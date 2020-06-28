Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса. Число умерших от COVID-19 выросло до 499,1 тыс.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 8,2K

Общество В Китае заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях Занимающаяся разработкой вакцины от COVID-19 китайская компания China National Biotec Group (CNBG) заявила, что испытания препарата на людях проходят успешно.

Происшествия Гроза и ветер повалили деревья в Абакане Сильный грозовой ливень и шквалистый ветер повалили деревья в столице Хакасии.

Политика Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане. 119

Армия и оружие Турция анонсировала разрыв соглашения с Россией по Сирии Российско-турецкое соглашение по созданию зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб не смогло просуществовать четыре месяца, как министр обороны Турции Хулуси Акар сделал заявление, в котором сообщил о том, что Анкара возобновляет боевые действия в этом регионе, что автоматически разрывает действующие договорённости с Москвой. 4

Футбол Радимов заявил, что Талалаев «кинет» самарские «Крылья Советов» Ранее сообщалось, что в «Крыльях Советов» после поражения от «Зенита», скорее всего, сменится тренер: 54-летний черногорский специалист Миодраг Божович будет уволен, а его место займёт бывший тренер «Волги», «Тамбова», «Химок» и армянского «Пюника» 47-летний Андрей Талалаев.

Общество Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам. 30