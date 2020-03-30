Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЧисло зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек

В Италии объявлена новая сводка, согласно которой общее число зараженных коронавирусом перешагнуло за 100 тысяч случаев. "За сутки число инициированных выросло на 1648 единиц", - подчеркнул глава департамента гражданской обороны Анджело Борелли.
Читать в источнике
Комментировать55

Подробнее о событии

Более 100 тысяч заражены коронавирусом в Италии

Газета.Ru12:47

Режим полной изоляции в Италии продлится по меньшей мере до 12 апреля

Интерфакс15:26

В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тыс. человек

РБК13:02

В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч

Коммерсантъ15:28

Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч

Вести.Ru12:43

Число случаев заражения коронавирусом в Италии с начала эпидемии превысило 100 тыс

ТАСС12:36

В Италии число зараженных коронавирусом превысило сто тысяч человек

РИА Новости12:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 21:57, Ашберн
Общество

В 27 регионах России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой и Московской областью 25 регионов России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса.
РИА Новости 18:47
Здоровье

В Приморье подтвердили два новых случая коронавируса

Два новых случая коронавирусной инфекции подтверждено в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба правительства края.
ТАСС 20:56
Авто

Компания BMW сохранит цены на автомобили в России

Приблизительное повышение стоимости на производимые со следующего месяца транспортные средства корпорации составит примерно 5%. По словам представителей BMW, цены на старые машины останутся неизменными по причине непростой экономической ситуации и непостоянного курса рубля.
Дни24 04:24
Шоу-бизнес

Сидящая в самоизоляции Боярская рассказала о «едущей крыше»

Актриса театра и кино Елизавета Боярская рассказала поклонникам о том, как проводит время в самоизоляции.
Peterburg2.ru 03:13
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 12:59
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции по всей России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах.
RT на русском 09:54
Технологии

Обновление Windows 10 вызывает проблемы интернет-соединения

Новое обновление системы Windows 10 вызывает трудности с интернет-соединением.
Сергиевские Куранты 09:19
Происшествия

В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар

РИА Новости 21:25
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи в борьбе с COVID-19.
Российская газета 19:56
Общество

Росавиация отказала «Победе» в вывозных рейсах из Антальи

Росавиация не дала разрешения авиакомпании «Победа» на вывоз клиентов из Антальи в московский аэропорт Шереметьево.
Известия 16:13
Экономика

Путин поручил внести поправки в законодательство о кредитных каникулах

Москва, 29 марта 2020, 12:33 — REGNUM Поправки в законодательство о праве физических лиц и индивидуальных предпринимателей требовать каникул по кредитам в случае падения доходов в связи с распространением коронавируса поручил принять до 20 апреля президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 05:33
Энергетика

Нефть марки Brent подешевела до 23,37 доллара за баррель

Утром 30 марта нефть марки Brent обвалилась на 6,26% - до 23,37 доллара за баррель.
Московский Комсомолец 02:20
Общество

Врио главы Иркутской области рекомендовал жителям не покидать дома

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратился к жителям региона с просьбой не покидать дома, за исключением случаев крайней необходимости.
РИА Новости 08:32
Здоровье

В РФ представили препарат для лечения коронавируса

В России разработана схема лечения от коронавируса, сообщает ТАСС. Лечение основано на препарате «Мефлохин».
Казанские ведомости 28 марта в 11:18
Энергетика

Норвегия намерена увеличить добычу нефти

Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup.
ТАСС 20:42
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Общество

На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян

В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
РБК 09:37
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия в лице Росимущества учредила 28 марта компанию «Росзарубежнефть». Об этом говорится в базе «СПАРК».
Известия 21:42
Политика

Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий

Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Коммерсантъ 18:24
Общество

В мэрии назвали пути распространения коронавируса в Москве

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что ежедневно численность заболевших коронавирусом в столице увеличивается, вирус передаётся через горожан, которые не ездили в другие страны.
RT на русском 16:35
Общество

В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля

Оперативный штаб по коронавирусу в Москве откорректировал информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, уточнив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".
РИА Новости 12:02
Политика

США вновь продлили исключения из санкций против атомного сектора Ирана

США вновь продлили на два месяца исключения из санкций против атомного сектора Ирана по четырем случаям, говорится в сообщении госдепартамента.
РИА Новости 20:55
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Кино

В Сети появились первые кадры с Карнажем из «Венома-2»

iReactor вчера в 03:10
Политика

Принц Гарри не намерен просить США платить за его охрану

После переезда принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнию президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен оплачивать их охрану из бюджета страны.
Газета.Ru 08:03
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru 14:10
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику

Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Национальная служба новостей 28 марта в 07:19
Общество

Россиянам напомнили о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск

Министерство труда напомнило россиянам о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 21:47
Здоровье

Ученые опровергли один из мифов о коронавирусе

Главный внештатный специалист минздрава Подмосковья Ирина Шилкина, в свою очередь, опровергла миф, что наличие коронавирусной инфекции якобы можно проверить с помощью задержки дыхания на 10-15 секунд: если чувства дискомфорта не возникло – человек здоров.
РИА Новости 18:57
ещё по теме
Главное