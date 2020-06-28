Коронавирус
РБКЧисло зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек
Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса. Число умерших от COVID-19 выросло до 499,1 тыс.
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Спорт
Исинбаева и легкоатлеты России написали в МОК открытое письмо
ИА Красная Весна вчера в 12:38
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
В Китае заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях
Занимающаяся разработкой вакцины от COVID-19 китайская компания China National Biotec Group (CNBG) заявила, что испытания препарата на людях проходят успешно.
Профиль 07:44
Происшествия
Гроза и ветер повалили деревья в Абакане
Сильный грозовой ливень и шквалистый ветер повалили деревья в столице Хакасии.
Московский Комсомолец Хакасия 05:04
Политика
Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане
Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
ТАСС 08:25
Армия и оружие
Турция анонсировала разрыв соглашения с Россией по Сирии
Российско-турецкое соглашение по созданию зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб не смогло просуществовать четыре месяца, как министр обороны Турции Хулуси Акар сделал заявление, в котором сообщил о том, что Анкара возобновляет боевые действия в этом регионе, что автоматически разрывает действующие договорённости с Москвой.
Avia.pro 26 июня в 22:31
Общество
ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию
Явка на всероссийское голосование по поправкам в Основной закон на утро 28 июня составила 28,46%.
РБК 05:43
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Футбол
Радимов заявил, что Талалаев «кинет» самарские «Крылья Советов»
Ранее сообщалось, что в «Крыльях Советов» после поражения от «Зенита», скорее всего, сменится тренер: 54-летний черногорский специалист Миодраг Божович будет уволен, а его место займёт бывший тренер «Волги», «Тамбова», «Химок» и армянского «Пюника» 47-летний Андрей Талалаев.
78.ru 07:55
Политика
Путин сообщил о результатах своих тестов на коронавирус
Президент России Владимир Путин сдает тесты на коронавирус каждые 3–4 дня, и все показывают отрицательный результат.
РБК 07:59
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:56
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
Футбол
Футболист «Крузейро» упал с 200-метровой высоты, находясь в автомобиле
РИА Новости вчера в 19:05
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
Шоу-бизнес
Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах Тарасова
Костенко считает приговор нечестным по отношению к своим детям. Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах.
ВладТайм 03:11
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
Фигурное катание
Рязанка Александра Трусова номинирована на первую в истории премию ISU
Областная Рязанская Газета вчера в 07:41
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
Кино
Создателей фильма «Черная пантера» обвинили в расизме
Популярный американский актер Энтони Маки, сыгравший роль Сокола в фильмах Marvel, обвинил авторов "Черной пантеры" в расизме.
Pravda.Ru 07:41
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
Vprognoze.ru вчера в 12:10
Общество
ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции
На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.
RT на русском 07:00
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Футбол
Главный тренер «Байера»: не думаю, что мысли Хаверца заняты трансфером
Главный тренер «Байера» Петер Бош прокомментировал возможный уход полузащитника Кая Хаверца из клуба.
Чемпионат 07:58
Шоу-бизнес
62-летний Виктор Салтыков снова хочет стать отцом
RuNews24.ru 08:22
Политика
Крым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды
Власти Крыма не намерены обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды по каналу на полуостров, заявил в воскресенье, 28 июня, глава республики Сергей Аксенов.
Известия 07:17
Армия и оружие
США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
В российском министерстве отметили, что все полеты осуществлялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.
Piter.tv вчера в 13:48
Политика
ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной
Коммерсантъ 01:34