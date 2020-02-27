Общество
ИзвестияЧисло зараженных коронавирусом во Франции возросло до 38 человек
Число зараженных новым коронавирусом COVID-2019 во Франции возросло вдвое — до 38 человек. Об этом телеканал BFM сообщил со ссылкой на министра социальных дел и здравоохранения страны Оливье Верана.
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Число заразившихся коронавирусом нового типа на территории Франции возросло более чем вдвое, сообщает BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Оливье Верана.Газета.Ru14:38
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