в списке номинантов, а Евгения Медведева в нем присутствует, заявил РИА Новости почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев.

Происшествия Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России. 58

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