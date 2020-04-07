Коронавирус

ИзвестияИзвестияУниверситет Хопкинса скорректировал данные о 2 млн заболевших COVID-19

По уточненным данным университета на 14 апреля, в мире зарегистрировано 1 920 618 носителей коронавируса. Также сообщается, что число смертей от COVID-19 достигло 119 687, излечились 449 949 человека.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Ранее на сайте
 университета появилась информация о том, что число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 2 миллиона и составило 2 019 320 человек.
РИА Новостивчера в 21:53

Подробнее о событии

Университет Хопкинса скорректировал данные по числу заражений COVID-19

RT на русском00:43

Коронавирус: главные события и цифры за сутки на утро 14 апреля

Вечерняя Москва02:00

Университет Хопкинса скорректировал число случаев COVID-19 в мире

РИА Новостивчера в 21:53

Университет Джонса Хопкинса убрал данные о 2 млн заболевших коронавирусом

РБКвчера в 23:17

Университет Хопкинса скорректировал данные по заразившимся коронавирусом в мире

ТАССвчера в 22:47

Университет Хопкинса скорректировал данные о заболевших коронавирусом в мире

Lenta.ruвчера в 22:00

Университет Джонса Хопкинса скорректировал число зараженных коронавирусом

Эхо Москвывчера в 23:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 02:07, Ашберн
Транспорт

В южно-сахалинские автобусы перестанут пускать без масок

Если кто-то проигнорирует требование, водитель автобуса будет иметь право остановить движение и не начинать его до того, как все пассажиры не будут в масках.
АСТВ 01:09
Здоровье

Минобороны сообщило о результатах работы российских медиков в Италии

Российские медики в итальянском городе Бергамо вылечили восемь пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:23
117
Армия и оружие

National Interest заявило, что с силой Су-57 нужно считаться

Авторы статьи уверены, что конструкция Су-57 и заявленные варианты вооружения позволят наделить самолет нишевой ролью "снайпера".
Политическая Экспертиза вчера в 10:36
Здоровье

Цуканов заявил о нехватке реаниматологов в Свердловской области

«Наиболее остро вопрос стоит в Курганской (требуется дополнительно 79 врачей), Свердловской (требуется дополнительно 291 врач анестезиолог-реаниматолог), в Челябинской (дополнительно нужно 59 врачей-инфекционистов, 277 — анестезиологов-реаниматологов) областях», — приводит слова Цуканова пресс-служба полпредства.
Политсовет 01:30
1
Общество

В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами

РИА Новости вчера в 10:22
611
Политика

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК вчера в 11:15
12
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

Оказывается, 15 лет назад Рыбин вложил деньги в детский спортивный комплекс. Правда оказалось, что он никому не нужен.
Uznayvse.ru вчера в 05:53
65
Политика

Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости вчера в 13:12
1,3K
Происшествия

В центре Саратова зарезали молодого мужчину

Сегодня, 14 апреля, около часа ночи у одного из домов по улице Шевченко в Саратове было обнаружено тело 31-летнего мужчины с ножевыми ранениями шеи и бедра.
FreeNews-Volga 01:05
3
Общество

Названы опасные для заражения коронавирусом места

Москва, 14 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Наиболее опасными местами в период пандемии коронавируса являются аптеки и магазины, сообщил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.
REGNUM 02:02
334
Энергетика

Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»

Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
Ведомости вчера в 16:06
71
Общество

Сбербанк назвал новые схемы мошенничества на фоне коронавируса

Специалисты Сбербанка предупредили о новых схемах мошенничества на фоне нового типа коронавируса.
МедиаПоток вчера в 02:36
306
Общество

«Аэрофлот» вновь сократил количество внутренних рейсов

Во вторник, 14 апреля, стало известно, что «Аэрофлот» повторно сократил количество внутренних рейсов.
Форпост Северо-Запад 01:41
Футбол

«Ливерпуль» хочет купить Мбаппе в случае ухода Мане

Английский "Ливерпуль" может включиться в гонку за приобретение нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, которого слухи связывают с трансфером в мадридский "Реал".
ProstoProSport 01:36
Энергетика

Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой

Соглашение ОПЕК + по сокращению добычи нефти было необходимо, заявил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью "Ъ".
Коммерсантъ 01:48
76
Общество

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС вчера в 17:03
205
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева потеряла третьего ребенка

Известная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о рождении долгожданной дочери Маши в прямом эфире с Тиной Канделаки.
OAnews 02:02
4
Шоу-бизнес

Певица Анастасия озвучила причину развода с Юлианом

Сегодня Анастасия озвучила главную конкретную причину, почему они с супругом так быстро расстались.
Bimru.ru вчера в 12:25
2
Финансы

Банки начали снижать стоимость обмена валюты после девальвации

Сразу несколько крупных российских банков в конце марта и начале апреля улучшили условия конвертации валюты.
Forbes вчера в 13:08
1
Политика

Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране

Владимир Путин собрал совещание по ситуации с коронавирусом в России.
Самара-ГИС вчера в 09:07
1
Кино

Опубликован первый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе

Культуромания вчера в 10:17
13
Общество

«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты

Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
ТАСС вчера в 19:33
115
Политика

В США инициировано расследование возникновения коронавируса

Ранее ГЛАС сообщал, что для разработки вакцины против коронавируса из США в Россию привезли штаммм.
ГЛАС.RU 01:29
1
Транспорт

Скорый поезд до Москвы отменили в Липецке

Помимо скоростного поезда в столицу с 15 апреля прекратят движение фирменные двухэтажные поезда Воронеж–Москва, которые проходят через Грязи.
Известия вчера в 09:44
Здоровье

В Челябинской области число случаев коронавируса достигло 50

По данным пресс-службы регионального минздрава, за сутки в Челябинской области подтверждено пять новых случаев заболевания COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 01:45
73
Общество

В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы

Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
РИА Новости вчера в 15:27
441
Здоровье

Глава ВОЗ дал рекомендации по снятию ограничений из-за коронавируса

10 апреля руководитель ВОЗ отмечал, что некоторые страны планируют снять введённые ограничения и предупредил, что, если это произойдёт слишком быстро, это может «привести к восстановлению смертельной угрозы».
Говорит Москва 00:56
1
Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считает 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
39
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у побережья Курил

RT на русском 00:17
1
Кино

На канале «Россия» начинается показ сериала «Зулейха открывает глаза»

С 13 апреля на телеканале Россия 1 стартует показ сериала «Зулейха открывает глаза». Зрители смогут увидеть его по будням, в 21.00.
Kazanfirst.ru вчера в 00:41
148
ещё по теме
Главное