с чего всё началось

Число зараженных новым коронавирусом COVID-2019 во Франции возросло вдвое — до 38 человек. Об этом телеканал BFM сообщил со ссылкой на министра социальных дел и здравоохранения страны Оливье Верана.

Число зараженных коронавирусом во Франции возросло до 38 человек

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Энергетика РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Политика Памфилова предложила наказывать нарушителей голосования по Конституции Глава Центризбиркома Элла Памфилова выступила за введение ответственности для нарушителей процедуры общероссийского голосования по поправке в конституцию и попросила комитет Госдумы по госстроительству и законодательству разработать соответствующие законодательные инициативы.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

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Путешествия Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.

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Происшествия На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.

Биатлон IBU вернул бронзу норвежцам в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил апелляцию норвежской сборной на дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Белоруссии, сообщается на странице организации в Twitter.

Здоровье Директором клиники Мешалкина назначен хирург Александр Чернявский Е.Н. Мешалкина с 28 февраля 2020 года назначен профессор, доктор медицинских наук, врач – сердечно-сосудистый хирург Александр Михайлович Чернявский, сообщили сайту Бердск-Онлайн в пресс-службе клиники.

Происшествия Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.