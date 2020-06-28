Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса. Число умерших от COVID-19 выросло до 499,1 тыс.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек

Игры В Твиттере обнаружили аккаунты Fable и Perfect Dark Пользователи обнаружили в Твиттере закрытые аккаунты двух серий — Fable и Perfect Dark.

Политика Зеленский назвал реальное число регионов Украины Два региона, указанные в украинской конституции, не причислил к территории Украины президент Владимир Зеленский 28 июня в праздничном обращении, посвященном Дню конституции.

Общество Собянин рассказал о звонках возмущённых из-за ограничений в Москве Ранее Собянин заявил, что Москва прошла все пики коронавирусной инфекции и после снятия ограничений продолжает снижаться число новых заболевших COVID-19, а также количество госпитализированных и тяжёлых больных. 16

Армия и оружие Напряженность на индо-китайской границе сохраняется Напряженность в Гималайском пограничном районе Индо-Китайской границы сохраняется, 26 июня сообщает пресс-служба МИД Индии. «обе стороны остаются развернутыми в большом количестве в регионе, в то время как военные и дипломатические контакты продолжаются», — сообщает МИД Индии. 4

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 605

Политика Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. 3

Общество Доктор Мясников разрешил россиянам селедку по субботам Россиянам позволили лишь одно послабление: «Давайте селедочку оставим на один раз — по субботам!», — согласился врач.

Происшествия На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие. 359