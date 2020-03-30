Коронавирус
Российская газетаЧисло зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек
В Италии объявлена новая сводка, согласно которой общее число зараженных коронавирусом перешагнуло за 100 тысяч случаев. "За сутки число инициированных выросло на 1648 единиц", - подчеркнул глава департамента гражданской обороны Анджело Борелли.
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Общество
В 27 регионах России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой и Московской областью 25 регионов России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса.
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Актриса театра и кино Елизавета Боярская рассказала поклонникам о том, как проводит время в самоизоляции.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции по всей России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах.
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Обновление Windows 10 вызывает проблемы интернет-соединения
Новое обновление системы Windows 10 вызывает трудности с интернет-соединением.
Происшествия
В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар
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Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием
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Общество
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Росавиация не дала разрешения авиакомпании «Победа» на вывоз клиентов из Антальи в московский аэропорт Шереметьево.
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Путин поручил внести поправки в законодательство о кредитных каникулах
Москва, 29 марта 2020, 12:33 — REGNUM Поправки в законодательство о праве физических лиц и индивидуальных предпринимателей требовать каникул по кредитам в случае падения доходов в связи с распространением коронавируса поручил принять до 20 апреля президент России Владимир Путин.
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела до 23,37 доллара за баррель
Утром 30 марта нефть марки Brent обвалилась на 6,26% - до 23,37 доллара за баррель.
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Врио главы Иркутской области рекомендовал жителям не покидать дома
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратился к жителям региона с просьбой не покидать дома, за исключением случаев крайней необходимости.
Здоровье
В РФ представили препарат для лечения коронавируса
В России разработана схема лечения от коронавируса, сообщает ТАСС. Лечение основано на препарате «Мефлохин».
Энергетика
Норвегия намерена увеличить добычу нефти
Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Общество
На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян
В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
Экономика
Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия в лице Росимущества учредила 28 марта компанию «Росзарубежнефть». Об этом говорится в базе «СПАРК».
Политика
Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий
Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Общество
В мэрии назвали пути распространения коронавируса в Москве
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что ежедневно численность заболевших коронавирусом в столице увеличивается, вирус передаётся через горожан, которые не ездили в другие страны.
Общество
В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля
Оперативный штаб по коронавирусу в Москве откорректировал информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, уточнив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".
Политика
США вновь продлили исключения из санкций против атомного сектора Ирана
США вновь продлили на два месяца исключения из санкций против атомного сектора Ирана по четырем случаям, говорится в сообщении госдепартамента.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Кино
В Сети появились первые кадры с Карнажем из «Венома-2»
Политика
Принц Гарри не намерен просить США платить за его охрану
После переезда принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнию президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен оплачивать их охрану из бюджета страны.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику
Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Общество
Россиянам напомнили о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск
Министерство труда напомнило россиянам о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Здоровье
Ученые опровергли один из мифов о коронавирусе
Главный внештатный специалист минздрава Подмосковья Ирина Шилкина, в свою очередь, опровергла миф, что наличие коронавирусной инфекции якобы можно проверить с помощью задержки дыхания на 10-15 секунд: если чувства дискомфорта не возникло – человек здоров.