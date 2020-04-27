Лидирующие позиции последние недели занимает США – на страну приходится почти треть всех случаев заражения По состоянию на вечер 27 апреля число заразившихся COVID-19 во всем мире превысило три миллиона человек.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило три миллиона человек

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