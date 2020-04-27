Коронавирус

Союзное ВечеСоюзное ВечеЧисло зараженных коронавирусом в мире превысило три миллиона человек

Лидирующие позиции последние недели занимает США – на страну приходится почти треть всех случаев заражения По состоянию на вечер 27 апреля число заразившихся COVID-19 во всем мире превысило три миллиона человек.
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Число больных коронавирусом в мире превысило три миллиона человек

РИА Новости13:11

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3 млн человек

Ведомости13:33

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило три миллиона человек

Эхо Москвы13:30

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 3 млн

Интерфакс13:28

Россия — в первой десятке: число заражённых коронавирусом в мире перевалило за 3 миллиона человек

Екатеринбург Онлайн13:37

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 млн человек

Коммерсантъ12:55

Распространение коронавируса в мире: число случаев заражения превысило отметку в 3 млн

Комсомольская правда13:14
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК 08:52
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Общество

Затулин уверен, что самоизоляцию не продлят на всё лето

Москва, 27 апреля 2020, 18:03 — REGNUM Возможности России пребывать в режиме самоизоляции ограничены и не могут быть растянуты на длительный период.
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Происшествия

В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками

Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару.
Lenta.ru 06:00
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Футбол

Рестартер не крутит: РПЛ уже не исключает досрочного завершения сезона

Досрочный отпуск Скорее всего, РПЛ останется единственной лигой российского футбола, сезон в которой хотя бы попытаются доиграть.
Известия 17:00
Политика

Путин обсудит с губернаторами ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 17:15
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Здоровье

Ученый дал прогноз по динамике смертности от COVID-19 в России

Если нынешние тенденции по смертности от COVID-19 сохранятся, количество летальных исходов достигнет в России китайских значений при превышении числа завершенных случаев болезни (количество выздоровевших и умерших) отметки 47 тысяч.
РИА Новости 19:56
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Общество

В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России

Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
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Политика

Путин присвоил звание Героя труда Рошалю

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Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 17:52
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Происшествия

ФМБА объяснила гибель выпавшей из окна сотрудницы несчастным случаем

Заведующая отделением скорой медицинской помощи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Звездном городке Наталья Лебедева погибла в результате несчастного случая.
РБК 11:48
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Футбол

Милевский: «Впечатление, что в Беларуси коронавирусом никто не болеет»

Впечатление, что никто не болеет, а как передачу включишь какую-то или новости – куча болеющих. И не знаю, кому и во что верить.
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Игры

Ролевую игру Cyberpunk 2077 покажут на цифровом шоу Summer of Gaming

Сан-Франциско, США, 27 апреля 2020, 14:17 — REGNUM Новым участником программы цифрового мероприятия Summer of Gaming от портала IGN станет ролевая игра Cyberpunk 2077 от польской компании CD Projekt RED.
REGNUM 07:17
Общество

Россиян обяжут носить маски в самолетах после возобновления рейсов

После снятия ограничений на полеты, пассажиры должны будут носить в самолетах перчатки и маски, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 19:16
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Армия и оружие

США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя 5-го поколения F-35A

Соединенные Штаты к 2021 году планируют развернуть на территории Аляски 54 истребителя 5-го поколения F-35A.
Военное дело вчера в 03:36
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Общество

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
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Наука

У бактерий нашли сложную память

В ходе эксперимента исследователи «подсвечивали» их бактерии порциями синего света разной длины и интенсивности, чтобы оценить как изменится характер обмена между ними сигналами.
Mockva.ru 21:24
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Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

Ведомости 15:13
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Общество

Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса

Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса.
Lenta.ru 19:13
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Осипов пожаловался Путину на нехватку лесных инспекторов

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попросил помощи у президента Владимира Путина в увеличении числа лесных инспекторов для улучшения контроля за лесопожарной обстановкой.
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Экономика

ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке

Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
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Звезда «Уральских пельменей» рассказала о личной жизни Юлии Михалковой

Юлия Михалкова, актриса, звезда «Уральских пельменей», писательница и просто красавица, свою личную жизнь держит подальше от чужих глаз.
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Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса российские регионы

Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы.
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Правила поведения при режиме повышенной готовности утвердили в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности из-за коронавируса.
EastRussia 19:29
Энергетика

Нефтяная компания Diamond Offshore из США подает на банкротство

Diamond Offshore, которая заявляла об убытках еще до текущего падения цен на нефть, подала на банкротство в понедельник, 27 апреля.
BFM.ru 21:04
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Российский вирусолог спрогнозировал спад заражений COVID-19 в мае

Россия приближается к плато, и уже через пару недель ожидается снижение числа заражений коронавирусом, рассказал вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
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Японская компания сообщила о разработке вакцины от коронавируса

Японская компания сообщила о разработке вакцины от коронавируса, а также терапевтических препаратов против COVID-19.
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Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете

Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК 08:55
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