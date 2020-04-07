Коронавирус
ИзвестияУниверситет Хопкинса скорректировал данные о 2 млн заболевших COVID-19
По уточненным данным университета на 14 апреля, в мире зарегистрировано 1 920 618 носителей коронавируса. Также сообщается, что число смертей от COVID-19 достигло 119 687, излечились 449 949 человека.
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с чего всё началось
Ранее на сайте университета появилась информация о том, что число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 2 миллиона и составило 2 019 320 человек.РИА Новостивчера в 21:53
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Транспорт
В южно-сахалинские автобусы перестанут пускать без масок
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Здоровье
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RT на русском вчера в 22:23
Армия и оружие
National Interest заявило, что с силой Су-57 нужно считаться
Авторы статьи уверены, что конструкция Су-57 и заявленные варианты вооружения позволят наделить самолет нишевой ролью "снайпера".
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Цуканов заявил о нехватке реаниматологов в Свердловской области
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Политсовет 01:30
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РИА Новости вчера в 10:22
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Uznayvse.ru вчера в 05:53
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Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
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В центре Саратова зарезали молодого мужчину
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Москва, 14 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Наиболее опасными местами в период пандемии коронавируса являются аптеки и магазины, сообщил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.
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Энергетика
Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»
Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
Ведомости вчера в 16:06
Общество
Сбербанк назвал новые схемы мошенничества на фоне коронавируса
Специалисты Сбербанка предупредили о новых схемах мошенничества на фоне нового типа коронавируса.
МедиаПоток вчера в 02:36
Общество
«Аэрофлот» вновь сократил количество внутренних рейсов
Во вторник, 14 апреля, стало известно, что «Аэрофлот» повторно сократил количество внутренних рейсов.
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Футбол
«Ливерпуль» хочет купить Мбаппе в случае ухода Мане
Английский "Ливерпуль" может включиться в гонку за приобретение нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, которого слухи связывают с трансфером в мадридский "Реал".
ProstoProSport 01:36
Энергетика
Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой
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Коммерсантъ 01:48
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
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Известная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о рождении долгожданной дочери Маши в прямом эфире с Тиной Канделаки.
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Певица Анастасия озвучила причину развода с Юлианом
Сегодня Анастасия озвучила главную конкретную причину, почему они с супругом так быстро расстались.
Bimru.ru вчера в 12:25
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Банки начали снижать стоимость обмена валюты после девальвации
Сразу несколько крупных российских банков в конце марта и начале апреля улучшили условия конвертации валюты.
Forbes вчера в 13:08
Политика
Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране
Владимир Путин собрал совещание по ситуации с коронавирусом в России.
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Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
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В США инициировано расследование возникновения коронавируса
Ранее ГЛАС сообщал, что для разработки вакцины против коронавируса из США в Россию привезли штаммм.
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Скорый поезд до Москвы отменили в Липецке
Помимо скоростного поезда в столицу с 15 апреля прекратят движение фирменные двухэтажные поезда Воронеж–Москва, которые проходят через Грязи.
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По данным пресс-службы регионального минздрава, за сутки в Челябинской области подтверждено пять новых случаев заболевания COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 01:45
Общество
В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы
Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
РИА Новости вчера в 15:27
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Глава ВОЗ дал рекомендации по снятию ограничений из-за коронавируса
10 апреля руководитель ВОЗ отмечал, что некоторые страны планируют снять введённые ограничения и предупредил, что, если это произойдёт слишком быстро, это может «привести к восстановлению смертельной угрозы».
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Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считает 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
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Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у побережья Курил
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На канале «Россия» начинается показ сериала «Зулейха открывает глаза»
С 13 апреля на телеканале Россия 1 стартует показ сериала «Зулейха открывает глаза». Зрители смогут увидеть его по будням, в 21.00.
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