с чего всё началось

По уточненным данным университета на 14 апреля, в мире зарегистрировано 1 920 618 носителей коронавируса. Также сообщается, что число смертей от COVID-19 достигло 119 687, излечились 449 949 человека.

Транспорт В южно-сахалинские автобусы перестанут пускать без масок Если кто-то проигнорирует требование, водитель автобуса будет иметь право остановить движение и не начинать его до того, как все пассажиры не будут в масках.

Армия и оружие National Interest заявило, что с силой Су-57 нужно считаться Авторы статьи уверены, что конструкция Су-57 и заявленные варианты вооружения позволят наделить самолет нишевой ролью "снайпера".

Здоровье Цуканов заявил о нехватке реаниматологов в Свердловской области «Наиболее остро вопрос стоит в Курганской (требуется дополнительно 79 врачей), Свердловской (требуется дополнительно 291 врач анестезиолог-реаниматолог), в Челябинской (дополнительно нужно 59 врачей-инфекционистов, 277 — анестезиологов-реаниматологов) областях», — приводит слова Цуканова пресс-служба полпредства. 1

Политика Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины. 12

Происшествия В центре Саратова зарезали молодого мужчину Сегодня, 14 апреля, около часа ночи у одного из домов по улице Шевченко в Саратове было обнаружено тело 31-летнего мужчины с ножевыми ранениями шеи и бедра. 3

Общество Названы опасные для заражения коронавирусом места Москва, 14 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Наиболее опасными местами в период пандемии коронавируса являются аптеки и магазины, сообщил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев. 334

Энергетика Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью» Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию. 71

Общество «Аэрофлот» вновь сократил количество внутренних рейсов Во вторник, 14 апреля, стало известно, что «Аэрофлот» повторно сократил количество внутренних рейсов.

Футбол «Ливерпуль» хочет купить Мбаппе в случае ухода Мане Английский "Ливерпуль" может включиться в гонку за приобретение нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, которого слухи связывают с трансфером в мадридский "Реал".

Общество В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике. 205

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева потеряла третьего ребенка Известная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о рождении долгожданной дочери Маши в прямом эфире с Тиной Канделаки. 4

Общество «Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников. 115

Политика В США инициировано расследование возникновения коронавируса Ранее ГЛАС сообщал, что для разработки вакцины против коронавируса из США в Россию привезли штаммм. 1

Транспорт Скорый поезд до Москвы отменили в Липецке Помимо скоростного поезда в столицу с 15 апреля прекратят движение фирменные двухэтажные поезда Воронеж–Москва, которые проходят через Грязи.

Общество В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели. 441