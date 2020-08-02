Коронавирус
РБКЧисло зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 18 млн человек. Об этом свидетельствуют актуальные данные Университета Джонса Хопкинса. По состоянию на 5:30 мск заболевание подтверждено у 18 002 000 человек.
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с чего всё началось
Число заразившихся коронавирусом по всему миру составило 18079136 человек, из них умерли 3,8% — 688369, вылечились 59,1% — 10690359 человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.Полит.ру02:01
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