с чего всё началось

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 18 млн человек. Об этом свидетельствуют актуальные данные Университета Джонса Хопкинса. По состоянию на 5:30 мск заболевание подтверждено у 18 002 000 человек.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек

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