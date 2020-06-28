Коронавирус

РБКРБКЧисло зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек

Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса. Число умерших от COVID-19 выросло до 499,1 тыс.
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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило отметку в 10 млн — институт Хопкинса

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Число случаев коронавируса по всему миру превысило 10 млн

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Университет Хопкинса: в мире число зараженных SARS-CoV-2 превысило 10 млн

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Количество случаев КОВИД в Штатах превысило отметку в 2,5 миллиона

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Напряженность на индо-китайской границе сохраняется

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Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу

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