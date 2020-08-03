с чего всё началось

Общее число зараженных новым коронавирусом в мире превысило отметку в 18 миллионов. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса. По его данным, больше всего случаев заражения в США — более 4,6 миллиона.

Происшествия В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре «03 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — написал чиновник. 163

Здоровье В Казахстане могут продлить карантин Жесткие карантинные меры были введены 5 июля на 2 недели, затем его продлили до 2 августа, а затем еще на 14 дней, сообщает «Красная весна».

Экономика Повышены лимиты, повышены налоговые ставки для УСН с 2021 года С 1 января 2021 года после превышения лимита до доходам в 150 млн рублей, и, или лимита по численности персонала в 100 человек, компания не теряет право на применение упрощенной системы налогообложения. 8

Общество Турция уточнила правила въезда туристов Ранее российское посольство в Турции ошибочно информировало, что соседей заболевшего пассажира отправят на обязательный карантин, независимо от результатов теста. 12

Общество Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя. 123

Армия и оружие Самоходка «Лотос» проходит испытания для вооружения ВДВ Как сообщает «ТАСС», из российского оборонно-промышленного комплекса в субботу, 1 августа, заявили, что многофункциональная самоходная бронемашина «Лотос» проходит последние испытания, после которых будет передана на вооружение воздушно-десантным войскам. 2

Происшествия Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях. 273

Происшествия Защита главы карельского «Мемориала» Дмитриева обжаловала приговор Защита главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, приговорённого к 3,5 года колонии, обжаловала приговор.

Происшествия В Нижнем Новгороде из-за коронавируса на борту задержали теплоход В Нижнем Новгороде задержан пассажирский теплоход "Александр Суворов": у членов экипажа судна был выявлен коронавирус.

Политика Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру». 1K

Экономика Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. 118

Экономика Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет Из опубликованной структуры денежных доходов за второй квартал текущего года следует, что доля предпринимательских доходов снизилась больше всего (с 5,9 до 3,5%), в то время как традиционно доминирующая доля заработной платы выросла с 63,5% в первом квартале до 65,3% во втором. 109

Общество В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона. 88

Единоборства Исмаилов обратился к Емельяненко после победы нокаутом Боец Магомед Исмаилов обратился к Александру Емельяненко, над которым одержал победу техническим нокаутом на турнире в Сочи.

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Космос НАСА показало вылавливание Crew Dragon из Мексиканского залива НАСА выложило в Twitter видео, на котором показано вылавливание космического корабля Crew Dragon из Мексиканского залива и его погрузка на платформу Go Navigator. 1,2K