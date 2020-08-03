Коронавирус
BFM.ruЧисло зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн
Общее число зараженных новым коронавирусом в мире превысило отметку в 18 миллионов. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса. По его данным, больше всего случаев заражения в США — более 4,6 миллиона.
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с чего всё началось
Число заразившихся коронавирусом по всему миру составило 18079136 человек, из них умерли 3,8% — 688369, вылечились 59,1% — 10690359 человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.Полит.ру02:01
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В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре
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Известия 06:09
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Общество
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BFM.ru 04:33
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Lenta.ru 04:02
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RT на русском 06:46
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ГЛАС.RU 01 августа в 09:05
Происшествия
Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
RT на русском 05:16
Общество
Скончался экс-глава управления Центробанка на Урале Сергей Сорвин
В 1987-2013 годах возглавлял свердловское управление Центробанка.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:12
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Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову
Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
REGNUM 03:48
Происшествия
Защита главы карельского «Мемориала» Дмитриева обжаловала приговор
Защита главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, приговорённого к 3,5 года колонии, обжаловала приговор.
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В Нижнем Новгороде из-за коронавируса на борту задержали теплоход
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Экономика
В России планируют заменить НДС, НДФЛ и другие платежи одним налогом
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Evo-rus.com 02:02
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
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Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Политика
Глава Рособрнадзора выступил против дистанционного обучения в школах
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Экономика
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Общество
В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет
Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
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Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
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Украинские националисты начали готовиться к «освободительной войне»
Украинские националисты создали новую организацию Centuria, которую планируют готовить к «освободительной войне».
Lenta.ru 05:44
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Все станции московского метро проверят после сообщения о минировании
Все станции московского метрополитена проверят из-за анонимного сообщения о "минировании".
Газета.Ru 04:44
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Боец Магомед Исмаилов обратился к Александру Емельяненко, над которым одержал победу техническим нокаутом на турнире в Сочи.
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Экономика
Минфин выступил за увеличение налога для российских нефтяников
Кабмин рассмотрит законопроект, касающийся изменения параметров налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяных компаний в России, согласно инициативе Минфина РФ.
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НАСА показало вылавливание Crew Dragon из Мексиканского залива
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Lenta.ru 04:13
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
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ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»
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