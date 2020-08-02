с чего всё началось

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 18 млн человек. Об этом свидетельствуют актуальные данные Университета Джонса Хопкинса. По состоянию на 5:30 мск заболевание подтверждено у 18 002 000 человек.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек

Общество Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2» Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». 958

Общество Стали известны результаты сдавшей ЕГЭ вместе с учениками учительницы В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева, которая решила провести эксперимент и сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вместе с учениками, получила 100 баллов. 1

Здоровье В Челябинской области зафиксировали очаг птичьего гриппа В Увельском районе Челябинской области зафиксировали очаг гриппа птиц, на территории населённых пунктов ввели карантин, проводятся соответствующие мероприятия. 4

Общество Десантники не сочли уроном для репутации купание в фонтанах на день ВДВ Председатель центрального правления Всероссийского союза ветеранов десантных войск Союза десантников России Валерий Юрьев рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», что военные не купаются в фонтанах.

Общество Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов Злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья, оценив базу данных в $1,5 тыс. 87

Футбол Аршавин стал директором департамента развития молодежного футбола Андрей Аршавин, завершивший два года назад спортивную карьеру, возглавил в «Зените» департамент развития молодежного футбола.

Происшествия На Кубани выявили 107 случаев коронавируса за сутки Количество выявленных заразившихся COVID-19 за день на Кубани впервые с начала пандемии превысило сотню, достигнув рекордного показателя 107 человек, сообщает администрация региона. 1,1K

Общество Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки. 19

Политика Военные направлены в иркутский «Чернобыль» по поручению Путина Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, сегодня, 3 августа, в регион направлены десятки специалистов, представляющих войска радиационной, химической и биологической защиты, а также 10 единиц специальной техники и около 30 военных РХБЗ. 1

Авто В РФ разработают общий стандарт для отзывных кампаний автомобилей В России вводится новый ГОСТ для отзывных кампаний автомобилей. Отзывы транспортных средств разделят на добровольные и принудительные.

Футбол Жиго считает Кокорина топ-игроком Защитник "Спартака" Самюэль Жиго прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в московский клуб, передает Sport24.

Гаджеты Пользователи губят аккумуляторы смартфонов неправильным использованием Оптимальным же режимом — для аккумулятора — эксперты считают разрядку аккумулятора до 40% и зарядку до 80%. 32

Путешествия АТОР уточнила правила для прибывающих в Турцию туристов Москва, 3 августа 2020, 12:19 — REGNUM Ассоциация туроператоров России опровергла сообщения СМИ о том, что всех туристов, контактировавших с заразившимся коронавирусом пассажиром на борту самолетов, летающих в Турцию отправят «автоматически» на карантин, сообщили в АТОР. 6